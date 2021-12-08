Чому дорога кличе мандрувати? ТОП-5 причин подорожей

Чи доводилось вам задумуватись навіщо людям подорожувати? Чи це є необхідністю, чи просто забаганкою? Як подорожі впливають на наш емоційний та психологічний стан? І найголовніше – що ми отримуємо від них? Сьогодні поговоримо про вплив подорожей на наше життя і відповімо на питання чому необхідно подорожувати.

Сьогодні ми маємо можливість подорожувати віртуально: пам’ятки світу можна подивитися на екрані свого комп’ютера, а за допомогою сучасних технологій навіть відчути ефект присутності в певній країні. Але, тільки про ту людину, яка подорожує, можна сказати, що вона по-справжньому багата. Адже вона не просто відвідує різні країни і культури, а й змінює себе, трансформується, дізнається новому і пізнає світ.

Подорож – це не просто зміна свого місцерозташування, але й зміна, переосмислення та пізнання себе.

Розуміння цінностей та перспектив

Іноді важливо зупинитись, відсторонитись від шаленого ритму життя і просто видихнути та відпочити. Розслабтесь та відчуйте життя за межами своєї зони комфорту.

Кожна нова подорож – це як маленьке життя. У ній можна дозволити собі стати іншим, спробувати щось нове і навіть перебороти свої страхи.

А ще це неймовірний досвід, який впливає на нас. Також подорожі дають можливість переосмислити деякі речі і після цього багато хто круто змінює своє життя.

Розвиток та натхнення

Від подорожей ми отримуємо багато енергії, мотивації та натхнення, в нас з’являються безліч креативних ідей та думок. Тому часто мандрівки надихають нас на створення чогось нового, креативного та цікавого. Звідки ж ми беремо стільки енергії та мотивації ?

Звісно від подорожі, але якщо конкретніше? Для когось це відвідування різних пам’яток архітектури та мистецтва, або ж чарівна природа країни: гори, море, сходи та заходи сонця, чарівні зіркові ночі. А можливо нас надихають люди, які опинились поруч з нами ? Нижче розглянемо і такий варіант.

Подовження часу

Цікавим фактом є те, що ми під час подорожі ніби подовжуємо свій суб’єктивний час. Коли ми вдома виконуємо свої рутинні справи, здається, що час плине так швидко. А коли вирушаємо в подорож, день стає довшим і насиченішим.

Чому? Тому що ми проживаємо безліч цікавих емоцій, ми кожного дня пізнаємо для себе щось нове. Таким чином ніби подовжується час, ніби ми проживаємо нове життя.

Знайомства

Для багатьох людей це є надзвичайною цінністю подорожей. Іноді на іншому куточку світу можна зустріти людину, яка стане вам найріднішою і з якою можна змінити все своє життя.

Коли ти зустрічаєш людей з різних країн, але зі схожими цінностями, можна зрозуміти, що наша планета Земля насправді маленька. А всі ми просто сусіди зі своєю культурою, звичаями та баченням. І було б чудово познайомитись з кожним і іноді гостювати один в одного, аби жити в мирі та дружбі.

Лише на відпочинку ми можемо повністю розслабитися. І вже в своє повсякденне життя ми повертаємося зовсім іншою людиною – більш сміливою, цікавою та відкритою. Втім, про це не треба говорити, потрібно лише спробувати. Тільки тоді ви зможете оцінити всю красу подорожей. А чи є подорож необхідністю чи забаганкою вирішувати тільки вам!

Альвіна Поліщук