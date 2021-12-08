Кольорове та колоритне місто Гданськ

Туристичне місто з гарними історичними будівлями, яке приваблює відвідувачів неймовірними краєвидами, затишними та кольоровими вуличками.

Музеї, Балтійська опера, Філармонія, численні кінотеатри та театри — найпривабливіші та найвідвідуваніші туристами пам’ятки. Але таким Гданськ був не завжди. Місто має довгу та непросту історію. Адже саме тут розгорталися події Другої світової війни, в результаті якої місто було знищено на 95%. Дотепер поляки відбудовують архітектурні цінності.

Одна з небагатьох споруд, що уціліла — Собор Пресвятої Діви Марії. Найбільша споруда в Гданську та найбільший цегляний храм в Європі, будівництво якого тривало 159 років (1343 — 1502рр.).

Вулиця “Ulica Mariacka” — затишна вуличка, яка, власне кажучи, й веде до Собору Пресвятої Діви Марії. Це одна з найкрасивіших вулиць Гданська, забудована старовинними будинками і практично не змінилася з часів Середньовіччя, вона є популярною зоною для прогулянок містом. Тут багато творчих майстерень, галерей. А в одній з багатьох затишних кав’ярень, ви можете насолодитися пейзажом за чашечкою ароматної кави.

Відвідайте Старе місто “Stare miasto”, яке входить в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме тут зосереджена найбільша кількість історичних та архітектурних пам’яток, розкішних будівель й атмосферних вуличок. Головний та найвідоміший вхід — через Золоті ворота, що виконані в стилі ренесанс.

Одразу за Золотими воротами простягаються площа “Długi targ” та вулиця “Długa”, які неможливо оминути. Серце старого міста ще називають Королівським Шляхом. Адже саме тут колись жили найзаможніші жителі Гданська. По обидві сторони вулиці вишикувалися різнокольорові будинки з гострими дахами та яскравими фасадами. Частиною Королівського Шляху є головні пам’ятки міста: Ратуша, фонтан Нептуна, Двір Артуса.

Гданськ — це чудове місце для людей, які втомилися від метушні великого міста та бажають спокійного, але цікавого відпочинку. Ви можете прогулятися містом, насолоджуючись неймовірною архітектурою. Або ж відвідати різноманітні музеї, концерти, ярмарки та виставки, а потім поділитися враженнями з друзями або рідними в затишному кафе або ресторані.

Єлизавета Бєлінська