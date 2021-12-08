Норвегія – цікава, казкова та багатогранна

Норвегія – розвинена та дуже красива скандинавська країна, сповнена дивовижними краєвидами, оригінальною архітектурою та природними фіордами. Вона не залишить байдужого жодного, навіть найзавзятішого мандрівника. Та змусить вас повертатися до неї знову і знову.

Є багато причин для того, аби почати захоплюватись ціє дивовижної країною, однією з них – її населення. У Норвегії проживають свідомі люди, які оберігають та піклуються про свою країну. Громадяни роблять усе для того, щоб зберегти природу у первозданному вигляді, як можна довше. Норвегія одна з найбільш екологічних країн світу, саме тому, на її вулицях ви ніколи не побачите сміття та бруду. Аби знизити рівень токсичних вихлопів в атмосферу, норвежці почали переходити на електромобілі, адже в Норвегії 98% електроенергії видобувається з альтернативних джерел, які не забруднюють навколишнє середовище. Навіть архітектурні споруди будуються з екоматеріалів. У цій статті ви дізнаєтесь, про місця та явища, які ідеально вписались у місцеві краєвиди, без шкоди довкіллю та з користю для людей.

Оперний театр в Осло.

Це, мабуть, одна з найпопулярніших споруд країни. Норвезький дизайн – унікальний, своїми сучасними будівлями, які поєднуються з не менш захопливими краєвидами.

Місцевим архітектором вдалося гармонійно вписати театр у прибережну зону столичного фіорду. Він значно вирізняється, серед тих, які ми звикли бачити у Європейських країнах та ззовні нагадує форму білого айсберга, що виростає із води.

Його дах вже давно став популярним місцем для зустрічей, як туристів, так і місцевих жителів, адже по його даху можна вільно пересуватися та відпочивати. Спроектований Оперний театр норвезькою архітектурною компанією Snøhetta та був відкритий у 2008 році.

Хіті

Це заміські будиночки норвежців, які зазвичай розташовуються неподалік від основного місця проживання громадян, аби господарі мали можливість у будь-який час швидко дістатися до будиночка.

Основною вимогою для них, є: екологічний та простий дизайн, у тихому та безлюдному місці з красивим краєвидом. Хіті – це саме те місце у якому люди можуть відійти від буденних справ, перезавантажитись та відпочити. А для туристів, це цікавий та оригінальний спосіб відчути всю велич та красу цієї країни.

Такі дачі стали дуже поширеними в Норвегії, і стали будуватися не лише місцевими жителями, а й готелями. Зараз в країні налічується понад 500 тисяч подібних будиночків, всього при 5 мільйонному населенні країни.

Стегастейн

Оглядовий майданчик з панорамою на Еурландсфіорд, один з найцікавіших в Норвегії. Його мінімалістична сталева конструкція, зверху покрита ламінованою дубовою дошкою – ідеально вписується в природні краєвиди та ландшафт місцевості. Це такий собі пішохідний міст завдовжки 30 метрів, що має вигляд трампліну.

Завершується він нахиленою скляною панеллю, яка дозволяє відвідувачам відчути всю велич панорами, без зайвих перешкод. Це саме той випадок, коли ти просто не можеш не зробити кілька фото для соціальних мереж.

Оглядовий майданчик є частиною Національної туристичної дороги, відомої як «Снігова дорога». Саме тому, Стегастейн, вважається одним з найбільш туристичних оглядових майданчиків країни.

Споруда створена на замовлення Норвезької адміністрації у 2005 році архітекторами Тоддом Сандерсом і Томмі Вільгельмсеном, та добудована компанією Veidekke AS у червні 2006 року.

Soria Moria або Золота сауна

Сауни для місцевого населення, є обов’язковою частиною повсякденного життя. Їх можна побачити практично в усіх прибережних зонах країни, прямо на воді. Паритися з красивим краєвидом, занурюючись прямо у льодяні води фіордів, це мабуть, мрія усіх поціновувачів банної культури.

Проте не для норвежців, адже вони змогли втілити її в реальність. Щотижня близько 99% населення Норвегії хоча б раз відвідують сауни, а дехто навіть і кожен день. Найпопулярнішою серед туристів, стала – Золота сауна. Створена в рамках арт-проєкту, який має на меті познайомити усіх гостей країни з ландшафтом і традиціями регіону.

Споруда виконана в дусі скандинавського мінімалізму та оздоблена золотистим металом і сосновою плиткою, які ідеально поєднується з дзеркальною поверхнею озера. Спроєктував сауну норвежець Девід Фьєгесунд у Далені за 160 кілометрів від Осло.

Північне сяйво

Як ми вже зрозуміли, Норвегія дуже багата на природні красоти, одним з яких завжди було Північне сяйво. Саме у цій країні можна якнайкраще роздивитися це унікальне природне явище. Вполювати яке – мрія мільйонів фотографів та мандрівників з усього світу, проте зробити це можна лише двічі на рік: навесні та восени.

Краще за все, його видно над полярним колом у Північній Норвегії. Не зважаючи на мільйони порад, які ширяться просторами інтернету, вполювати північне сяйво досить не просто та вдається лише найзавзятішим.

Коли бачиш всю ту красу, яку приховує в собі Норвегія, хочеш чи ні, ти починаєш закохуватися в цю сучасну та водночас автентичну країну. Це ідеальний приклад того, як можна гармонійно поєднувати красиву природу та свідому цивілізацію. Це країна в яку хочеться повертатися знову і знову, адже побачити її повістю за одну поїздку практично неможливо.

Ольга Камінська