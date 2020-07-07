Перлиною творчого доробку норвезького письменника Ю Несбьо стала серія книжок про поліцейського детектива Харрі Холе. Осло — це портрет Харрі Холе у профіль.

Як би не змінювалися літературні смаки поколінь, детективи завжди посідають одне з перших місць у рейтингах глядацьких симпатій. Особливо ті, які поєднують у собі гостросюжетність, нетипових героїв та більш реалістичні обставини справ, які розслідують детективи. Сучасним майстром цього жанру можна вважати норвезького письменника Ю Несбьо з його детективом про Харрі Холе. Його якості якнайповніше розкриваються на фоні сірого, вогкого та трохи деструктивного Осло: у кримінальних районах найбагатшого міста Європи, у замизганих пабах та у прокуреній квартирі на Софієс-гате.

І щоб більше оцінити усю глибину детективної саги, пропонуємо побродити місцями детективу.

Софієс-гате і Санкт Хансхауген

Саме на Софієс-гате мешкає літературний герой Ю Несбьо. Це невелика вуличка, типова для більшості європейських міст: кількаповерхові будинки, однакові за зовнішнім дизайном та плануванням, кілька хвилин пішки до метро — такий собі «спальний» квартал. Хоча поблизу достатньо цікавих туристичних місць. Наприклад, стадіон Біслетт — великий мультиспортивний стадіон, який обладнано для футбольних та легкоатлетичних змагань, а також для різних ковзанярських видів спортів. Крім того, трохи північніше від Софієс-гате розмістився найбільший рекреаційний парк Осло – Sankt Hanshaugen Park, від назви якого і пішла назва усього району. Це великий скелястий схил-парк, з верхівки якого відкривається миловидна панорама всього Осло.

Штаб-квартира поліції Осло (Grønlandsleiret, 44)

Саме у центральній штаб-квартирі поліції Осло працює детектив Харрі Холе. Це, можна сказати, його друга домівка, адже, коли справа детективу трапляється занадто складна, він може навіть заночувати у відділку. Звичайно, звичайний турист не зможе потрапити на «екскурсію» штаб-квартирою, проте подивитися ззовні ніхто не завадить. Більше того, відділок знаходиться у серці Grønlandspark, великого зеленого парку, де можна прогулятися з кавою або морозивом, придбати сувеніри та просто трохи відпочити від метушні великого міста.

Офіс Verdens Gang (Akersgata, 55)

Верденс Ганг (VG) — одне з найпопулярніших ЗМІ Норвегії, часто фігурує у романах Ю Несбьо як «жовта преса». І хоча у книжках подається VG саме як таблоїд, у реальності видання має багато нагород за проведення суспільно-важливих журналістських розслідувань. До речі, вулиця Akersgata на кілька кварталів нижче перетинається з центральним проспектом Осло — Karl Johans gate, вздовж якого розташовано безліч цікавих та пам’ятних місць. Наприклад, норвезький Парламент, Egertorget (великий пішохідний молл), Кафедральний собор Осло, фортеці Brannvakten і Basarene, Норвезький національний театр та величний Королівський палац.

Ю Несбьо згадує і цілком реальні культові місця сучасного Осло, які теж певною мірою розкривають характер героїв, підкреслюють їхні звички та вподобання.

Ресторан Schrøder

Це найулюбленіший заклад Харрі Холе, у якому він полюбляє пити після роботи. У ті часи, коли детектив намагається зав’язати зі своїми шкідливими звичками, він обходить Шредер стороною, бо там йому складніше протистояти спокусі випити. Важко повірити, але ресторан існує з 1925 року і став певною туристичною локацією для Осло. Тут подають страви традиційної норвезької кухні та коктейлі old-fashioned, а інтер’єр ніби повертає гостей назад у часі, особливо завдяки великим пейзажам норвезької столиці 20-х років минулого століття.

Underwater Pub (Dalsbergstien, 4C)

Це другий улюблений паб Харрі Холе, куди він приходить значно рідше. Underwater — досить типовий паб, проте з цікавим інтер’єром, що нагадує акваріум. Це затишне, атмосферне місце, де можна посидіти компанією друзів і пограти у шахи або інші настільні ігри. Крім того, паб пропонує величезний вибір пива та вина, у тому числі безалкогольних. А у вівторок і четвер тут проходить Ніч Опери з виставами від професійних оперних виконавців. Що й сказати, коли у пабі співають оперу — це щось зовсім нове та нетипове для таких закладів.

Vår Frelsers Gravlund Cemetery

Цей цвинтар, що українською мовою мав би назву «Цвинтар нашого Спасителя», згадується у багатьох частинах серії Ю Несбьо. Там Харрі Холе гуляє у роздумах над черговою справою, туди він раптово потрапляє, коли п’яним намагається відшукати дорогу додому. Для туриста це місце чимось нагадає Личаківське кладовище у Львові, бо тут теж поховано багато видатних діячів різних сфер норвезького суспільного життя та культури. Зокрема, там знаходяться могили Едварда Мунка та Генріка Ібсена.

Трамплін та лижний музей Holmenkollen

Для тих, хто полюбляє більш активні види туризму або цікавиться лижним спортом, буде цікаво відвідати Holmenkollen. Тут розташовано декілька спа-курортів, ресторани, готелі, сучасний лижний трамплін та навіть музей.

Сам Ю Несбьо у одному з інтерв’ю зізнавався, шо хотів перетворити Осло на своєрідний Готем, а Харрі Холе мав стати у ньому ніби Бетменом. Проте його детективна серія, яка наразі налічує 11 книжок, зовсім не про це. І яким би похмурим, безрадісним та навіть трохи моторошним місто не було на сторінках детективу, насправді воно зовсім інше. А «інше» ще ніколи не означало «гірше».

Марія Богатікова