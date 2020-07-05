Подорожуємо автостопом

Якщо раптом під час поїздки автівкою, при дорозі Ви побачите людину з великим рюкзаком, піднятим вгору великим пальцем та табличкою в руках — не лякайтесь! Цей відчайдух подорожує автостопом.

Що таке автостоп?

Головна перевага стопу автомобілів на трасі — це мінімальні витрати. Такий спосіб мандрів сьогодні дуже популярний, особливо серед молоді, яка не має багато грошей на подорожі. Автостоп приваблює пригодами, спілкуванням з різними людьми та часом екстремальними ситуаціями.

Історія автостопу розпочинається у ХХ столітті разом із появою першого автомобільного транспорту. Сучасних рис він набув завдяки таким субкультурам як хіпі та бітники. Саме вони, не маючи грошей та прагнучи знайомитись із новими людьми, вирушали у подорож стопом.

Такий спосіб мандрівок, зважаючи на свою популярність, вже стає частиною світової культури. У світі організовують навіть фестивалі автостопу, і Українська Ельба — один із них. Три рази на рік автостопери з усієї країни збираються у лісі поблизу м. Новомосковськ Дніпропетровської області та діляться враженнями від пройдених маршрутів, обговорюють міста і траси, шукають компаньйонів для наступних поїздок.

З чого почати?

Добре, що простори нашої країни дозволяють здобути хороший досвід автостоперу-початківцю. Таку думку розділяє студент СНУ ім. Лесі Українки Сергій. Вже у 18 років хлопець побував у 15 обласних центрах України, подорожуючи саме автостопом. Його знайомство з таким способом мандрів почалося завдяки футбольному фанатському руху, який потребує частих мандрівок вслід за командою.

”На перший міні-тріп ми наважились із братом. Влітку 2015 поїхали шукати пригод до Чернівців. За 3 дні ми познайомились із хорошими людьми, перевірили провідницю Укрзалізниці на совість, зупинили відважну жінку, яка забрала нас вночі на дорозі серед поля, і наші милі обличчя помітила пара на машині з Англії і підібрали нас до самих Чернівців,” — розповідає Сергій про свої пригоди завдяки автостопу.

Проте автостоп — це не лише адреналін від пригод і цікавих людей, а й небезпечні ситуації. Наприклад, один водій звинуватив Сергія у крадіжці його телефона, який у кінцевому результаті просто лежав у бардачку машини. У такому разі автостопери радять бути уважними, і навіть коли водій здається Вам підозрілим, гречно відмовити і зачекати іншу машину.

Головне у цій справі побороти страх, тоді можна буде впоратися з усіма труднощами. За словами Сергія, коли стоїш на автобані , то розумієш, що дороги назад немає. Заспокоює думка про те, що машина, яка тебе підбере, уже в дорозі, і найближчим часом ти сядеш у неї і попрямуєш в омріяному напрямку. ”Найважче — це наші думки. Мозок найчастіше створює труднощі і заганяє в рамки, яких насправді немає, і їх потрібно просто зустріти та перебороти”, — каже автостопер.

Перетинаємо кордони

Якщо вже усі українські міста підкорено, потрібно відкривати для себе світ. Одними із найсприятливіших країн для автостопу є Грузія, Туреччина, Польща, проблематичніше з цим у Іспанії, де водії не мають звички підбирати мандрівників. У Європі взагалі заборонено голосувати на автобанах, це дозволено робити лише поблизу заправок, а як ні — то можна отримати штраф. У таких країнах як Італія та Македонія автостоп заборонений, тому потрібно ретельно вивчати умови таких мандрівок у різних країнах.

Також у Європі важливо писати на табличці, куди Ви прямуєте. Журналіст IGotoWorld.com Андрій Плига у своєму блозі пише, що це значно полегшує справу водіям — оскільки у зв’язку з численними розв’язками не зовсім зрозуміло, куди Вам треба. І звісно, що для підтримання розмови з водіями та отримання потрібної інформації за кордоном потрібне базове знання англійської.

Головні правила автостопу

Перш за все, знайдіть собі компанію — найчастіше водії зупиняються, коли бачать пару: хлопця і дівчину. Важливо також спакувати рюкзак речима першої необхідності та яскраво одягнутись, щоб бути більш помітним на дорозі.

Автостопери радять розпочинати голосування за межами міста і приблизно з 7 до 11 години ранку — тоді більша вірогідність зупинити авто.

Щоб уникнути незручних ситуацій, одразу попереджайте водія про те, що у Вас немає грошей. Коли Ви вже сіли у машину, потрібно бути люб’язними з водієм, підтримувати розмову, адже він підібрав вас саме для цікавого проведення часу. І все ж про всяк випадок варто взяти з собою певну суму коштів, адже життя непередбачуване.

Ну що, наважились? Тоді щасливої дороги!

Юлія Довгайчук