Коли є кохання, то романтика — навіть у повітрі. Якщо Ви вже багато років у шлюбі і прагнете нових вражень або тільки збираєтесь одружитися і не знаєте, де провести незабутній медовий місяць, то ми маємо кілька порад!

Тунель кохання: Рівненська область, Україна

Почнемо з рідної України, бо у нас так багато красивих і закоханих людей!

Це надзвичайне місце, яке стало таким зовсім без допомоги людей. Гілля дерев сплелися між собою і перетворилися на довгий тунель. Схоже на закоханих, які обіймаються, чи не так? Це місце має свою унікальну атмосферу в будь яку пору року. Тому кожного разу воно по-особливому неперевершене.

Історія цієї локації трохи прозаїчна: насправді це відрізок залізничної колії, а дерева схилилися одне до одного через постійний рух потяга. Але саме в «Тунелі кохання» зароджується чисте і вічне кохання. Пари фотографуються тут і загадують бажання.

Будинок Джульєтти, Верона, Італія

Багато хто вважає трагедію про найвідомішу у світі пару закоханих звичайною казкою. Насправді історію для своєї безсмертної п’єси Шекспір позичив з італійської новели про двох закоханих. У Вероні дійсно проживала родина з прізвищем Даль Каппелло, яке відомий драматург змінив на Капулетті. Будинок, де мешкала ця родина, побудований ще в ХІІІ столітті, але зберігся досі. Знайти його можна за адресою Віа Каппелло, 23.

Аби палкі почуття пари ніколи не згасли, потрібно поцілуватися під балконом Джульєтти, на внутрішньому подвір’ї садиби. Поруч, підібравши до рук довгу сукню, стоїть замріяна Джульєтта з бронзи. Одну зі стін будинку повністю «заполонили» листи до Джульєтти, які залишають дівчата, що мають запитання. І що найцікавіше, так звані секретарі Джульєтти дійсно відповідають у онлайн-режимі.

Міст зітхань, Венеція, Італія

Над палацовим каналом у Венеції є неймовірно красивий критий міст, створений у стилі бароко. На ньому розташовані невеличкі вікна, що приховані за ажурними візерунками. Міст зітхань постійно збирає навколо себе багатьох туристів, більшість з яких — закохані пари. Існує романтична легенда: якщо пара пропливе гондолою під цим мостом і встигне поцілуватися, то вже ніколи не зможе розлучитися.

Однак історія цього місця пов’язана зовсім не з зітханнями закоханих, а із в’язнями. Адже міст був дорогою з палацу, де відбувалися засідання суду, прямісінько до в’язниці. Тому колись він розлучав полонених з їх коханими. Але це було колись, а зараз це одне з найромантичніших місць у Європі, яке варто відвідати з коханою людиною.

Кармелітська церква на вулиці Вайтфайр, Дублін, Ірландія

Є легенда, що в одній з найкрасивіших церков Дубліна діють чари Святого Валентина. Згідно з давнім повір’ям, Святий Валентин був священиком, що таємно вінчав римських легіонерів з їх коханими (попри тиранічну заборону імператора Клавдія ІІ), за що і був жорстоко покараний.

У 1835 році до Риму приїхав ірландський проповідник-кармеліт Джон Спратт, який так зачарував ватиканське духовенство своїм красномовством, що отримав у дарунок від папи Григорія XVI чари самого Святого Валентина. Цей дарунок розмістили в Дубліні, у церкві на вулиці Вайтфайр. Тепер будь-яка пара закоханих, яка має свої таємні прохання до покровителя любові, може навідатися до нього особисто. Варто лише побувати в Ірландії.

Звісно, це не всі романтичні місця, які варто рекомендувати для обов’язкового відвідування. Але з чогось потрібно починати. Сподіваємося, Ви також знайдете своє особливе місце, про яке розкажете всьому світу або ж триматимете цей секрет в таємниці.

Бондаренко Наталя