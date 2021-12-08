«Я побачив Копенгаген, куди далі?», або подорож Данією

Безсумнівно, найпопулярніше місто для туристів у Данії – Копенгаген, проте Королівство готове показати ще чимало своїх дивовижних райончиків, які змусять залишитися тут якомога довше.

Данія – по справжньому казкова країна Європи: на її території розташовано десятки замків та палаців; а населення має не тільки найвищий коефіцієнт щастя серед скандинавських країн, уже декілька років Королівство величають «Країною найщасливіших людей». Тому, вирушити у Данію по гарний настрій – завжди добра ідея.

Міст між країнами

Як ви уже знаєте, Данія – одна з трьох скандинавських країн вікінгів, тож постійно підтримує зв’язок з сусідніми Швецією та Норвегією. Символом одного з таких зв’язків є Ересунський міст.

Міст побудований для того, щоб скоротити транспортне сполучення двох країн – Данії та Швеції. А його будівництво коштувало великих грошей обом країнам – кожна витратила близько 2.6 млрд.євро. Це спричинило і досить дорого вартість проїзду – 60 євро в обидва боки, проте на офіційному сайті Ерусинського мосту можна дізнатися про придбання дешевших квитків чи абонементів – загалом цим користуються місцеві жителі.

Насправді ж міст має й іншу особливість: посередині він просто зникає під водою. Таке рішення при будівництві було прийняте заради збереження популяції рідкісного виду молюсків.

Замок коронації

Данія багата на фортеці та палаци – вони тут майже всюди, але особливим є Замок Фредеріксборг. Він розташований на трьох невеликих островах Замкового озера у місті Хіллеред. Будівля виділяється поміж усіх, бо саме тут проводилися коронації датських монархів, а також тут відбувалися збори лицарських орденів.

Найвеличніший комплекс епохи Відродження у Скандинавії побудували у 1620 році у стилі «голландський ренесанс».

До речі, вхід до садів Замка Фредеріксборг – безкоштовний. Всі рослини посаджені акуратними лабіринтами, а також утворюють геометричні візерунки. Ціни на відвідування замку та розклад роботи можете подивитись на офіційному сайті.

Казковий палац

Замок Егесков — це одне з наймальовничіших місць в Данії. Круглі вежі з гострими шпилями нагадують палаци, що ніби зійшли зі сторінок якоїсь казки Ганса Крістіана Андерсена про минулі часи принцес та придворне життя.

Замок Егесков розташований на південному березі острова Фюн, він являє собою цікаву конструкцію, яку часто називають «замок на воді». Коли під’їжджаєш до нього на човні, здається, що вежі замку дійсно виступають прямо з води. Егесков має цікаву конструкцію: замок складається з двох окремих будівель, з’єднаних вузьким проходом. Передбачалося, що якщо вороги захоплять одну з частин замку, можна буде без проблем укритися в іншій. Всередині інтер’єр оформлений у стилі Ренесансу, а експонати представлені у вигляді меблів, предметів декору, живопису і скульптур, мисливських трофеїв.

Навколо замку Егесков, так само як навколо замку Фредеріксборг розкинувся великий парк з підстриженими деревами та кущами, з доглянутими галявинами. Найкраще відвідувати маєток з гідом, а одноденна автобусна групова екскурсія обійдеться вам в 40-50 EUR з людини.

Музей казкаря

Ви, напевно, пам’ятаєте, що Данія – батьківщина відомого оповідача Ганса Крістіана Андерсена. Вся експозиція присвячена життєвому та творчому шляху письменника: від бідного дитинства у сім’ї чоботаря, авторського дебюту та до самої смерті Андерсена, докладно освітлену в виставках.

Огляд експозиції дає відвідувачам можливість зрозуміти, якою людиною був знаменитий автор, і уявити склад його характеру — хоча б за оригінальними малюнками, зробленими його рукою.

Музей має найсучасніше обладнання, включаючи мультимедійні екрани, підключені до бібліотечного фонду, і численні точки для прослуховування казок Андерсена.

Парк конструктора

Перший у світі тематичний парк розваг Леголенд (Legoland) був відкритий у Біллунді, на батьківщині конструктора LEGO у 1968 році. Наразі данський Леголенд є найбільшим в світі: складається із 46 млн кубиків.

Парк має декілька тематичних зон, серед них – “Мініленд”, “Світ Дупло”, “Світ уяви”, місто “Легоредо”, “Земля піратів”, “Королівство лицарів”, “Світ пригод”, місто Lego. Щодо «Мініленду» (Miniland) є світом Лего у мініатюрі. Також тут зібрані найвідоміші пам’ятки з різних куточків світу — США, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Данії.

Виділяйте цілий день, завчасно купуйте квитки і намагайтеся прийти до парку якомога раніше. У літній сезон кількість охочих настільки велика, що іноді двері парку закриваються, бо він переповнений.

І все таки, Данія не лише про замки, Леголенд і Андерсена, Данія – про щасливих людей, які отримують задоволення від життя.

Аліна Думанецька