Стримана Європа. Скандинавія чекає на Вас

Якщо уявлення про Європу ми формуємо подорожуючи, скажімо, такими європейськими країнами, як Італія, Франція, Австрія, Німеччина, то відвідавши Скандинавські країни, ми ніби поринемо в зовсім іншу Європу. Стриману, спокійну, в чомусь холодну та раціональну. Тут усе гарно, розумно, але акцент не на затишку, у нашому розумінні цього поняття, а на практичності та повному комфорті. Одним словом – “лагом”. Це не багато, не мало, а рівно стільки, скільки потрібно для повного комфорту та гармонії.

Знайомство з країною

Усі сучасні скандинавські країни – це королівства. Столиці країн Скандинавії є найбільшими містами на своїй території: Осло в Норвегії, Стокгольм у Швеції, Копенгаген у Данії. Варіантів потрапити до будь-якої зі скандинавських країн безліч.

Скандинавські країни мають найвищий рівень життя в Європі, тому вони є найдорожчими для туристів, але це зовсім не означає, що витрати на відпочинок у цих країнах не можна зменшити, і часом дуже істотно, але при цьому отримати море вражень та бажання повертатися туди знову і знову.

Скандинавський тигр

Щодня сотні поромів перевозять до Скандинавії, “великого тигра”, безліч пасажирів: це комфортно, швидко і, що важливо, відносно недорого. Чому саме, “тигра”? Бо саме з ним, цим суворим і красивим, але швидше за все південним хижаком ми звикли порівнювати контури Скандинавського півострова.

Крім того, поромом можна перевезти до Скандинавії свій автомобіль, і це допоможе суттєво заощадити на прокаті автівки у північній Європі. У голові “тигра” розташувалася основна частина Норвегії і далі простяглася вузькою, порізаною фіордами смугою, по всьому хребту або спині тигра на дві тисячі кілометрів.

Саме фіорди є причиною, через яку мільйони туристів на рік прямують до цієї північної країни. Мальовничі фіорди, безліч оглядових майданчиків, круті серпантини гірських доріг, неймовірні природні пейзажі – все це приваблює туристів із різних куточків землі.

Найбільш популярні у туристів Согнефіорд, Яйрангерфіорд, Хардангерфіорд, Люсефіорд, Ставангерфіорд, Шкьолденфіорд, Гломфіорд, Гейрангерфіорд. Бурхливі водоспади несуться зі скель та впадають у прозорі води фіордів. Невеличкі колоритні рибальські села з червоними будиночками та трав’яними дахами мальовничо красуються на зелених схилах. Екскурсії фіордами – найцікавіша подорож, яку тільки можна знайти в цій північній країні.

Але Норвегія – це не лише фіорди. Манять сюди і Язик троля – горизонтальний виступ на скелі, одне з найкрасивіших місць на планеті, що має свою легенду, і скеля Прекестулен, що височіє над затокою Люсі на 604 метри, і Фломська залізниця – дорога, що бере початок від станції Мирдаль та мчить до станції Флом, пропонуючи туристам чудові краєвиди протягом усіх двадцяти кілометрів.

Норвегія – це й гарні міста, що зберегли шматочки історичних локацій. Мальовничий Берген та надто сучасний Осло з чималою кількістю родзинок: парком скульптур Вігеланда, безліччю музеїв, гірськолижним курортом Хольменколлен та великою кількістю інших цікавих місць.

Є ще одна особливість Норвегії, не менше, а може, і найбільше відома у цілому світі, що приваблює ці північні землі – північне сяйво – загадкове та таємниче свічення у нічному небі.

Королівство Данія

Не менш цікавою є Данія. Батьківщина конструктора Лего та всесвітньо відомого казкаря Ганса Християна Андерсена. Данія – одна з найкрасивіших країн Європи, в якій зосереджена безліч пам’ятних місць, що приховують у собі багатовікову історію та розмаїття чудових природних пейзажів. Ця країна стала справжнім символом чистоти та краси. Безліч музеїв та парків, численні фортеці вікінгів, собори, замки, базиліки.

На острові Зеландія розташувався Копенгаген – столиця королівства. Тут можна відвідати парк Тіволі – один із найстаріших в Європі, що є прабатьком усіх сучасних лунапарків; казковий замок Розенборг, що до початку вісімнадцятого століття служив королівською резиденцією; музей рекордів Гіннеса.

Цікавий і мальовничий район Нюховн, в якому загубився будиночок Андерсена. А у містечку Оденсе знаходиться музей Андерсена – місце, що дозволяє поринути у стару добру казку. Національні парки Тю і Монс Бьерге, Мис Гренем, острів Борнхольм – місця з унікальною природою, дивовижними ландшафтами, рідкісними представниками тваринного та рослинного світу.

Швеція

Чудо інженерної думки – міст-тунель через Ересунську протоку, переносить нас із Данії у Швецію, ще одну із країн Скандинавії. Неймовірно гарний Стокгольм з історичним центром Гамла Стан, мальовничим музеєм простонеба Міллесгорден.

Глобен-Арена одна з найбільших у світі сферичних споруд, де проводяться престижні змагання з різних видів спорту та відбуваються концерти всесвітньо відомих зіркок.

Численні замки, резиденціі, галереї та музеї. Один з яких-музей Нобеля, присвячений Нобелівській премії та її засновнику, Альфреду Нобелю, а також лауреатам премії та їх досягненням.

Відчуття від Скандинавії дуже яскраві. Їх можна передати данським словом “хюге” – особливий стан щастя та відчуття затишку, яке можна застосувати до будь-чого: смаку улюбленої страви, зустрічей із друзями, перегляду фільмів увечері – звичайних маленьких радостей, які дозволяють насолодитись миттю. Відчуття “хюге” назавжди буде супутником згадок про дивовижні країни Скандинавії.

Влада Юрченко