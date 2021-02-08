Танзанія – де знайти тепло взимку

Напрямок, що набирає цього року популярності й не дивно, адже Танзанія – досить екзотична країна.

Туризм

Колоритна, різнобічна і приголомшливо красива Танзанія зібрала на своїй території все найдивовижніше, що може запропонувати мандрівникам континент Африка. На Вас чекають простори дикої природи, зустріч із давніми племенами, відпочинок на казкових пустельних пляжах, знайомство з різноманітними культурами і ще багато незвичайних пригод.

Сніги Кіліманджаро, бірюзові води Індійського океану, кратерні озера, бурхливі водоспади і дикі тропічні ліси … Природа Танзанії унікальна і по-своєму досконала. Це єдина країна у світі, чверть території якої відведена під національні парки і заповідники, завдяки чому сафарі в Танзанії не зрівняється ні з одним іншим напрямком «Чорного континенту».

Танзанія також є домом для більш ніж 120 різних етнічних груп. Найбільш численні та відомі племена місцевих аборигенів – це масаї, хадза і чагга. Масаї, наприклад, вже давно стали візиткою країни, як гора Кіліманджаро або курорт Занзібар. На жаль, уряд Танзанії перетворив цю давню культуру на прибутковий бізнес.

Більшість представників племені, яких мандрівники зустрічають всюди навколо національних парків та інших туристичних місць – це актори, що майстерно розігрують виставу у штучно створених декораціях. Вони знайомлять гостей зі своїм побутом, продають дрібнички і сувеніри, співають і танцюють – загалом, роблять усе, щоб здобути якнайбільше коштів для державної скарбниці.

Справжнім масаям наближатися до туристів заборонено, тому дістатися до їхніх поселень не так легко. Для того, аби познайомитися зі справжніми представниками легендарного племені, краще підібрати спеціальний тур у відомих африканських туристичних компаніях, які встигли добре себе зарекомендувати.

Пам’ятки

Національний парк Серенгеті – це величезна територія, по якій проходить найдавніший шлях міграції тварин. Тут проживає близько 1,7 мільйона антилоп гну, 250 тисяч зебр, 500 тисяч газелей, 9 тисяч гієн, 2,8 тисячі левів і 1,2 тисячі леопардів, і це лише кілька представників найчисельніших популяцій. Щорічна міграція антилоп в Серенгеті – унікальне явище, при якому Ви можете спостерігати за повсякденним життям більш як 6 мільйонів тварин у їх природному середовищі. Але навіть у періоди, коли міграція припиняється, тут можна побачити слонів, жирафів, великі стада буйволів, газелей, антилоп та страусів, що пасуться на випалених сонцем луках, а також різноманітних хижаків, що вистежують свою здобич.

Щоб отримати максимум вражень від сафарі, варто затриматися тут на кілька днів. Вартість такої подорожі перетворює її на воістину елітний вид відпочинку, але унікальний досвід і емоції, отримані в Серенгеті, залишаться з Вами назавжди!

Занзібар – запашний острів кокосових пальм, плантацій спецій та довгих піщаних пляжів. Тут можна бродити вузькими вулицями і строкатими ринками Стоун-тауна, вдихати аромати лемонграсу, ванілі, запашного перцю і кардамону на пишних плантаціях, насолоджуватися, можливо, кращими у Вашому житті морепродуктами в рибальських селах, розглядати коралові рифи і харизматичних мешканців океану в його ніжно-бірюзовой воді, та просто насолоджуватися відпочинком на ідеальних первозданних пляжах під гарячим танзанійським сонцем.

Клімат

У Танзанії розрізняють два сезони дощів: сезон коротких дощів, який триває з жовтня по грудень, і сезон затяжних дощів – з середини лютого по травень. У ці періоди подорожувати країною не рекомендується, тому що більшість доріг затоплено, і багато готелів Танзанії не працюють. В цілому, тут жарко і волого цілий рік, особливо на узбережжі та островах. Середня температура повітря на територіях, наближених до океану – + 28- + 30°C, що на кілька градусів вище, ніж у центральній частині країни. Середньорічна температура води в океані – + 25- + 26°C.

Відпочинок в Танзанії

Відпочинок в Танзанії відкриває грандіозне розмаїття занять і цікавих місць, для дослідження яких не вистачить і кількох місяців. Тут варто відвідати приголомшливі національні парки Нгоронгоро, Махале, Гомбе і Тарангіре (хоча цей список можна продовжити), чудові озера Танганьїка (найглибше в Африці), Вікторія (найбільше в Африці) і Малаві, водоспад Каламбо, острова Мафія і Пемба, сучасну й галасливу неофіційну столицю Дар-ес-Салама, а також незліченні кокосові і пальмові гаї, черепашачі та зміїні ферми, і тільки справжні села древніх племен.

Єлизавета Дегтярьова