Небачений Єгипет: 5 дивовижних місць

У типового туриста в країні пірамід є своя програма-мінімум: поніжитись на спекотних пляжах, пірнути в тепле море та поповнити свої енергетичні запаси смаколиками із системи all inclusive. Проте Єгипет може вразити не лише своїм сервісом, а й великою кількістю незвіданих і надзвичайних пам’яток.

«Салам уалейкум, йабеша» (Добридень, друже!). Єгипет – одна з найбільших та найзагадковіших країн арабського світу. Це колиска світових цивілізацій, багата на пам’ятки архітектури і культури. Поїздка в окремі регіони цієї країни дає можливість дізнатися про загадковий бік батьківщини фараонів, бо це ті місця, де живе історія і вільно дихає природа. Тож для того, щоб розширити свої знання про Єгипет, варто вийти за межі готелю та поїхати в невеличку подорож. А куди саме – ми розповімо.

1. Кольоровий каньйон

Ця разюча місцина розташована недалеко від Нувейби. Забарвлення каньйону постійно змінюється залежно від освітлення сонячними променями і часу доби. Саме тут Ви матимете унікальну можливість помилуватися піщаними скелями широкої кольорової палітри. Вони і білі, і жовті, і яскраво-червоні, і фіолетові, Мають ніжні та яскраві відтінки.

У літні місяці подорож до каньйону може виявитися не найприємнішою розвагою саме через спеку, а ось з жовтня до квітня до нього можна спокійно дістатися на машині з Дахаба або Шарм-ель-Шейха.

2. Солоні озера в оазі Сива

Ці озера можна сміливо називати копією Мертвого моря. Вони абсолютно прозорі, і в них так багато солі, що потонути абсолютно неможливо. На жаль, з цієї ж причини в них не водиться риба, що погано для місцевих жителів пустелі. Також в цих водоймах можна лікувати захворювання шкіри, дихальних шляхів і кісткові недуги. Озера небесно-блакитного кольору знаходяться в оточенні майже білосніжних величних гір, тому там можна зробити дивовижні фотографії.

Щоб потрапити у цю місцевість, потрібно завчасно записатись на сафарі, або ж самотужки спробувати дістатись на автобусі. Щодня від Сіді Габер в Олександрії до Сиви вирушають три автобуси (8:30, 11:00 і 14:00, вартість – 27 фунтів).

3. Поминальний храм цариці-фараона Хатшепсут в Дейр ель-Бахрі

Більшістю дослідників-єгиптологів Хатшепсут вважається найуспішнішою жінкою-фараоном. Її постать в історії Стародавнього Єгипту безумовно заслуговує на увагу. Храм вирубано прямо в скелях, таким чином, що він нібито випливає зі скель, що вражає людей і сьогодні. Храм має три тераси на різних рівнях, котрі поєднані між собою пандусами. Раніше на терасах росли дерева та різноманітні рослини, були розташовані ставки. Храм Хатшепсут для свого часу був чимось особливо неймовірним та величним, але й зараз він викликає подив.

До храму можна дістатись на таксі або пасажирським поромом з Corniche в Ель-Гезира.

4. Долина золотих мумій

Це місце особливо сподобається любителям містики. В оазисі Бахарійя, що в 400 кілометрах на захід від Каїра, було знайдено унікальні мумії. Разом з останками фараонів археологи виявили золоті монети і глечики, призначені для виклику потойбічних сил. Археологи продовжують вести розкопки, вважаючи, що там може знаходитися приблизно 10 000 мумій греко-римського періоду.

Автобуси компанії Upper Egypt з Каїра курсують в Бахарію кілька разів на день від площі Азхара. Час в дорозі – 3-4 години.

5. Біла пустеля

Біла пустеля – одне з найунікальніших місць на планеті. Лише уявіть, що мільйони років тому тут було дно океану, а потім під дією ерозії сформувались карстові утворення зі скам’янілої крейди і вапняку, через що скелі мають химерні форми неймовірної краси. Саме тут чітко зрозуміло, що природа – найкращий скульптор.

Дістатись до Білої пустелі найзручніше саме на автомобілі. Також зверніть увагу, що поїздка по безлюдному бездоріжжю вимагає особливої техніки, тому рекомендується орендувати джип відразу з гідом-водієм. Окрім того, у Білій пустелі організовуються багатоденні тури на верблюдах. Орендувати джипи або верблюдів можна як в турфірмах Каїра, так і в прилеглих оазисах.

Тож Єгипет – дійсно екзотична країна, яка вразить навіть найвибагливіших туристів, варто лише відволіктися від готельних розваг. Гарного відпочинку!

Вікторія Безвенюк