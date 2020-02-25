Єгипет: заборона дайвінгу та покарання за неповагу до пам’яток

Мрієте пірнути у глибини Червоного моря з яхти чи мати в Instagram найоригінальнішу фотографію на сходинках піраміди? Чому заборонили дайвінг та скільки буде коштувати незаконне проникнення на територію історичних пам’яток? Читайте далі.

Влада Південного Синаю в Єгипті ухвалила закон, щодо заборони проведення дайвінгу з яхт та інших плавзасобів від морського заповідника Рас Мухаммад до Таби. Ця заборона також поширюється на власників сертифікатів, які дозволяють занурення на глибину 12 метрів.

За офіційною версією, цей закон пов’язаний з діяльністю міжнародної природоохоронної організації “Зелені плавники”, яка зараз займається порятунком і відновленням коралових рифів в Червоному морі. На думку місцевих жителів, така заборона – це метод нечесної конкурентної боротьби між приватними дайвінг-центрами і великими компаніями, оскільки останні є наближеними до місцевої влади і зможуть надалі надавати свої послуги.

Для туристів така заборона обернеться великою витратою грошей, таке задоволення може коштувати до 350$, для порівняння до ухвалення закону одне пірнання коштувало до 30$.

Альтернативним варіантом може стати дайвінг-центр на березі готелю, де пірнаючи з понтона можна побачити красу Червоного моря.

Крім того, в Єгипті посилили покарання за неповагу до пам’яток. Згідно з новими поправками до закону про захист старожитностей, за незаконне проникнення на територію історичних та археологічних пам’яток та аморальні дії порушнику загрожують штраф та навіть ув’язнення.

Відтепер за спроби залізти на піраміди чи інші пам’ятки, за будь-яке їх осквернення чи інші хуліганські дії, можна потрапити до в’язниці на місяць і більше. Також доведеться сплатити штраф у розмірі до 100 000 єгипетських фунтів.

Нагадаємо, що незнання законів, не звільняє Вас від відповідальності.

Каріна-Іванна Рискіна