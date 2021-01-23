Золота підкова Львівщини – містика та загадки

Україна багата на різні історичні місця. Часто ці місця не тільки цікаві для відвідування, а й несуть у собі надзвичайну енергетику. «Золота підкова» – це маршрут, що включає Золочівський, Олеський та Підгорецький замки.

Золочівський замок

Золочівський замок є однією з найвиданіших пам’яток оборонної архітектури галицької землі. Свого часу він існував і для оборони, і для проживання. Без суттєвих втрат до наших днів збереглася структура замку, що формувалася протягом ХVІІ століття. Наразі це музей-заповідник, що перебуває під опікою Львівської галереї мистецтв. Замок було побудовано 1634 року Якубом Собеським. На тому місці раніше була фортифікаційна споруда. Сама будівля оточена валами з бастіонами. Татари та турки часто намагалися взяти цю фортецю, але їх спроби були безуспішними до 1672 року, коли їм вдалося це зробити. Відновив згодом фортецю за три роки син Якуба – Ян Собезький.

Цікавим є той факт, що в замку була збудована перша каналізаційна система. Шість туалетів збереглися і до наших днів.

Відвідувачі також мають можливість відвідати Китайський палац на території музею, який був збудований для дружини Яна Собеського.

Найзахопливішим є те, що замок оповитий містикою та легендами, що і приваблює відвідувачів. На території є камені невідомого походження. Їх було знайдено у селі Новосілки Золочівського району. Ніхто не може розгадати, що саме написано на одному з каменів. На іншому камені – квітковий та терновий вінки. Подейкують, що саме цей камінь здатен здійснювати бажання.

Розташований замок на околиці міста Золочів, у 66 кілометрах від Львова на вулиці Тернопільській, 5. Працює кожного дня, крім понеділка: будні дні – з 11 до 17 та у вихідні – з 10 до 18 години.

Підгорецький замок

Замок також оповитий легендами. Майже кожен другий місцевий житель говорить про загадкову постать жінки, яку доводилось бачити на території. Легенда розповідає про графиню Марію Жевуську, яку її чоловік Вацлав Жевуський замурував у стіни замку через невірність. Привид дівчини називають Білою Пані. Вона блукає замком і не може знайти спокій.

Наразі замок вражає своєю красою. У ньому збереглось цікаве приміщення, а саме найстаріший в Україні готель і корчма – «Гетьманський заїзд». Він був побудований у 1740-х роках. Свого часу тут зупинявся Оноре де Бальзак.

Замок розташований у селі Підгірці Бродівського району.

Працює кожного дня, крім понеділка: 11.00 – 18.00 (влітку), 11.00 – 17.00 (взимку).

Олеський замок

Зараз Олеський замок є філіалом Львівської Галереї Мистецтв. Тут експонуються зразки декоративного та ужиткового середньовічного мистецтва. Сама будівля незвичної овальної форми. Навколо – чудовий парк, а всередині затишний дворик.

На території музею нині розташований монастир, побудований 1739 року.

Містики тут також не мало. Є одна з легенд про культ кістяку. Це був своєрідний оберіг маєтку: у монастирі клали одного з померлих братів, а ховали тоді, коли від тіла залишалися лише кості.

Ще працівники розповідають, що в замку часто спостерігають незрозумілі речі, помічають привидів.

Особисто мені привида побачити не вдалося, але замок дійсно вразив своєю красою, краєвидами, які відкриваються згори та чудовим затишним парком.

Як потрапити: смт Олесько, Буський район, вулиця Замкова, 34.

Відвідати можна кожного дня, крім понеділка з 10 до 16.30.

Поїздка Золотою підковою Львівщини триває один день і потребує мінімум витрат – 400 грн (€ 12). Щоб здійснити поїздку достатньо вихідного дня та трішки бажання. Але позитивні емоції, отримані за цей день, дадуть сили працювати не один тиждень.

Марія Шелехова