У пошуках весняної краси – чарівні парки Києва

Сонячні та теплі весняні дні вже не за горами. В цю пору з’являється бажання врешті-решт попрощатись із зимовими морозами та вибратись з квартири чи офісу, щоб насолодитись пробудженням природи. Отримати натхнення, запастись емоціями та провітрити голову можна у зелених куточках Києва – парках та ботанічних садах.

Одна із найулюбленіших подій для багатьох людей – це пора весняного квітування природи, коли весь світ наповнюється барвами. Особливо приємно спостерігати за деревами, красивими кущами та квітами, які тільки розпускаються у ботанічних садах. Найбільше Київ славиться такими двома: Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка та Ботанічним садом ім. академіка О. Фоміна.

Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка

Красою однієї з найбільших колекцій живих рослин, яка нараховує 12 тисяч видів, можна насолодитись у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка – місці спокою серед гучного мегаполісу.

На території площею 130 га зберігаються колекції бузку, магнолії, сакури, камелії, тюльпанів, орхідей, кактусів та інших рослин, а навесні, зустрічаючи перші промінчики сонця, найпершими розкривають свої пелюстки крокуси та проліски. Зустрічаються тут і незвичайні види, наприклад, пальма Каріота, яка цвіте лише раз у житті.

Відвідання цього ботанічного саду – чудова нагода прогулятись Садом ліан, Плодовими садами, територіями «Кавказу», «Далекого Сходу», «Криму» чи «Карпат». Великою популярністю серед відвідувачів також користується дендрарій, гірський сад та найбільший в Україні розарій. Завітайте й до Оранжерейного комплексу – павільйону з екзотичними рослинами та тваринами. А з найвищої точки саду відкривається захоплива панорама Видубицького монастиря та річки Дніпро.

Ботанічний сад це не тільки колекція рослин, але й чудове місце для прогулянки. Територія парку величезна, можна сміливо брати із собою велосипед чи ролики та годинами відпочивати з друзями чи родиною.

Корисна інформація:

НБС ім. М. М. Гришка, що знаходиться по вул. Тімірязєвська,1 відкритий для відвідувачів:

травень – серпень з 8:30 до 21:00

вересень – квітень з 8:00 до настання сутінок

Оранжерейний комплекс відкритий для відвідування щоденно з 10:00 до 15:00, субота та неділя з 11:00 до 16:00.

Вихідний – понеділок, вівторок.

Вартість вхідного квитка в НБС:

• для дорослого – 50 грн.

• для школярів – 20 грн.

• для дітей до 7 років, пенсіонерів та пільгових категорій відвідувачів (учасники бойових дій, ветерани Другої світової війни, воїни-інтернаціоналісти, інваліди аварії на ЧАЕС) – вхід безкоштовний.

Вартість вхідного квитка в Оранжерейний комплекс:

• для всіх категорій відвідувачів – 30 грн.

Ботанічний сад ім. академіка О.Фоміна

Помилуватись іншим зеленим оазисом пропонуємо у ще одному ботанічному саду, що розкинувся у самому серці Києва. Займає він дещо меншу площу, ніж попередній – 22 га, проте колекція рослин також вражає – близько 10 тисяч видів.

Ботанічний сад імені акад. А.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка розділений на дві частини: паркову і наукову, яка закрита для вільного відвідування.

До паркової зони, щоб прогулятись звивистими доріжками та мальовничими схилами, може завітати кожен охочий у будь-яку пору року. Особливо тут гарно, коли навесні цвітуть магнолії – білі, блідо-рожеві, темно-рожеві…

А якщо хочете відвідати наукову частину, щоб побачити водні оранжереї чи навіть піраній, потрібно заздалегідь домовитись про екскурсію зі співробітником саду. Ростуть тут незвичайні фінікове дерево, авокадо, карликові банани, кавове дерево, лаврові та оливкові дерева, і гордість саду – вражаюча 30-метрова двохсотлітня пальма Лівістона, яка росте тут з моменту будівництва оранжереї.

Так зване «Зелене серце» центральної частини Києва вважається прикрасою та унікальною пам’яткою міста, що у будь-який час запрошує відвідувачів насолодитись красою природи.

Корисна інформація:

Знаходиться Ботанічний сад по вул. С. Петлюри, 1, м.Університет. Увійти в Ботанічний сад можна з бульвару Шевченко, вул Назарівська, Л. Толстого та в закриту частину з боку вулиці С. Петлюри.

Графік екскурсій:

• Щоденно (крім понеділка) о 11.00, 13.00 і 15.00 (Огляд тропічної і субтропічної оранжерей, кактусової оранжереї або водної оранжереї)

Вартість екскурсій:

• Для дорослого – від 40 грн, для дітей – від 20 грн.

Зелений Київ славиться не лише ботанічними садами, але й багатством парків. Вони є практично в кожному районі міста, там можна провести час як на самоті, так і в компанії, відпочити і насолодитись природою та свіжим повітрям.

Маріїнський парк

Справжньою пам’яткою садово-паркового мистецтва є затишний та тінистий Маріїнський парк, що розташований за адресою вул. М. Грушевського 5А, навпроти Верховної ради України та Маріїнського палацу, уздовж Дніпровських пагорбів.

На його території є багато пішохідних алей з лавочками, численні пам’ятники та скульптури, наприклад, «Київські каштани» – символ столиці та чавунний декоративний фонтан. Тут можна прогулятись між старими каштанами, липами та кленами.

А найулюбленішим та найпопулярнішим місцем відвідувачів вважається саме Міст закоханих, на поручнях якого закохані пари мають змогу залишити на пам’ять замочки на знак міцності своїх почуттів.

Хрещатий парк

Хрещатий парк розкинувся на схилах Дніпра поряд з Європейською Площею, на території якого знаходиться Арка Дружби народів з амфітеатром, Музей Води з Деревом Бажань, Київський державний академічний театр ляльок та парк атракціонів.

Тут же розташований і пішохідно-велосипедний міст з оглядовими майданчиками та скляними вставками в підлозі. Він з’єднує Хрещатий парк і Володимирську гірку. Дорогою до нього вас зустріне цікавий гігантський пам’ятник грошовій Жабі. Існує повір’я, що якщо в скульптуру накидати вдосталь монеток, вона перевернеться.

Впродовж цілого дня тут можна побачити багато людей: вони просто прогулюються парком або навіть проводять або беруть участь у різноманітних івентах, літературних вечорах, змаганнях тощо.

Парк імені Тараса Шевченка

Знайти парк імені Тараса Шевченка не складно, адже він розташований у самому центрі міста по вулиці Терещенківській, напроти однойменного університету.

Найвідданішими його відвідувачами є студенти, які, у перервах між лекціями, саме тут полюблять повторювати матеріали до семінарів, тому парк славиться ще й другою своєю неофіційною назвою – «зелений корпус».

Окрім студентів, щодня, навіть в зимову пору, тут відпочивають любителі шахів – для них обладнана спеціальна зона. А в теплу пору тут полюбляють давати концерти вуличні музиканти. Для дітей також обладнаний дитячий майданчик, який ніколи не пустує.

Прикрашають парк креативні та різноманітні лавки, які міські художники розмалювали казковими героями, тваринами, природою та абстракціями.

Привертає увагу також встановлена в парку скульптура «Бабця класична», яка символізує всіх бабусь, які відпочивають на лавочках біля під’їзду. Також вона вважається своєрідним талісманом для студентів – приклавши заліковку до сумки бабці, можна успішно скласти «хвости».

Якщо вас цікавить будь-яка туристична інформація про Київ, звертайтесь до «Київського трамвайчика» – інформаційного центру. Всередині нього можна придбати сувенір на пам’ять, а також насолодитися чашечкою ароматної кави.

Голосіївський парк ім. Максима Рильського

Віддаленим від центру та не менш популярним є Голосіївський парк, настільки великий, що розташований поряд із трьома станціями метро на Голосіївському проспекті.

На території 140 га є вимощені алеї з лавочками, дитячі та спортивні майданчики, парк атракціонів, літній кінотеатр, мотузковий парк, канатна дорога та інші об’єкти інфраструктури.

Також тут розташовані мальовничі ставки із зовсім нелякливими дикими качками, до яких можна спуститись стежками парку або ж поступово попрямувати ними до дикого лісу – урочища Голосіївський ліс, у тихих куточках якого вільно мешкають козулі, лосі та борсуки.

Парк «Перемога»

Лівобережний Київ також славиться своїми скверами та парками, але особливої уваги заслуговує парк «Перемога», окраса Дніпровського району, на території якого знаходиться озеро, оточене сосновим лісом, розарій, дитячі та спортивні майданчики.

Прогулюючись біля водойми, можна побачити, як плавають качки та кружляють чайки, а проходячи зручними доріжками, не забудьте погодувати з рук білок. Також цей парк створений для любителів спорту. В теплу пору року візьміть на прокат катамаран або човен, щоб повеслувати або зіграйте в футбол чи баскетбол.

Влітку тут проводять заняття з фітнесу та йоги для всіх охочих. А якщо бажаєте похизуватись своїми вміннями, в парку багато місця, щоб покататись на роликах, скейті чи велосипеді. Для більш розслабленого відпочинку відведена окрема територія для барбекю з альтанками та мангалами.

Парк «Кіото»

Оформлений у японському стилі, перлиною Деснянського району є парк «Кіото». Для справжніх поціновувачів східної культури без уваги не залишаться дзен-сад з сухим озером, водоспад, бонсай, камені почесного сидіння, печерного виду, камінь-охоронець та камінь місячної тіні, оточені японськими кленами та соснами.

Також парк славиться Алеєю сакур − найдовшої алеєю в Україні, створеною на честь 40-річчя дружби та співпраці між Києвом і Кіото.

Музей «Пирогово»

Коли міська метушня вже набридла і відпочинку в місцевих парках недостатньо, не знехтуйте можливістю відвідати етнографічний музей просто неба – Пирогово – найбільший музей в Україні. У музеї представлені головні етнографічні зони України (їх шість): Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Карпати, Поділля і Таврія.

У кожній з них можна ознайомитись зі звичаями та традиційним побутом українських регіонів: тут і млини, і старенькі хатинки, церкви, язичницькі ідоли. А зайшовши всередину будівель, які до речі не реконструйовані, а привезені з різних куточків України, можна побачити справжнє етнічне вбрання, посуд та елементи декору.

Музей запрошує своїх відвідувачів завітати до Творчої майстерні, де проводяться різноманітні майстер-класи з давніх ремесел: писанкарства, петриківського розпису, виготовлення ляльок-мотанок тощо. Лише не забудьте зареєструватись, адже місць завжди обмаль.

Корисна інформація:

Адреса:

• м. Київ, вул. Академіка Тронька, 1

Час роботи:

• З 10:00 – до 18:00, з понеділка по неділю.

Вартість вхідного квитка:

• Дорослий – 80 грн

• Дорослий з велосипедом – 70 грн

• Дитячий – від 20 грн до 40 грн

• Студентський з велосипедом – 50 грн

• Екскурсії для груп – від 250 грн

• Вартість майстер-класів – 100 грн.

Звичайно, це далеко не весь перелік зон відпочинку, які може запропонувати Київ, адже, окрім названих вище, місто налічує ще понад 500 парків та скверів. Тому огляньтесь навкруги і насолоджуйтесь розкішними пейзажами міста.

Ірина Луцась