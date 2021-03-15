Підводний водоспад – диво біля острова Маврикій

Незвичайне природне явище, яке зачаровує своєю красою, можна спостерігати в Індійському океані: каскади течій потужними потоками линуть від поверхні води вниз, в далекі океанські глибини, утворюючи справжній водоспад під водою.

Унікальний підводний водоспад розташований лише за кілька сотень метрів від південно-західного узбережжя острова Маврикій, навпроти півострова Ле-Морн-Брабан.

Підводний водоспад в океані – це оптична ілюзія, яка виникла завдяки химерним ландшафтам дна океану біля острова. Ефект водоспаду в океанських глибинах створюється за рахунок сильних підводних течій, які на тлі оманливого ландшафту, утвореного кораловими рифами, намивом піску і відкладеннями мулу, здаються спадаючими в океан бурхливими потоками.

Вік шельфу в районі острова Маврикій налічує мільйони років, проте відносно недавно дно тут піднялося і створило плато. Глибина прибережних вод Маврикію переважно коливається в межах від 8 до 150 метрів, але є місця, де вона досягає декількох сотень метрів. Одне з таких місць розташоване саме біля берегів півострова Ле-Морн-Брабан. Там і створюється ілюзія підводного водоспаду.

Півострів Ле-Морн-Брабан розташований на заході Маврикію. Він має форму молотка, в центрі півострова знаходиться найвища точка всього західного узбережжя – гора Морн-Брабан висотою 556 метрів.

Ле-Морн-Брабан вважається одним із найкрасивіших місць Маврикію. З 2008 року півострів входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дістатися до півострова Ле-Морн-Брабан можна по трасі 89, що проходить уздовж узбережжя острова, проте сам підводний водоспад Маврикію можливо побачити тільки з повітря. Найкращий вид на цю унікальну природну пам’ятку острова відкривається саме з висоти пташиного польоту.

Найпростіший спосіб дістатися до підводного водоспаду Маврикію – оглядові тури на вертольотах.

Шанс побачити підводний водоспад з вікна ілюмінатора мають пасажири літаків, що летять до сусідніх островів Індійського океану. Наприклад, літаки, що прямують на Реюньон, пролітають над західною частиною Маврикія, а їх пасажирам в ясну погоду відкривається розкішний вид з вікна на підводний водоспад і півострів Ле-Морн-Брабан.

Марія Красовська