Топ-7 місць для відвідування в Орландо

Американський мегаполіс Орландо, розташований серед численних озер, вражає кількістю розваг та цікавих місць, які потрібно відвідати кожному гостю міста. У цьому туристичному центрі є все для відпочинку: популярні парки, розваги, музеї та навіть космічний центр. У такому різноманітті легко загубитися, тому пропонуємо рейтинг дивовижних пам’яток Орландо.

Цирк «Cirque du soleil»

Cirque du soleil («Цирк Сонця») — один із найбільш відомих цирків у світі. Квитки на шоу потрібно купувати за півроку. «OVO» — вистава, що дозволяє поринути у один день з життя 17-ти різновидів бразильських комах і розповідає про тих, хто не схожий на нас. Це прекрасна проекція нашого суспільства, яка вам сподобається.

Парк Universal Studios

У парку розваг відомої студії кіномани зможуть опинитися прямо в центрі подій своїх улюблених фільмів. Є дві зони: Universal Studios Florida та «Острови пригод». Обидві облаштовані гральними майданчиками, гірками та атракціонами. Також гості парку можуть відвідати нічні клуби, ресторани, яскраві шоу, кінотеатри, магазини та навіть аквапарк. Квиток коштує близько $130 на день та $200 на 2 дні (дітям віком від 3 до 9 років надають знижки).

SeaWorld Orlando

Любите тварин? Відвідайте парк розваг і зоопарк-океанаріум. Там Ви побачите багатьох морських мешканців, зокрема косаток, одна з яких причетна до смерті трьох людей! Також потрапите до зони Антарктики на симуляторі гвинтокрила та побачите пінгвінів, білих ведмедів у майже справжньому середовищі проживання.

Є й аквапарк, де ви зможете одночасно засмагати і дивитися на тварин. «Родзинка» комплексу — це гірка Dolphin Plunge: її спуск проходить через акваріум з дельфінами. Тому здається, що вони пливуть поряд із вами!

Wonderworks

Надаєте перевагу інтерактиву? Wonderworks — ідеальне місце для Вас. Усе в музеї перевернуто догори ногами: люстра на підлозі, а стільці — на стелі. Всередині на відвідувачів чекають дива, жахи і понад 100 експонатів та атракціонів для всієї родини.

Downtown Disney

Якщо збираєтеся відвідати Cirque du Soleil, то обов’язково поблукайте навколо іншої частини торговельно-розважального району Діснея. Там Ви не тільки поринете у колоритну атмосферу дитячого свята, але і смачно пообідаєте. Навіть вночі у цьому районі працює понад 70 різних магазинів та місць, де можна поласувати стравами на будь-який смак. Так, в одному з ресторанів відвідувачі поринають у всесвіт «Зоряних війн», а в іншому — потрапляють на справжню джазову вечірку.

Космічний центр імені Кеннеді

Тур до Космічного центру імені Кеннеді — одна з найпопулярніших одноденних поїздок з Орландо. Він надає туристам унікальну можливість побачити один із найвідоміших операційних центрів NASA. Тут Ви відкриєте для себе історію тих, хто присвятив своє життя космосу і зробив його пізнання можливим.

У центрі є американський Зал слави космонавтів і ракетний сад, де є ракети з найвідоміших польотів NASA (програми «Аполлон» та «Близнюки»).

Walt Disney World Resort

Disney World — найбільший і найбільш відвідуваний центр розваг у світі. Колись цей парк був давньою мрією Волта Діснея і, після успішного втілення, став мрією ледь не кожної дитини. Щороку сюди приїздить понад 15 мільйонів людей з різних куточків світу. Вся територія (100 км²) поділена на чотири сектори: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios та Disney’s Animal Kingdom.

Гостям пропонують відвідати три аквапарки, атракціони, торгові центри, заклади харчування на будь-який смак і навіть спортивні майданчики. Квиток на один день коштує близько $100, а поселитися можна на території центру.

Анастасія Усенко