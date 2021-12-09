Таємниці Ісландії – вулкани, льодовики та різні дива

Ісландія – це місце, де вулканічний вогонь мирно співіснує з вічно засніженими вершинами гір, а життя європейських міст спокійно протікає у лоні первозданної природи. Яка ж вона, ця загадкова Ісландія?

Ця країна не славиться своїми видатними музеями чи храмами. Тут немає відомих санаторіїв чи сонячних курортів. Проте природа нагородила ці землі неповторною природою та дивовижними краєвидами. Знайомтесь: Ісландія — країна вулканів, льодовиків та див.

Історія таємничого острова

Історики вважають, що першими на ісландську землю ступили монахи, які були учасниками спеціальної місії. Сталося це у VIII столітті. У 870 році вони покинули острів. Після ченців тут оселилися славетні вікінги, які не затримувалися на острові надовго. Першим постійним жителем цієї землі вважають норвежця Інґольфа Арнарсона. На місці сучасного Рейк’явіку він збудував свій маєток у другій половині IX століття. За Арнарсоном тут почали селитися інші норвежці зі своїми ірландськими рабами. Півстоліттям пізніше тут виникла Ісландська Вільна держава зі своїм парламентом — альтингом.

В далеку путь

Для подорожі в Ісландію вам знадобиться шенгенська віза, термін отримання якої становить 8-10 днів. Дістатися в льодову країну можна літаком з Києва із пересадкою у Вроцлаві, Ризі чи Амстердамі. Це обійдеться мінімум у дві тисячі гривень. Та майте на увазі: Ісландія — недешева країна, тому розраховуйте свої можливості та потреби заздалегідь.

А як із житлом? Туристи радять зупинятися в кемпінгах. Вони дешевші, ніж проживання в готелі. Наприклад, за ніч можна заплатити від 14 євро (приблизно 432 грн). Також можна орендувати трейлер. Любителі комфорту мають у своєму розпорядженні купу готелів на різний смак та гаманець. У Рейк’явіку можна знайти номер від 700 гривень за ніч.

Природа кличе

Коли ви оселились та відпочили після довгої дороги, поспішайте оглянути дива цього краю. Ви точно не встигнете побачити все за одну подорож, але спробувати варто, правда ж?

Звісно ж, почати радимо з найпівнічнішої столиці світу – Рейк’явіка. Це відносно маленьке місто. Його площа становить 273 квадратні кілометри, що втричі менше, ніж площа Києва.Та це тільки надає місту затишності. Тут мало багатоповерхівок. Ісландці з відповідальністю підходять до дизайну своєї оселі та будують затишні одно- чи двоповерхові домівки. Архітектура тут справді неповторна. Чого тільки вартує концертний зал Гарпа. Скляна будівля нагадує луску риби. Оскільки вона розташована у гавані, звідси відкривається неповторний краєвид на океанське узбережжя. Пам’ятник вікінгам, знаменитий жовтий маяк, церква Гатльґрімскірк’я, виоста якої 74 з половиною метри…Це далеко не всі туристичні пам’ятки ісландської столиці. А щоб охопити найцікавіше, радимо взяти на прокат велосипед та вирушити на прогулянку. Рейк’явік точно залишиться у вашому серці.

А ми продовжуємо нашу мандрівку льодовим островом. І далі по курсу візитівка Ісландії – Блакитна лагуна. Це справжнє диво посеред льоду. Це геотермальне озеро — єдине місце на Землі, де можна цілий рік плавати в 40-градусній воді, насиченій мінералами. Блакитна лагуна — це штучна водойма, яка утворилася з накопиченого конденсату від геотермальної електростанції. Згодом дослідники виявили, що ця вода має лікувальні властивості та допомагає боротися із захворюваннями шкіри. Тому зараз на території озера є дерматологічна клініка. Це справжній рай на землі. Але ціна за вхід може здивувати туристів: вона становить від 50 євро. Альтернативою стануть безплатні термальні джерела, яких багато на всьому острові.

Багата Ісландія і на гейзери. Гарячі джерела можна побачити на долині Гейсір. Це найвідоміша область гейзерів на острові. А поряд розташувався водоспад Ґульфосс, розташований у каньйоні. Вода тут падає з висоти 32 метрів.

Не забудьте поглянути на славнозвісну Лагуну льодовиків — Йокульсарлон. Зараз це найбільша долина у всій Ісландії. І щороку її площа, яка зараз становить 20 квадратних кілометрів, зростає. Сотні крижин дрейфують у дзеркальній воді та створюють незабутній краєвид, від якого захоплює подих. Це місце притягує фотографів та кінематографістів зі всього світу. Відвідайте це місце і ви. Це те, що варто побачити.

Де лід, там і вогонь. В Ісландії багато активних та сплячих вулканів. Відвідувати перші не зовсім безпечно. А от сплячий вулкан Тріхнукагігур, розташований неподалік від Рейк’явіка, стане для вас цікавою локацією. Туристи мають можливість спуститися до магматичної камери вогняної гори. Охочих спускають на глибину майже 200 метрів. Спуск триває 6 хвилин. Не так довго, але ви точно запам’ятаєте свою подорож в серце вулкана.

Та дива Ісландії на цьому не закінчуються. Тут з вересня до середини квітня ви зможете побачити полярне сяйво. Краще спостерігати за ним трохи далі від великого міста. Можна скористатися послугами досвіченого гіда.

Ще одна цікавинка: Ісландія — це одне з небагатьох місць у світі, де можна поспостерігати за китами. Сюди вони припливають за їжею у теплі пори року, особливо влітку. У цей час тварини дуже активні. Для туристів організовують спеціальні екскурсії у Рейк’явіку або Хусавіку.

Така насичена подорож пробуджує гарний апетит. Що ж смачного приготувала для туристів ісландська кухня?

Кухня для вікінгів

Холодний клімат Ісландії не сприяє родючим ґрунтам. Тому у країні погано розвинене сільське господарство. Тому ісландська кухня багата на вигадливі та оригінальні страви. Тому вам варто її спробувати. Звісно ж, головним інгредієнтом більшості страв є риба — її тут задосить. Готують її по-різному: серед традиційних рецептів є солона, сушена, в’ялена та навіть тухла риба. Саме так. Ісландці готують гаукарль — тухле м’ясо гренландської полярної акули. Чому? Тому що у свіжому вигляді це м’ясо отруйне — у ньому велика концентрація аміаку. Вигадливі ісландці вирішили виводити отруту шляхом гасіння — рибу укладають в спеціальні контейнери з гравієм, де воно гасне протягом 6-8 тижнів. М’ясо доходить на свіжому повітрі ще 3-4 місяці. І тоді його можна куштувати. Місцеві радять гаукарль. Але обережно: у страви є характерний запах.

Але не рибою єдиною. У Ісландії також полюбляють баранину. Популярною є кьотсупа — суп з молодого барана, картоплі та інших овочів. Досить ситна та недорога страва для тих, хто не хоче куштувати акулу.

А гурманам радимо спробувати м’ясо кита. Для приготування використовують смугача малого — вид вусатих китів, який не перебуває під загрозою зникнення. А на додачу варто скуштувати хюмарсупу — вершковий крем-суп з лобстерів.

Десерти тут теж досить цікаві. Чи хотіли б ви спробувати вулканічний хліб? Головне в його приготуванні це те, що його випікають у вулканічному ґрунті, куди кладуть форми з тістом. Подають зазвичай з маслом та рибою. Ще один смаколик — скір. Це традиційний ісландський кисломолочний продукт. На смак нагадує йогурт, але густіший за консистенцією. В нього додають фрукти та ягоди, або готують з нього десерти.

І наостанок

Мандрівка країною льоду та вогню добігає кінця. Нам вдалося показати лише маленьку частину скарбів Ісландії, а інші спробуйте розгадати самі. Вирушайте в подорож до дивовижного острова і ви точно не пожалкуєте. Спогади про грайливих китів, суворі льодовики та таємничі вулкани зігріватимуть вас довго.

Ольга Ковальчук