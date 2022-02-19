Найщасливіші країни світу. В чому їх секрет?

Жителі скандинавських країн, вважаються одними з найщасливіших у світі. Країни з найвищим достатком, суворим кліматом та найвищим рівнем життя. Чому саме вони вважаються найщасливішими, спробуємо сьогодні розібратися.

У нашому «стереотипному» розумінні, найщасливішими мають бути країни з постійним теплом та екзотичним кліматом. Проте за даними World Happiness Report 2021 (рейтинг країн світу за рівнем щастя населення) до десятки найщасливіших увійшли країни Скандинавії, з не ті, де найприємніші погодні умови.

Скандинавські країни: Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія та Фінляндія – одні з найдорожчих у світі. Якщо ви захочете провести свою відпустку у цих країнах, будьте готові викласти чималі кошти, не лише за проживання та харчування, а й за квитки на літак. Окрім дорогих умов проживання, країни мають і високі заробітні плати. Середній дохід їхніх жителів може сягати 4 тис. доларів на місяць, це близько 100 тис. гривень. Звичайно, заробітна плата залежить від професії та місця роботи, однак співвідношення цін та зарплатні досить приємне. В цих країнах не розбагатієш, проте матимеш достойний рівень життя.

Робота

У скандинавських країнах не прийнято перепрацьовувати, якщо ви маєте 8 годинний робочий день, то ви працюєте рівно 8 годин і ні хвилиною більше.

Перепрацьовувати у Швеції просто не вигідно, адже чим вища заробітна плата, тим вищі будуть податки. Тому не залежно від величини зарплатні всі в країні мають приблизно однаковий дохід.

Завдяки такому розмежуванню роботи та відпочинку, людям завжди вистачає часу на втілення власних потреб. Що і впливає на їх загальний відсоток щастя та задоволення власним життям.

Lagom – живи в міру, тримай баланс

У Скандинавії не прийнято виділятися з поміж інших: «ніхто не кращий, ніхто не гірший». У Швеції навіть існує особливий термін: “Lagom” – який означає, що всього в житті повинно бути в міру, скільки потрібно і не більше. За цим принципом і намагаються жити усі скандинави.

Ще цей термін можна перекласти, як: «баланс» чи «рівновага». Люди у Швеції живуть в «золотій середині»: заробляють, відпочивають та купують – лише стільки, скільки їм потрібно. На вулицях Швеції не побачиш дорогих машин, непотрібних предметів розкоші чи яскравого дорогого одягу. Люди не схвалюють соціальних розмежувань, тому намагаються не вирізнятися з поміж інших та бути рівними в усьому. За найкращими традиціями Lagom.

Підтвердженням цього є Шведська компанія “IKEA” – виробляє меблі для дому у мінімалістичному стилі переважно в білих та нюдових тонах, які не вирізняються з поміж інших, проте є зручними та функціональними. Або ж “H&M” – компанія зручного та не дорого одягу, у якому ти почуватимеш себе стильно та водночас не виділятимешся. Це і не дає людям відчувати соціальної не рівності, як в багатьох пост радянських країнах.

Природа

Одним із факторів щасливого життя у цих країнах може бути їхня надзвичайно красива природа, скандинави змогли створити комфортні умови для життя, при цьому не нашкодивши їй. Вони з дитинства виховуються екосвідомими, на вулицях міст ніколи не побачиш сміття та бруду, все сміття вони сортують та відправляють на переробку. Люди дуже бережно ставляться до природи та свого оточення.

Досить сувора природа Скандинавії – унікальна та живописна. Тисячі туристів щороку приїжджають подивитися не на великі міста та архітектуру, хоча в них вони теж дуже гарні, а на: багаті ліси, глибокі озера, високі гори, магічні фіорди, грізні вулкани та бурхливі гейзери, сотні чарівних островів та величні водоспади. У такому різноманітті краси просто не можливо бути нещасним. Можливо, все це і дарує людям сили та енергію на здійснення своїх мрій.

Туризм

Плануючи відпочинок у Скандинавії будьте готові до кілометрів доріг. Щоб повністю побачити країну, до якої ви вирушите, вам знадобиться транспорт. Ви можете приїхати на власному, або ж орендувати в будь-якому великому місті. Тим паче, що громадський транспорт у країнах зовсім не дешевий: одна поїздка автобусом у Швеції обійдеться вам у 2,5€, зараз це близько 80 гривень. За ту ж ціну ви можете орендувати скутер на 3 дні, що значно дешевше та комфортніше.

Ви точно не втомитесь від довгих поїздок, адже краєвиди, що оточують кожен сантиметр дороги не залишать байдужим жодного туриста. Це саме та краса, що захоплює подих та дарує спокій.

Розмірений та спокійний ритм життя, у якому можна знайти час на себе, своє хобі, сім’ю та друзів, достатній дохід та велична природа – ось такий він, секрет щастя для скандинавів. Звичайно, секрет щастя для кожного свій. Проте, можливо, ми чимось допомогли Вам знайти свій.

Ольга Камінська