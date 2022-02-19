Діснейленд в Парижі: дитячі фантазії, що стають реальністю!

Хто ж не любить весело провести час? Напевно не має таких, адже всі ми родом і дитинства і будь-яка можливість розважитися захоплює нас. Ніщо так не допомагає відволіктися від повсякдення, як Діснейленд в Парижі. Це місце, де оживають знайомі нам персонажі з казок, збуваються дитячі фантазії та реалізуються мрії.

Діснейленд в Парижі – один з найвідоміших парків розваг, що належить компанії Дісней. Знаходиться в 45 хвилинах від Парижа, в Марн-ля-Вале і є одним з найвідвідуваніших місць в світі. Паризький Діснейленд відкрився 12 квітня 1992 року. Займає площу в 2230 гектарів.

Територія парку

Парк розваг має тематичні зони: Disneyland Park і Walt Disneyland Park. В Disneyland Park живуть казкові персонажі Міккі Маус з подругою Мінні Маус, Дональд Дак, Дейзі Дак, Гуфі, Плуто, ведмідь Вінні Пух та його друзі. Казкові персонажі ходять містечком та обіймаються, фотографуються та роздають автографи відвідувачам. В цій частині парку можна підкорити космічні гори або ж вирушити в кругосвітню подорож.

Зона Walt Disney Studios Park була відкрита в 2002 році, її територія поділена на чотири частини, кожна з яких має свої особливості та розваги, які пов’язані з кінематографом.

Однією з частин парку є знімальний майданчик, тут можна побачити, як створювалися улюблені кадри мультфільмів, здійснити подорож ліфтом, швидкість якого дозволяє подолати силу земного тяжіння та вирушити в мандри трамваєм крізь захопливі декорації.

Інша частина парку – світ спецефектів, тут можна відчути себе справжньою зіркою і взяти участь в зйомках фільму «Армагедон» або стати гостем каскадерського шоу. А світ мультиплікації допоможе створити власний мультфільм. Завершити прогулянку Walt Disneyland Park можна Голлівудським бульваром, який відомий своїми крамницями тематичних аксесуарів, фото-студіями, сувенірними лавками та ресторанами.

Країна Фантазій

Fantasyland – візитка Діснейленду, перше, що виникає в уяві при згадці назви парку. Усі атракціони цієї зони присвячені сюжетам відомих мультфільмів студії Disney. Відчуття магії виникає вже з перших хвилин, коли перед відвідувачами постає казковий замок Сплячої Красуні – вхід до «Країни Фантазій».

Один з найкрасивіших атракціонів цієї частини комплексу – карусель сера Ланселота, від якої будуть у захваті всі діти. Серед інших визначних пам’яток – театральний атракціон Піноккіо; карусель зі слониками Дамбо; «Лабіринт Білого кролика», де можна зустріти Алісу та Чеширського кота; бутік Міккі Мауса та неймовірний атракціон-політ у Неверленд.

Найпопулярніша розвага у Країні Фантазій – «Маленький світ». Тільки уявіть: 300 ляльок-дітей танцюють і співають різними мовами веселу пісню про розмаїття світу та єдність усіх людей. А ще тут є вулиця Main Street, US – головна вулиця США, на якій розташовуються численні бургерні, сувенірні лавки та магазини. Американський стиль допомагає створити і музика кантрі.

Країна пригод

Adventureland – ласкаво просимо на Землю пригод, це ідеальне місце для юних дослідників, щоб проявити свої здібності. Тут діти зможуть взяти участь у пошуках піратських скарбів на острові із загадковими печерами та морськими гротами, або побувати в гостях у відомого мандрівника та шукача стародавніх артефактів Індіани Джонса. У парку є навіть житло Робінзона Крузо, збудоване на високому дереві, і арабський ринок, на якому можна зустріти Алладіна та принцесу Жасмін.

Саме в цій частині парку розташований один з найвідоміших атракціонів – Pirates of the Caribbean. Він дещо відрізняється від оригінального тим, що у ньому немає персонажів з фільму «Пірати Карибського моря».

Атракціон розпочинається з того, що відвідувачі на човнах уночі припливають до Блакитної Лагуни з величезними водоспадами. Човни пропливають повз уламки корабля і потрапляють у старий форт. У ньому чути постріли гармат і дзвін шпаг. Човни піднімаються великим пагорбом. На вершині вогонь поглинає форт, і можна побачити солдатів, які борються з тінями піратів. Попереду відвідувачі бачать в’язницю з піратами, котрі намагаються спіймати собаку з ключами.

Човни спускаються водоспадом, пропливають сцену з бомбардуванням форту, де солдати і пірати «стріляють» у відвідувачів. Прибувши до міста, відвідувачі можуть спостерігати всі оригінальні сцени з фільму. Пропливши палаюче місто, човни спускаються другим водоспадом, лунає «вибух» і гості вирушають у схованку Дейві Джонса. Проїхавши грот зі скелетами (на зразок оригінального Діснейленду), відвідувачі виїжджають із атракціону.

Дикий захід

Тематичний парк паризького Діснейленду створений у стилі американського Дикого Заходу 19 століття. Це цілий вигаданий світ із ковбоями, індіанцями та золотошукачами-авантюристами. Своєрідні декорації до американських фільмів у стилі вестерн та діснеївського мультфільму «Покахонтас». Атмосферу Дикого Заходу чудово передає Frontierland (Прикордоння). І це справжній рай для поціновувачів екстремальних атракціонів, чи то американські гірки, чи занедбані будинки з привидами. Для молодших відвідувачів тут є міні-зоопарк та індіанське поселення, де можна поспілкуватися з відважною Покахонтас.

Серед найцікавішого, тут насамперед треба відзначити американські гірки Big Thunder Mountain Railroad (атракціон «Велика гора»). Вони розташовані на окремому острові з високими скелями. Високі скелі цього острова, схожі на краєвиди Гранд Каньйону, їх видно здалеку. На цих гірках немає мертвих петель, але вони дуже гарні та видовищні. Ви на невеликому поїзді золотошукачів проноситеся горами та печерами. Треба відзначити, що це один із найпопулярніших атракціонів паризького Діснейленду, тут завжди великі черги.

Також популярним атракціоном є Будинок з привидами (Phantom Manor), збудований у стилі «сімейки Адамсів». Цей будинок буде цікавий любителям містики та фільмів жахів. Ви пройдетеся садом, будинком, його кімнатами, спуститеся в підвал, де зустрінете примар, що населяють цей особняк. З маленькими дітьми сюди краще не ходити.

Країна відкриттів

Ну і куди ж без Зоряних воєн! Відчути себе джедаєм і битися на світлових мечах можна в Discoveryland. Антураж місцевих атракціонів повністю присвячений космічної тематиці. У цій частині парку діти та дорослі зможуть протестувати нові комп’ютерні ігри та технології, побачити макет орбітальної станції, панорами підводного світу та навіть подивитися кіно з новітніми стереоефектами.

Для любителів космічного екстриму також знайдуться атракціони. Наприклад, космічна гора – атракціон не для людей зі слабкими нервами. Спочатку катапульта підкидає вас вгору, і ви висите в невагомості, а потім вас несе у міжзоряний простір зі швидкістю до 40 кілометрів, із бічними петлями на 360° та штопором.

Потрапити до Діснейленду – мрія кожної дитини, але й дорослі прагнуть сюди не менше. При виборі місця для відпустки та канікул, безумовно, виграє світ розваг. Там, де Діснейленд, там неодмінно море радощів та океан сміху, а досягти межі задоволень просто неможливо.

Наталія Дмитрик