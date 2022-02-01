У Парижі є не тільки Лувр

Перша справа для туристів у Парижі – відвідати Лувр і Версаль, піднятися на Ейфелеву вежу, сходити на Монмартр, прогулялися Єлисейськими Полями. А що як мистецька спадщина столиці Франції на цьому не закінчується?

Топ 10 незвичайних музеїв, які вас точно здивують:

Музей на набережній Бранлі

Цей незвичайний, навіть за мірками екстравагантної французької столиці, музей створений з ініціативи дуже серйозної людини – президента Франції Жака Ширака, великого знавця примітивного мистецтва народів Африки, Азії та Полінезії.

Франція довгий час була однією з головних колоніальних держав світу. Французькі мандрівники, любителі пригод та екзотики привозили з усіх кінців земної кулі різні дивовижні предмети. На полицях лежать, чекаючи відвідувачів, ритуальні маски, головні убори, амулети, зілля для магічних заклинань, курильні трубки, вироби із слонових бивнів та акулячих плавників, намисто із зубів крокодила.

У дворі музею є чудова галявина, де ростуть дикі трави з африканської савани, південноамериканської сельви і тихоокеанських тропіків. Проходячи залами, ви побачите розставлені по кутках скульптури з дерева, тростини та пташиного пір’я, почуєте аудіозапис колискової одного з африканських племен.

Вартість квитка: €10.

Місце розташування: Набережна Бранлі, 37 ст. метро Alma-Marceau.

Будьте уважні, понеділок – вихідний день.

Музей магії та чудес

Цей особняк на вулиці Сент Паул, 11 в 18 столітті належав Маркізу де Саду, неперевершеному філософу і майстру слова. Так ось, у підвалах під цим будинком і розташований музей.

Місце для нього обрано не випадково: здавна на Новому Мосту, неподалік особняка маркіза, проходили виступи бродячих фокусників. У музеї зібрано унікальну колекцію реквізиту, афіш, гравюр та інших атрибутів магічного мистецтва. Якщо вам пощастить, зустрінете немолодого пана, який розкриває секрети розпилювання дівчат або левітації. Це засновник та власник музею – Жорж Пруст. Показ фокусів відбувається кожні 30 хвилин.

Музей відкритий у середу, суботу та неділю з 14:30 до 18:00.

Вартість квитка: €12.

Місце розташування: вул. Сент-Паул, 11, ст. метро Saint Paui, Bastille.

Музей ярмаркового мистецтва

Музей розташований у приміщенні винних складів у старовинному районі Берсі. Його власник, колишній комедійний актор Жан-Поль Фаван, зібрав фантастичну колекцію балаганного приладдя.

Музей ділиться на 4 зони, а найунікальніші експонати – велосипедна карусель, яку 25 людей розганяли до швидкості 75 км на годину, «живі картинки», «венеціанські салони».

Венеціанська експозиція приголомшлива – все збудовано в натуральну величину, є навіть діючі канали з гондолами!

У розділі рослин – кущі та дерева незвичайних форм. Окреме задоволення спостерігати у цьому музеї за глядачами: тут навіть люди похилого віку перетворюються на дітей.

Вартість квитка: €14.

Місце розташування: Avenue des Terroirs de France, 53, ст. метро Cour Saint-Emillon

Музей паління

Париж займає одне з перших місць у світі за кількістю курців. Але відвідати цей музей буде цікаво не стільки прихильникам, скільки борцям із палінням. Вони зможуть переконатися, що музей аж ніяк не пропагує цю шкідливу звичку, а усіма можливими засобами бореться з нею: поряд з експонатами знаходяться брошури, що розповідають про шкоду цієї звички.

Виглядає він, на перший погляд, як магазин приладів для паління. Проста крамниця з товарами. Але варто поставити правильне запитання продавцеві й він відразу веде вас за прилавок, де розташовані кілька кімнат, що розповідають історію тютюну, сигарет, шаманів. А за склом знаходяться трубки з усього світу та величезні сигари. На невеликій площі 60 кв. метрів зібрані тютюн, сигари, китайські трубки для куріння опіуму, курильні трубки всіх мастей.

В останній кімнаті знаходяться не тільки сигарети, але й абсолютно химерні картини, а також книга про 100 причин почати курити.

Вартість квитка: €4.

Місце розташування: Pache, 7, ст. метро Voitaire

Музей окулярів та лорнетів

Якщо паління, як це вже доведено, шкідлива звичка, то поганий зір – це фізична вада, від якої ніхто не застрахований: окуляри носили наші бабусі та прабабусі, носять багато хто з нас.

В окремому залі представлені окуляри знаменитостей: Елтона Джона, принцеси Вікторії, Далай-лами, Марлен Дітріх. Цікава колекція оптичних експонатів усіх видів та часів.

Вхід у музей вільний.

Місце розташування: Saint-Honoré, 380, ст. метро Concorde, зуп. RER – Invalides

Музей каналізації

Найдивовижніший музей Парижа розташований біля мосту Альма. До нашого часу збереглися старі тунелі, історія яких налічує не одну сотню років, але вони надійно укріплені та обладнані сучасними технологіями.

Каналізація Парижа має довгу історію, вперше її проклали ще за часів Римської імперії, і лише у 1850 році інженер Ежен Бельгран спроектував сучасну каналізаційну систему. Вперше вона була відкрита для відвідувачів під час Всесвітньої виставки у 1867 році. Тоді туристи пересувались по каналізації у невеликих вагончиках.

Спустившись під землю, ви побачите головний паризький канал, пройдете його тунелями. А також дізнаєтеся про те, що раніше воду із Сени видобували за допомогою насосів, встановлених на мостах, також Вам розкажуть про професію носія води.

І крім усього іншого, в музеї є фотографії, на яких Париж можна легко сплутати з Венецією – це задокументована найбільша повінь в історії міста.

Зараз ці тунелі обладнані безпечними переходами, є вентиляція та освітлення. Важко повірити, що колись це було найбридкіше місце середньовічного Парижа, яким бродили безхатченки.

Музей відкрито з 11:00 до 17:00. Вихідні четвер, п’ятниця.

Вартість квитка: €4.

Місце розташування: навпроти будинку №91 на набережній d’Orsay, ст. метро та RER: Pont de L’Alma, Alma-Marsceau.

Музей парфумів

Можливо, після знайомства з міською каналізацією вам захочеться насолодитися ароматом французької парфумерії.

Яким був перший парфум, відомий людству? Як майстри парфумерії виробляють аромати? Чи пов’язані запах та емоції? Як нюх працює з нюхової пам’яттю? Яка сировина використовується у сучасних ароматах?

Музей парфумів розташований неподалік від Опери Гарньє. Його ще називають Фрогонар, на ім’я художника та найменування бульвару в місті Грасс, де було відкрито перший магазин парфумів.

За вхід грошей не беруть, бо мета музею – продати парфуми. Тут можна отримати корисні знання про парфуми. І, звичайно, величезний вибір парфумів за досить високою ціною. По стінах розвішано роботи художника Жана Оноре Фрагонара.

Місце розташування: Scribe, 9, ст. метро Opera

Вхід безкоштовний.

Музей віял

Музей віяла – один із найнезвичайніших у Парижі. Він створений за майстерні Анни Оге, спадкоємиці сімейного бізнесу виготовлення віялів, розпочатого ще прадідом Йосипом.

Експозиція знаходиться у двох кімнатах квартири Ганни, але на цьому маленькому музейному просторі вона зуміла розмістити близько тисячі експонатів, датованих 18, 19 та 20 століттями. У першій кімнаті показано процес виготовлення віяла. У другій у справжніх елементах декору та меблів відбито епоху Генріха II. І, звичайно, скрізь – віяла. У кожного – своя назва, своя історія, своє життя, кожен – витвір мистецтва.

Музей відкритий із понеділка по середу з 14:00 до 18:00.

Вартість квитка: €6.

Місце розташування: Boulevard Strasbourg, 2, ст. метро Strasbourg St Denis.

Музей моди

Ви вже відчули себе парижанином та парижанкою? Якщо ні, ви повинні відвідати Музей моди. Він простежує інтерес французів до модного одягу протягом століть.

Колекція музею займає площу 9 тис. кв. м. Тут 81 тис. експонатів – костюми модниць та модників від 17 до 21 століття.

Музей відкрито з 11:00 до 18:00 з вівторка до неділі.

Вартість квитка: €9,5.

Місце розташування: Північне крило Лувру

Музей підробок

Незабутній Остап Бендер сказав таку фразу: «Вся контрабанда робиться в Одесі, на Малій Арнаутській». Виявляється, не чужа ця тема й Парижу.

До експозиції Музею підробок включено 350 предметів, на прикладі яких можна побачити різницю між оригінальною та підробленою продукцією.

Любителі вбрання від світових кутюр’є та будинків мод зможуть дізнатися, за якими ознаками визначати підробки від справжніх брендових речей Шанель, Картьє та Гуччі. Так, підробки старі як світ. Чого варта амфора з підробленим корком, створена «умільцями» в гало-римський період: у таких судинах відправляли вино з Риму до Галлії.

Музей відкрито з 14:00 до 17:30. Вихідний – понеділок.

Вартість квитка: €4.

Місце розташування: Faisanderie, 16, ст. метро Porte Dauphine.

А наостанок – лайфхак для справжніх мандрівників: кожної першої неділі місяця вхід у всі ці музеї безкоштовний!

Валерія Сиротенко