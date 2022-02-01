Memento mori: прогулянка міланським цвинтарем

Міланський цвинтар сміливо можна назвати музеєм архітектури просто неба. На монументальному кладовищі спочивають меценати, композитори, поети, представники італійської мафії та просто надзвичайно заможні люди. Створенням та оформленням статуй і склепів займалися відомі митці, тому на найбагатшому кладовищі Європи зібрані роботи видатних італійських скульпторів та архітекторів. Кожне місце поховання тут – це індивідуальний витвір мистецтва.

На центральних воротах Ви точно звернете увагу на саркастичну вивіску, яка перекладається як: “Гординя, багатство та влада не перетинають кордони цієї святої огорожі”. Головним входом на цвинтарі є каплиця-пантеон з його галереями та залами. Тут спочивають видатні діячі культури. Пантеон прикрашений найрізноманітнішими статуями, що зображують певні сюжети.

У центрі зали розташований пам’ятник Джузеппе Верді, італійському композитору якому належать опери «Бал-маскарад»,«Трубадур», «Отелло» та «Аїда».

Проте варто відзначити, що через місяць після поховання його останки були перепоховані.

Стилі мистецтва

Скульптури та надгробки на самому кладовищі відображають стилі різних епох, починаючи з середини XIX століття. Можна побачити, що давніші могили в основному виконані в античному стилі, а серед тих, що постали пізніше, переважає реалізм. Хоча й стилям модернізму та абстракціонізму теж знайшлося місце.

Тож, щоб детально роздивитися кожний витвір мистецтва у некрополі, Вам не вистачить одного дня. Для зручності мандрівників існує карта, що веде через могили відомих колишніх жителів не тільки Мілану, а й всієї Італії.

Склеп винахідника Campari

Однією з популярних локацій є мармуровий монумент, який зображає шедевр Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря». Статуї Ісуса та 12-тьох апостолів створені у людський зріст і приголомшують своєю масштабністю.

Монумент належить родині Давіде Кампарі, нащадка Гаспаре Кампарі, який заснував знаменитий аперитив Campari. Ціна цього витвору мистецтва сягає приблизно 100 тисяч євро.

Склеп у формі кексу

Ще однією незвичайною пам’яткою є склеп у формі традиційного панеттоне, що ніби прихований серед високих смерек. Ділянка належить родині італійського кондитера Анджело Мотта. Його легендарний різдвяний кекс напередодні свят заповнює всі продуктові магазини Італії.

До речі, пройшовши трохи вздовж стежки можна побачити кубічний склеп з вигравіюваними янголами, який може здатися доволі непомітним. Проте у ньому похований один з найвидатніших українських піаністів минулого століття Володимир Горовиць. Він був одружений з італійкою Ванде Тосканіні. Після смерті його поховали у сімейному склепі диригента Артуро Тосканіні.

Сенатор Королівства Італії

Серед великої кількості різноманітних сімейних склепів у центрі стоїть споруда, що більше нагадує пізанську вежу (звісно її зменшену копію). Це мавзолей Антоніо Бернокі, виготовлений скульптором Джанніно Кастільоні та архітектором Алессандро Міналі у 1936 році.

Вежу прикрашає сотня людських фігур, що ніби піднімаються нагору. Споруду можна навіть оглянути всередині. Власником цього розкішного монумента є Антоніо Бернокі. Він був власником текстильної компанії, політиком, а згодом став сенатором Королівства Італії.

Італійська мафія на кладовищі

Звичайно, на міланському цвинтарі є ділянки, які належать родинам італійської мафії, що керували кримінальним світом Італії та Америки у 20-му столітті.

Одна з ділянок належить Вінсенту Джиганте – американському гангстеру італійського походження, босу кримінальної родини Дженовезе. Його нарекли найвеличнішим мафіозі 20-го століття.

Спочатку він став консильєре, а згодом і хрещеним батьком. Його історія стала настільки відомою через те, що він уникав потрапляння за ґрати прикидаючись божевільним. Наприклад, прогулювався вулицями Нью-Йорка в купальному халаті. Через цей факт він навіть отримав прізвисько «Король піжами». Проте у 2003-му році сеньйору Джиганте все ж довелося визнати свою психічну адекватність, коли його засудили за рекет. Помер він у 2005-му році у в’язниці, не дочекавшись 4-х років до звільнення.

Ділянка батька Альберта Ейнштейна

Далі розташована некатолицька ділянка кладовища. Серед єврейських поховань, там можна знайти ділянку Германа Ейнштейна, батька Альберта Ейнштейна.

Це лише крихітна частина від всього, що можна побачити на цвинтарі. Деякі шедеври просто приголомшують відвідувачів. Численні фігури по-різному висловлюють свою скорботу і кожна є унікальною. Напевно, надзвичайно зворушливими надгробками є фігури дітей, що лежать на могилах своїх батьків. Ділянок саме з такою дією дуже багато.

Найдешевші місця для погребіння

Останньою локацією у місті мертвих є будівля, де зберігається прах. Тут покояться ті, хто побажали бути спаленим, або ті, кому просто не вистачило грошей, щоб викупити ділянку.

Стінка з невеликими надгробками постійно оновлюється, адже родини померлих не завжди мають можливість регулярно сплачувати оренду. Тож навіть зараз тут є вільні полички.

Як дістатися до Монументального цвинтаря?

Цвинтар розташований у північній частині Мілану. Дістатися до нього можна або потягом, що прибуває на залізничну станцію F. S. Garibaldi, або автобусами (43, 70) які курсують містом. Також можна скористатися трамваями (3, 4, 7, 11, 12, 14, 29, 30, 33), що прибувають на станцію Garibaldi.

Чи відвідувати кладовище, перебуваючи у Мілані, власний вибір кожного, проте це місце точно залишить про себе згадку.

Тож бажаємо Вам незабутніх подорожей, нових вражень та довгих років життя!

Крістіна Калюжна