Наймоторошніша церква Мілану: San Bernardino alle Ossa

Стеля оздоблена сотнями останків викладених у мозаїку, людські черепи на стінах та картина піднесення душ – на стелі. Місце, що більше нагадує чистилище Данте. У центрі Мілану розташована церква, яка приголомшить кожного відвідувача.

Сан-Бернардино-алле-Осса (San Bernardino alle Ossa), або церква Святого Бернардина на кістках, розташована на площі Санто-Стефано поряд із Міланським Дуомо та виглядає дуже не примітно. Однак, все найцікавіше для відвідувачів перебуває не у будівлі церкви, а в невеликій капелі, прихованій між деревами у Оссаріо, або Капелі Сан-Бернардіно-Алле-Осса.

Потрапивши туди ви бачите вражаючу картину, що більше нагадує фільм жахів. Стіни прикрашені сотнями людських черепів, викладених у моторошну мозаїку. Черепи та кістки знаходяться фактично повсюди: на карнизах, колонах та дверях. Незважаючи на всю свою похмурість, декорація цього закладу гармонійно поєднується з вишуканістю та грацією стилю рококо.

Історія Оссаріо

У 1268 р. керівники лікарні, побудували біля Оссуарію невелику церкву, присвячену Страстям Діви Марії, С. Себастьяно та С. Амброджо.

Згодом, цвинтар лікарні Броло, був знесений і на його місці мав постати сиротинець. Саме тому останки з цвинтаря почали зносити до церкви, адже переховати тіла було ніде.

Дзвіниця базиліки С. Стефана, що стояла перед осуарієм, обвалилась у 1642 році, перетворивши в руїну не лише костел, а й церкву. Все було негайно реконструйовано, проте осуарій потребував відновлення з фундаменту. Тому роботи закінчили лише в 1695 році, і це те, що збереглося і нині.

Стелю каплиці прикрашає фреска венеціанського художника Себастьяно Річчі «Тріумф душ у польоті ангелів», де зображено піднесення душ до раю, а на підвісках зображені Пресвята Богородиця, св. Амвросій, св. Себастьян і св. Бернардіно Сієнський.

Проходячи повз залу можна побачити сходи, що ведуть у підземелля. Саме там розташовані кімнати, у яких тіла готували для оздоблення стін.

Легенда

Ліворуч від вівтаря на кістках лежить скелет молодої дівчини. Існує легенда, що кожного року 2-го листопада у День всіх душ, мертва наречена, повертається до життя та починає танцювати заохочуючи до танцю інших скелетів. Можливо, якщо ви опинитеся недалеко від церкви у другий день листопада, зможете почути зловісний стукіт кісток під час танцю.

Якщо таємничі та страхітливі локації вас не лякають, а навпаки приваблюють, то вам точно сподобається у церкві San Bernardino alle Ossa. Вхід до церкви безкоштовний, але відвідувачі можуть залишити символічну плату.

Отже, щоб цікаво провести час у Мілані не обов’язково слідувати відомим маршрутам, адже є незвичайні та таємничі місця, які приховані від очей звичайних туристів.

Тож, бажаємо вам гарної подорожі та незабутніх вражень!

Крістіна Калюжна