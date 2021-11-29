Хуст – дорогоцінний скарб у долині карпатських річок

Мальовничий куточок Закарпаття, оповитий легендами та таємницями… Гостинний Хуст радо відкриває свої двері для всіх туристів, пропонуючи незабутню подорож у лоні прекрасної природи.

Хуст — мальовниче містечко, що розкинулося у долині українських Карпат, у підніжжі Замкової гори. Місто омивають річки Тиса, Ріка та Хустець. Хуст приваблює туристів зі всієї країни своєю незабутньою природою, багатою історією та цікавими місцями, які варто відвідати.

Легенди та факти

Про заснування міста існує цікава легенда. Одного разу чорт вирішив покинути пекло та оселитися серед людей. Пробив землю серед рівнини головою та почав вилізати. Але не зміг витягнути хвіст. Чорт як закричить: “Ой мій хвуст, мій хвуст, хвуст!”. А долиною покотилося ехо: “Хуст, хуст, хуст”. І на тому місці, де нечистий намагався вилізти з пекла, з’явилася гора. А невдовзі біля неї розрослося містечко, яке назвали Хустом.

Насправді ж історія міста почалася з будівництва у 1090 році замку-фортеці. Він мав захищати шляхи до соляних копалень цього краю. Ці землі пам’ятають багато подій: і війни Габсбургів, і князів, і навали татар, і напади турків, і Підкарпатську Русь, і фашистів, і більшовиків…Та попри всі випробування, Хуст зумів зберегти свою мальовничу природу та цінні традиції.

Дорогами Закарпаття

До Хуста можна доїхати автобусом, потягом чи власним авто. Поїздом можна дістатися з Києва, Ужгорода, Одеси, Львова, Вінниці. Автобуси ходять зі Львова, Києва, Одеси, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Івано-Франківська, Стрия, Ужгорода, Мукачево. Якщо ж ви обрали подорожувати власним авто, будьте обережні на гірських дорогах!

Після насиченої поїздки, займіться пошуком житла. У Хусті з цим проблем не виникне — тут багато помешкань на різний смак та бюджет. Любителям комфортабельних готелів радимо оселитися у готелях “Prince” (від 650 грн), “Huston” (від 800 грн) та “Прем’єрі” (від 650 грн). А тим, хто хоче повного поєднання з природою, варто орендувати дерев’яний будиночок поблизу Хуста, наприклад у “Садибі Верховинській” (1000 гривень за ніч).

Таємниці Хуста

Облаштувавшись у зручному помешканні, переведіть дух та вирушайте у прогулянку околицями. Спершу можна відвідати парк біля Замкової гори. Поруч протікає ріка Хустець, тому це ідеальне місце для відпочинку. Після цього вирушайте поглянути на головну туристичну пам’ятку міста — Хустський замок. Саме з нього почалася багата історія цього містечка. Архівні джерела стверджують, що цей замок побудували для захисту східного кордону угорських земель та цінних соляних копалень. За легендою, одного разу у порохову вежу фортеці влучила блискавка, що спричинило велику пожежу. З тих часів замок не відбудували. До нас дійшли лише руїни історичної споруди. Ще одна легенда розповідає про те, що фортеця колись належала лицареві Драгу, який був предком славнозвісного Влада Дракули. Цікаво? Тоді прямуйте оглядати Хустський замок!

Під час прогулянки місто не забудьте пройтися Чеським кварталом (нині вулиця Вакарова). Це історична частина міста, яку чехословацька влада звела у стилі “шале” для своїх військовослужбовців. Саме тут Августин Волошин проголосив незалежність Підкарпатської України у 1939 році.

Кожне місце Хуста наповнене історією. Тому тим, хто хоче знати більше про це містечко, радимо відвідати Хустський краєзнавчий музей. Тут зберігається понад близько 2000 експонатів, які розповідають історію та культуру цього краю. Також у музеї діє картинна галерея.

Прогулявшись містом, вирушайте до єдиної в Україні оленячої ферми, що розташована між селами Іза та Липча. Тут вирощують плямистих оленів з медичною метою — отримання пантокрину. Нині там живуть понад 100 особин цього виду.

Туристи мають можливість поглянути на благородних тварин та погуляти територію ферми. Тут дуже гарно: пасовиська, озера, ліс. Відчуваєш спокій та єднання з дикою природою. Крім оленячої, поблизу Хуста є також страусова та буйволяча ферми. Тому любителі тварин отримують багато вражень від цієї подорожі.

Якщо ви звикли оздоровлюватися в Карпатах, завітайте до села Велятино (12 км від Хуста). Там ви знайдете термальні води та зможете прийняти лікувальні ванни. У комплексі “Теплі води” лікують захворювання органів дихання, гінекологічні захворювання, а також порушення у нервовій, серцево-судинній та кістково-м’язовій системах. А в сусідньому селі Шаян (17 км від Хуста) є джерела мінеральної води, яка сприяє лікуванню захворювань кишково-шлункового тракту, печінки та підшлункової залози. Крім того, тут знаходиться гірськолижний курорт та озеро, де можна купатися та кататися на катері.

Словом, у Хусті кожен знайде для себе щось цікаве.

Час обідати

Закарпатська кухня — справжній рай для гурманів. Тут є страви на будь-який смак.

Розпочати обід варто з бограча — карпатського гуляшу. За традицією, він готується в казанку. Туди додають свинину, яловичину чи баранину (можна кілька видів), овочі (помідори, перець, картоплю, цибулю, моркву) та різні спеції.

Ще одна цікавинка — рокот-крумплі. Це страва, що прийшла з угорської кухні та залишилася на закарпатському столі.

Рокот-крумплі — це багатошарова картопляна запіканка з сиром, до якої додають варені яйця чи ковбаски.

Під час гастрономічної подорожі Карпатами, обов’язковим пунктом є шовдар. Це страва, яка може скласти конкуренцію італійській прошуто та іспанському хамону. Шовдар — це копчене чи в’ялене свиняче стегно. Його нарізають тоненькими скибками та подають до столу з бринзою чи хріном.

А на десерт скуштуйте гомбовці — страву з солодкого тіста, приготовленого на пару, з фруктовими начинками. Для гарного вигляду їх роблять у формі кульок, обмокнувши в панірувальні сухарі. Іноді їх готують з солодкого сиру.

Наситившись смачною їжею та новими враженнями, повертайтеся додому зі шматочком Карпат у серці.

Ольга Ковальчук