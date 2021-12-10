5 міст для найромантичніших побачень: Ужгород

Якщо Ви мрієте провести час разом зі своєю другою половинкою в місці, де є затишок, незвичайна архітектура та своєрідна автентичність, Вам слід відвідати місто Ужгород.

В цьому місті зібрано все, що приверне Вашу увагу і головне – зробить відпочинок яскравим та романтичним: сакури, липи, замки, кав’ярні зі смачною кавою, фірмові вина та ліси. А щоб дізнатись, які місця варто відвідати в Ужгороді, читайте далі!

Корзо

Ідеальне місце для того, щоб познайомитись з Ужгородом. У перекладі з італійської «Корзо» означає місце для прогулянок. Ця вулиця славиться своєю історією, яку вдалось зберегти до наших часів. Назву пов’язують з італійськими графами Другетами, які володіли містом майже чотири століття. Архітектура вулиці сформувалася наприкінці 19 – на початку 20 століть.

Корзо – це центральна вулиця Ужгороду, де знаходиться нескінченна кількість ресторанів, кав’ярень, маленьких вуличок та цікавих магазинчиків. Прогулюючись, можна помітити різних талановитих музикантів, які додають атмосфери Вашому дню.

Перехрестя Корзо з вулицею Волошина ужгородці називають «Хрестом» – тут люблять призначати зустрічі, побачення і ін.

Саме тут Ви зможете придбати різні сувеніри і подарунки у милих будиночках уздовж вулиці багато цікавих магазинчиків. А також, відчути себе аристократом на променаді – Корзо завжди була осередком світського життя Ужгорода.

Як доїхати?

Просто потрібно ввести в мані вулиця Корзо і Ви з легкістю зможете туди дібратись.

Ужгородський замок

Цей замок найголовніше визначне місце Ужгороду, яке обов’язково слід відвідати разом з коханою людиною.

Замок побудований на краю крутого схилу, тому одна з його стінок фактично нависає над прірвою. Північна частина споруди розташована на такому карколомному схилі, що ворог жодного разу не зміг узяти фортецю з цього боку. При слові «замок» можна уявити витончену споруду на кшталт крихітного палацу «Ластівчине гніздо», або неоромантичного палацу графів Шенборнів. Але Ужгородський замок — справжня бойова твердиня, яка бачила чимало битв та облог.

Також, з Ужгородським замком пов’язані легенди на тему кохання. Вважається, що тут живе привид Білої Діви – нещасної дочки графа Другета, яка блукає коридорами кожну ніч і зникає, як тільки починає світати. За легендою, ця дівчина закохалась у воєводу, який хотів заволодіти Ужгородським замком та через почуття розповіла усі замкові таємниці. Коли граф Другет дізнався про це, він убив воєводу, а доньку живцем замурував в одній із фортечних стін. Ночами дух дівчини нібито шукає свого коханого.

На території є музей, прекрасний сад, міфічні статуї, а також фундація церкви Св. Юрія, яка датується 14 століттям. Отже, призначити побачення у цьому місці – стане гарною ідеєю, аби провести час з користі.

Як доїхати?

Ужгородський замок знаходиться у м. Ужгород на вулиці Капітульній, 33

Кафе «Під замком»

А як щодо романтичної вечері в Ужгороді? Прекрасним місцем для такої події є кафе «Під замком. Це місце – суміш кафе та музею. У народі його називають «Снек», це найстаріше кафе Ужгорода. Працює з 1988 року. Концептуально заклад зображає австро-угорський та чехословацький період. Кафе виконано в стилі рустіко, інтер’єр пуританський.

Власник цього закладу Юрій Руснак та його друзі збирали експонати періоду Австро-Угорщини, Чехословаччини та радянського періоду. Тут можна не лише побачити цікаві предмети минулого, а й спробувати чеську кока-колу – кофолу.

Кухня в кафе-музеї європейська й українська.

В клубі проводяться постійно фото виставки, виставки картин, презентації книг, СД дисків, збираються художники, ковалі, архітектори, творча інтелігенція міста Ужгороду і звичайно туристи. У «Снек-барі» вечорами демонструється справжнє кіно, з 16 мм плівки з кінопроєктора, художні й документальні фільми.

Як доїхати?

Вулиця Ольбрахта, 3 (стара назва Підвальний ряд) поблизу середньовічного замку.

Гірчичне зерно

70-метровий пішохідний провулок, який в Ужгороді виник зовсім недавно, але встиг запам’ятатись багатьом туристам та місцевим жителям. «Гірчичне зерно» має ретро-оздоблення, яке нагадує про Ужгород 30-х років минулого століття. Також, він поєднує 2 центральні вулиці міста, а саме з’єднує вулицю Корятовича із Фединця.

Цікавим є те, що атмосферний пасаж створювався на місці брудного захаращеного провулка з сумнівною публікою і купами сміття. Щоб реалізувати задуманий проєкт провулку, його ініціатору довелося закласти квартиру, авто й навіть весільні обручки, а також позичати гроші у 28 кредиторів.

Тут романтикою тільки й пахне, у провулку знайшлося місце для милих кав’ярень, сувенірних магазинчиків. Тут проводяться фотовиставки, а в кінці пасажу встановлено мініпам’ятник річці Малий Уж, яка протікає під землею по вулиці Фединця, у вигляді двох рибин.

Як доїхати?

Провулок «Гірчичне зерно» знаходиться за адресою вул. Фединця, 12

Дар’я Каліновська