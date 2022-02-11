Закарпаття. Хто на лижі, а хто на оздоровлення.

Відпочивати завжди добре, а коли є можливість поєднувати приємне з корисним ще краще. Якщо ви мрієте одночасно отримати релакс та оздоровлення організму, вам до Закарпаття.

Там серед гір можна відчути насолоду не тільки від прогулянок місцевістю й свіжого повітря, а й від корисної мінеральної води з бювету селища Шаян та лікувальних термальних вод курорту “Косино”.

Шаян

Курортне село на Закарпатті з усіх боків оточене невисокими горами з округленими вершинами, завдяки цьому в Шаянах сформувався доволі теплий мікроклімат. Місцеве населення сягає до шестисот осіб, а кількість туристів збільшується щороку.

Хоча селище невелике, славиться воно достатньою кількістю своїх цікавих місць. Одне з найголовніших – джерело мінеральних вод. Лікарі довели, що шаянська вода унікальна, лікувально-питна, й вважається однією з найкращих вуглекислих, гідрокарбонатних, слабомінералізованих, натрієвих вод Закарпаття. Традиційно такою водою лікують шлунок.

В Шаянах розташована велика кількість чудових котеджів, готелів, відпочинкових комплексів, санаторіїв. Саме санаторії є найпопулярнішим місцем для зупинки. Лікування, консультації, різноманітні процедури туристи відвідують протягом декількох тижнів. Ціна лікування в санаторії за одну особу становить від 690 до 870 гривень. Туди входить: проживання, триразове харчування та курс лікування.

Ті хто відпочивають у готелях, самостійно споживають певний об’єм води з бювету, тим самим також лікують організм. До бювету ходять приблизно шість разів на день, адже пити потрібно порційно, бажано свіжу воду й з розумінням правил вживання.

Окрім процедур з питною водою можна відвідати:

Озеро «Силоамська купальня». Місцеві розповідають, що воно наповнюється термальними та сірководневими водами з гір, тому здатне прискорити загоювання ран на тілі людини.

Штольні, з яких раніше добували ртуть. Вони знаходяться на горі “Шаян”, виглядають дивовижно, але заходити в середину заборонено, бо дуже небезпечно.

Чани з термальною водою та цілу низку оздоровчих й косметологічних процедур в релакс-центрі Готельно-ресторанного комплексу “Apartel Shayan Eco Resort”.

Сімейство гір: “Шаян”, “Шаяниха”, “Шаянчик”.

Ресторани, ринок, пекарні та кондитерські селища.

Косин

У селі Косин Закарпатської області розташований Оздоровчо-рекреаційний комплекс “Термальні води “Косино” . Велика територія з готелем, ресторанами, барами, різновидними басейнами, королівськими саунами та аквапарком. Все як у сучасних європейських відпочинкових комплексах. Але чому люди обирають саме “Косино”?

Термальна вода косинського джерела спричиняє загальнооздоровчий ефект на організм, адже в її складі містяться усі необхідні речовини та мікроелементи. На 1 дециметр води – 15 хімічних елементів.

В комплексі розташовані:

Сім басейнів: смарагдовий, басейн “H 2 O”, золотий кран здоров’я, плавальний та дитячий басейн. Басейн “Інь-Ян” та ванна Кнайпа “17 кроків здоров’я” з гарячою та прохолодною водою, які допомагають у лікуванні шкірних захворювань, варикозу та вегето-судинної дистонії, нормалізують кров’яний тиск, загартовують організм та підвищують імунітет;

O”, золотий кран здоров’я, плавальний та дитячий басейн. Басейн “Інь-Ян” та ванна Кнайпа “17 кроків здоров’я” з гарячою та прохолодною водою, які допомагають у лікуванні шкірних захворювань, варикозу та вегето-судинної дистонії, нормалізують кров’яний тиск, загартовують організм та підвищують імунітет; Сім саун: евкаліптова, соляна, трав’яна, римська, угорська, крижана печера та хамам;

Аквапарк, який налічує приблизно 14 водних гірок, чотири з яких є мега екстремальними та найвищими в Україні.

Вартість відвідування комплексу складає від 450 до 900 грн (залежно від часу дня), дітям зі зростом до 150 см вхід- безкоштовний.

До речі, ці локації Закарпаття розташовані за 90 кілометрів ода від одної, тому відпочинок можна розділити на дві локації й непогано оздоровити організм.

Бажаємо вам чудових подорожей, та будьте завжди здорові!

Анастасія Можар