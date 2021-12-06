Нетипове Закарпаття: Куди Вирушити Перш За Все?

Вкотре приїхали на Закарпаття, а Буковель вже набридла? Ось декілька цікавинок, які ви, скоріше за все, ще не бачили.

Закарпаття беззаперечно є головним напрямком туризму всередині нашої країни. В Інтернеті існує безліч путівників та маршрутів для подорожі цією захопливою місцевістю. Тут вам і активний відпочинок у горах, і спокійна затишна відпустка в котеджі, і унікальна кухня, і безкраї простори лісів, річок та долин, від яких просто неможливо відвести погляд та об’єктив фотокамери,

До вашої уваги перелік цікавих та небанальних місць Закарпаття, що точно не залишать вас байдужими.

Яблуницький перевал

Розташований на висоті трохи меншій, ніж тисяча метрів над рівнем моря, оточений смерековими та сосновими лісами, Яблуницький перевал, який також називають Татарським або Ясінським, стане чудовим відпочинком для мандрівників будь-якого віку.

Цей гірський перевал був одним з найважливіших шляхів сполучення між Галицьким князівством та Угорщиною, пізніше між Польщею та Семигородом, а під час визвольної війни між Західноукраїнською Народною Республікою та Карпатською Україною.

Зараз на перевалі знаходяться досить популярні пансіонат та ресторан «Беркут», сувенірний ринок та оглядовий майданчик, де беззаперечно можна провести цілий день активного відпочинку.

Колочавська вузькоколійка

Музей просто неба, що складається з головного експонату — паровоза Гр-286 та 10 його вагонів, а також безлічі старих машин та інших видів транспорту, які зараз на дорогах точно не побачити.

Паротяг виготовлено на заводі імені Карла Маркса в Німеччині, і працював він лише 22 роки, допоки не відправився на збереження у депо села Хмільник. Лише в 2008 році паровоз викупили для встановлення у музеї села Колочава разом з зеленими вагонами чехословацького періоду та коричневими — радянського.

Окрім того, музей має багато інших унікальних експонатів, які розповідають про історію розвитку та функціонування вузькоколійок Закарпаття. Якщо ж цього вам буде замало задля вдалої прогулянки, радимо завітати до музея архітектури і побуту «Старе село», що знаходиться зовсім поруч.

Центр Європи

Неподалік села Ділове Рахівського району Закарпатської області знаходиться ще одна туристична локація — географічний центр Європи.

Потік туристів сюди не надто великий, натовпу майже немає, особливо якщо приїхати зранку, коли людей ще менше. Пам’ятні фото гарантовано будуть вдалими.

Якщо вдаватися в деталі, то на титул географічного центру Європи претендують ще декілька місць з Польщі, Литви, Угорщини, Естонії, Білорусі та Словаччини. Вся справа в методах вимірювання цього самого центру, які у різних науковців різні. Але це не заважає відвідати наш український центр Європи та насолодитися видом на річку Тису.

Оленяча ферма у селі Іза

Одним із найвідоміших туристичних об’єктів Закарпаття є єдина в Україні ферма плямистих оленів між селами Іза та Липча Хустського району Закарпаття. За невелику плату від 20 до 30 гривень ви отримаєте величезну дозу позитиву та задоволення. І хоча ніякої туристичної програми на фермі немає, одне лише спостереження за тваринами захопить будь-кого.

Олені обожнюють яблука, хліб та спеціальний корм, що можна придбати за 5 гривень. Куштують ласощі через огорожу, прямо з рук туристів. Якщо бути обережним і не робити різких рухів, можна навіть встигнути доторкнутися до оленячих рогів — на дотик вони м’які й ніжні.

Тварин утримують на величезній території, де є ліс, озеро, поле та невелика ділянка для туристів. Всі олені охайні, ситі та доглянуті, тож неприємного враження, ніби ви побували в поганому зоопарку, точно не виникне.

Куди ще?

Майже кожне село та місто Закарпатської області містить щось цікаве та потенційно привабливе для мандрівників. Варто лише відійти від стандартних туристичних маршрутів і влаштувати свою власну подорож, що залишить лише гарні спогади. Відвідайте водоспади Пробій, Шипіт та Труфанець, скалу Слон, село Шаян із власними мінеральними джерелами, Драгобрат, Селиську сироварню, Мукачево або будь-яку іншу точку, що приверне вашу увагу при перегляді карти.

Подорожувати Закарпаттям досить просто й завжди захоплююче, тож залишайте всі сумніви вдома й відправляйтеся в подорож своєї мрії.

Поліна Лешкович