Остів ляльок чи чаювання з відьмами: що Вам до вподоби?

Туризм зараз настільки розвинений, що часом втрачаєш насолоду від нього. Ейфелева вежа вже не здається такою романтичною, а Біг Бен у Лондоні не викликає захоплення. Якщо Ви втомилися від нудних екскурсій, можете переглянути добірку загадкових і магічних місць для спраглих на емоції туристів.

Відьмацький шабаш, США

Містечко Салем на сході США починає приваблювати увагу світової спільноти. Для цієї провінції це не раптова популярність, адже у 17 столітті вважалося, що більша частина мешканців міста- відьми. У ті часи навіть оголосили полювання на відьом, що призвело до десятків невинних жертв та помилкових вироків.

Сьогодні ж Салем – одне з найулюбленіших туристичних місць. Воно приваблює своєю загадковістю, легендами та магією, яку можна відчути на собі. Значна частина молодого населення міста вважає себе нащадками відьмаків, тому з кожним роком тут відновлюється все більше традицій та вірувань, про які забули на понад 300 років.

У цьому, на перший погляд мальовничому містечку, Ви точно не будете нудьгувати: тут є безліч крамниць з чаклунськими сувенірами, виставки та спектаклі про історії, пов’язані з Салемом. Для тих, хто хоче перевірити відьмацькі чари на собі, є можливість відвідати Witches Education League – місце, де сучасні відьми проводять свої ритуали. Звичайно, це зовсім не жертвоприношення про які ми чули з книг, тепер це гадання на таро або спіритичні сеанси.

Острів ляльок, Мексика

Напевно, слово «острів» у Вас асоціюється з безлюдним райським куточком посеред моря, але що як є острів, який густо населений, тільки не людьми, а… іграшками?

Це не вигадка, місце дійсно існує у Мексиці серед каналів Сочімілько. Таким воно стало у середині минулого століття, коли Хуліан Сантана Баррера вирішив оселитися на острові. Там він чув дитячий плач та шум й для того, щоб задобрити духів, вирішив дарувати їм іграшки. Згодом люди з усіх околиць приносили старі ляльки на прикрашали ним дерева на острові.

Сьогодні мало хто вірить у моторошні легенди, пов’язані з цим місцем, проте острів ляльок досі приваблює активних туристів. Сюди можна дістатися лише на човні, й така подорож займе близько 2 годин. Варто зазначити, що фото та відео зйомка у музеї на воді досить дорога і обійдеться Вам у 5000 песо. Проте воно того варте, адже тільки тут можна побачити понад 1000 лялькових жителів, перебуваючи при цьому на повністю безлюдному острові.

Зона відчуження, Україна

Колись ці містечка неподалік від Києва зовсім не привертали увагу, допоки один трагічний день усе не змінив. Чорнобиль та Прип’ять – міста-привиди, про які знають не тільки в Україні, а й в усьому світі.

Від моменту трагедії пройшло 35 років, і тепер ці міста відкриті для туристів. Зона відчуження притягує нерозгаданими таємницями та можливістю відчути радянське життя на собі.

Кожен охочий може відправитися в тур по цим місцям. Вартість подорожі на один день стартує від 1300 грн.

Організатори обіцяють екскурсію по 25 найвідоміших пам’ятках, ночівлю в готелі Чорнобиля, годування гігантських сомів у каналах АЕС, відвідування секретного об’єкта «Чорнобиль-2», а також цілковиту безпеку впродовж усього туру.

Містері Спот, США

Якщо Ви фанат аномальних подій та явищ, які йдуть усупереч всім законам науки, то це місце точно для Вас. Містері Спот (дослівно з англ. «Загадкове місце»)- це територія, на якій не працюють закони гравітації. Відкрите ще в далекому 1940 році, воно залишається популярним серед туристів і сьогодні.

Тут усі предмети та люди стоять, ніби під неправильним кутом; м’ячики, вода та навіть машини котяться не вниз, а вверх, а також, ріст людей з різних точок цього місця суттєво змінюється. Серцем Містері Спот є невеличка хатинка- її стіни нахилені так, що підіймаючись сходами, складається враження, ніби крокуєш по стінах.

Ви можете дістатися до цього місця самостійно, воно знаходиться у штаті Каліфорнія. Вхідний білет коштує 7 $, а екскурсія триває півтори години. Цього часу цілком достатньо, щоб обійти усі місця, зробити незвичайні фото а також зануритися в магію. Така подорож точно сподобається усім членам родини.

Шичен, Китай

Одне з найбільш екстремальних туристичних місць, адже воно знаходиться… під водою. Китайська провінція знаходиться неподалік від міста Чжецян. 60 років тому влада країни навмисно затопила Шичен для будівництва гідроелектростанції.

«Китайська Атлантида» приваблює не тільки своїм незвичним розташуванням, це місто є ще й історичною пам’яткою- його вік перевищує 1300 років.

Досвідчені дайвери, які наважувалися спуститися в нього, описують Шичен як місце дивовижної краси: архітектура і будівлі не втратили свого початкового вигляду; між вулицями містечка й досі стоять скульптури драконів, птахів-феніксів та левів.

Усі охочі можуть спуститися під воду й дослідити це місце самостійно. На березі водойми розташовується готель, туристичні ресторани та дайвінг центр з усім необхідним.

Тож, якщо ви любите подорожувати і хочете полоскотати собі нерви, вибір локацій у Вас є. Основне, бережіть себе і будьте здорові.

Анастасія Тарасенко