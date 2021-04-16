Містичні місця західної України, або подорож з адреналіном

Містичні, неосяжні та часто моторошні. У кожної країни є свої відомі місця з паранормальними явищами, а Україна – це скарбниця містицизму. Щоб дізнатись більше про надприродні місця західної України читайте нашу добірку.

Свій маршрут ми розпочнемо з туристичної родзинки Закарпаття замку Паланок в Мукачево. Про палац, який витримав не одну облогу існує кілька легенд. Перша пов’язана з колодязем без води. А саме, за часів князя Федора Коріятовича почали копати колодязь, але ніяк не могли дістатися води. Тоді з’явився чорт, який запропонував угоду. Вода в обмін на мішок золота. Князь Корятович обманув його підсунувши дві монети. З того часу води в колодязі так і немає, а кожного вечора якась нечисть виє на його дні. Проте наступна легенда, яка пов’язана з архітектурною пам’яткою – страшніша. Згідно з цією історією Софія Баторі (правителька замку в кінця 17 сторіччя) мала пристрасть до людської крові. Жінка, для кривавих ванн, наказувала використовувати кров 13-річних незайманих дівчат. До речі, за часів Софії, в стінах Мукачевського замку були застінки, де мучили людей. Багато істориків зауважували жорстокість Софії.

Наступною зупинкою стане Львівщина, а саме Личаківський цвинтар. Львівський музей-некрополь славетний великою кількістю поховань видатних людей та кількома привидами. Хтось неодноразово бачив жінку в чорному й без обличчя. Інші – закохану пару Артура Гротгера та Ванду Монне. Але побачити їх зможуть тільки сміливі. Чому? Бо піти на кладовище вночі не кожен наважиться. Проте вдень можна відвідати могилу єпископа Миколая Чарнецького. Люди кажуть, що це місце може зцілювати хворих. Однак, якщо Ви не вірите в реальність містичних місць, то це кладовище варто відвідати хоча б заради скульптур і барельєфів. Більше 500 надгробків в стилі класицизму, неоромантизму, еклектики та ар-деко.

Наша третя зупинка – Івано-Франківськ. Для того щоб відвідати наступне місце не потрібно далеко їхати. У самому центрі міста, а саме на площі «Ринок» відбуваються містичні речі. За часів середньовіччя тут масово страчували відьом та злочинців. Одним із нещасних, яких стратили на Площі «Смерті» був Василь Баюрак. Він дев’ять років після смерті Довбуша був ватажком опришків. Перед стратою ув’язнених тримали у в’язниці, що була під Ратушею. Зараз там розташувався художній музей. Кажуть, що душі колишніх в’язнів, у тому числі і Василя, мстять за скоєне. Будівля часто валиться, робітники чують, як хтось грає на роялі чи ходить будівлею.

А ось Миколаївський кафедральний собор у Чернівцях має статус містичного місця завдяки покрученим баштам. Про церкву є кілька легенд, схожих між собою. Згідно однієї з них, майстри довго будували церкву, щоб пришвидшити процес священик вирішив укласти угоду з чортом. За швидке будівництво священнослужитель згодився віддати життя першої жінки, яка зайде в церкву. За нещасним збігом обставин, це була дружина панотця. Диявол замурував її в тій самій церкві, а башти покрутились від горя. Місцеві кажуть, що крики жінки чути й сьогодні. Остання зупинка Бакота Хмельницькою області. Містичне, але зовсім не моторошне місце. Так звана Українська Атлантида. Раніше це було місто з цікавою історією та великим населенням. Проте пізніше людей було переселено в інші міста. У Бакоті почалось будівництво Новодністровської ГЕС (через яку затопили місто). Тому зараз Бакотою умовно називаються місця вздовж берега Дністра, розташовані поблизу залишків монастиря. Кажуть, що після заснування християнського монастиря язичницькі боги розгнівались і навіть нападали на місцевість. Місцеві не одноразово спостерігали тут багато раптових стихійних лих. Сюди варто приїхати заради мальовничих місць, теплого клімату, а також щоб побачити залишки келій та поховань монахів. Тож, якщо Ви любите полоскотати собі нерви, відвідуйте містичні місця нашої країни. А якщо ні, то просто подорожуйте та насолоджуйтеся відпочинком.

Поліна Бадасен