Донеччина туристична. ТОП – місць Донецької області

Останніми роками Донецька та Луганська області не користуються популярністю серед туристів. Проте тут Ви зможете найти цікаві пам’ятки та місця для відпочинку і нових вражень. Пропонуємо Вам локації, які можна відвідати безпечно.

Культурно-туристичний центр «Vezha» знаходиться в м. Маріуполі. Перша система водопроводу міста, а тепер культурний осередок. Тут Ви можете відвідати екскурсії, насолодитись архітектурою будівлі, та подивитись на місто з висоти 33 метрів на оглядовому майданчику. Якщо є хвилина то можна здійснити віртуальну подорож у часі завдяки VR-окулярам. Для тих, хто виділив час на прогулянку містом, є ще одна цікавинка. Історичні місця, які позначені маленькими фігурками Віктора Нільсена, колишнього архітектора міста. Водонапірна вежа – його проект. Усього в Маріуполі 17 фігурок, але знайти їх буде непросто. Висота кожної не більше 30 см. Проте, біля фігурок є QR-code завдяки яким Ви зможете дізнатися більше про те місце, де зараз перебуваєте. Перша підказка, маршрут починаються від залізничного вокзалу. Неподалік Маріуполя розташувався Великоанадольський музей лісу. Ця державна установа розташована біля Великоанадольського лісу. Тут представлені яскраві зразки флори та фауни. Екскурсоводи розкажуть про історію лісництва та цікаві факти. Після поповнення своїх знань у сфері геології, ботаніки та географії можна прогулятись лісом та подихати свіжим повітрям. Не секрет, що в Донецькій області в шахтах видобувають вугілля. Та чи усі знать про соляні шахти? Одна з них знаходиться в Соледарі. І що найдивовижніше, так це те, що в ній розташована церква, санаторій та навіть концертний зал. Так-так тут іноді відбуваються симфонічні вечори. Шахта відкрита для відвідування. Можна спуститись на глибину 288 метрів та пограти у бадмінтон чи шахи. На все про все 4 години. А ось наступна екскурсія може займати від 1 до 3 годин, залежно від обраного формату. Щоб дізнатись особливості створення ігристого вина Вам доведеться поїхати до Бахмуту. Це єдина в Україні екскурсія до заводу шампанських вин, де розкривають увесь процес створення продукту. Тут Ви відвідаєте 4 виробничі цехи, та продегустуєте 6 зразків продукції в різних тематичних залах. Якщо оберете коротший формат, то Вам покажуть документальний фільм та також запросять на дегустацію. Неподалік від Бахмуту розкинулося місто Дружківка, яка славиться своїм парком кам’яних скульптур “Святогор”. Тут Ви можете побачити історичних персонажів, та вигаданих казкових героїв. Непогане місце, щоб познайомити дітей з історією. Тож бажаємо Вам цікавої подорожі Донеччиною та щасливої дороги. Відпочивайте безпечно.

Поліна Бадасен