Святогірськ – донецька Швейцарія, або місце для релаксу

Серед індустріальних метушливих міст Донецької області на півночі існує унікальне мальовниче місто. Сюди приїжджають із різних куточків України, щоб відпочити душею та тілом. А.П.Чехов назвав це місце «Донецькою Швейцарією». Так це Святогірськ.

Найпершим місцем у Святогірську, яке відвідує більшість туристів, є Свято-Успенська Святогірська лавра, або ще як її називають фортеця Святої Русі. Кажуть, що монастир має велику силу та здатний зцілювати. Лавра велично підноситься над рікою Донець та розташована на крейдяній скелі. З певного ракурсу може здатись, що вона ширяє в повітрі. До речі, до наступної пам’ятки йти далеко не потрібно. Крейдяна скеля – це ще і знамениті печери, які ведуть аж до вершини гори. Назва цьому місцю Святі Гори. Вхід в печери починається з красивої споруди. Щоб дістатись вершини, необхідно пройти через металеві двері, вузькі тунелі довжиною майже кілометр та білосніжні келії. В них усе зроблено із крейди: стіни, лавки, та навіть полиці, де раніше лежали священні книги.

Недалеко від лаври розміщений Скит Усіх святих – унікальний дерев’яний храм, який було побудовано без єдиного цвяха. У ньому живуть монахи, що відмовились від зовнішнього світу. Проте, зайти сюди можна, але лише декілька разів на рік. Якщо вам не поталанило – нічого страшного. Ззовні цей храм не менш прекрасний. Після паломництва можна завітати до Національного парку «Святі гори», який має таку ж назву, як і крейдяні печери. Парк входить до «Семи чудес України». Тут розміщено більш як 100 рідкісних археологічних об’єктів, є велика кількість флори та фауни, яку занесено до Червоної книги. У реліктовому лісі росте сосна, яка відрізняється від звичайної своєю зонтикоподібною кроною. ЇЇ хвоя товща і має світло-зелений колір, а шишки у двічі дрібніші за звичайні. Тут росте також велика кількість дубів, лип, осик, лісових груш та ранніх яблунь. Неподалік знаходиться ще один цікавий об’єкт – 640-річний дуб. Але це імовірний вік. Точно ніхто не знає. А ось його розміри відомі. Висота досягає понад 29 метрів, а діаметр понад два метрів. Вам доведеться приїхати великою компанією, щоб мати можливість повністю обійняти його.

Для любителів екстремального відпочинку у Святогірську можна піднятись до пам’ятника “Артему”, випробувати свої сили у канатному парку або покататись по Донцю на гумових човнах.

Поліна Бадасен