Хорватія: не морем єдиним

Хорватія – країна тисячі островів, незайманої природи, багатої історії, смачної кухні, чудових пляжів та ще кращого моря. Хорватія, безумовно, є одним з найцікавіших туристичних напрямків у Європі та світі.

«Така маленька і така велика країна». Ці слова чи не найкраще описують Хорватію. Хоча за своєю площею країна є зовсім невеликою, вона приховує багато цікавих та особливих місць. Перерахувати їх усі, звичайно, неможливо, але виділити декілька з них ми спробуємо.

Найцікавіші локації

Чи є в Хорватії місце більш екзотичне? Місце, у якому присутні такі відтінки зеленого, про які ви навіть не підозрювали. Відтінки, що створюють такий пейзаж, ніби ви знаходитесь посеред тропічного лісу Амазонки?

Національний парк Плітвіцькі озера, який налічує 16 смарагдових карстових озер та водоспадів є однією з перлин Хорватії. Це перший національний парк у Хорватії, відкритий 1949 року. Сьогодні Плітвіце є частиною культурної спадщини ЮНЕСКО, в якій мешкають різноманітні тварини та понад 160 видів птахів. Найкращим часом для відвідування парку буде весна, коли все цвіте, але приваблює туристів парк і взимку, коли все вкрите білою ковдрою. Єдиним недоліком цього місця буде досить висока плата за вхід, яка коливається від 60 до 250 кун, залежно від сезону. ( 1 куна – 4 гривні) Прогулянка триває від 2 до 8 годин, залежно від того чи вирішили ви обійти місце пішки, чи замовити екскурсію на катері чи автобусі.

Після Плітвіцьких озер Національний парк Крка є найбільш відвідуваним національним парком країни. Розташований парк у центральній Далмації, лише за кілька кілометрів від міста Шибеник. Він займає 109 квадратних кілометрів, з них 25,6 квадратних кілометрів – водна поверхня. Побувавши тут, ви матимете можливість побачити цілих 860 видів рослин, а також велику кількість тварин, риб та птахів. На території парку безліч місць, гідних уваги: водоспади, печери, острови, монастирі, музей. Особливості цьому місцю надає можливість купатися у водоспадах, що зазвичай заборонено в балканських національних парках. Крка справді стане особливим місцем для кожного, хто його відвідує.

Загалом в країні близько 20 схожих природних пам’яток, але не забуваємо, що Хорватію ще називають країною 1000 островів. Одним із найвідвідуваніших вважається Хвар. На сьогодні, острів, який отримав свою назву від грецького Фарос, є впізнаваним через велику кількість пам’яток венеціанської доби, дивовижні фіолетового кольору лавандові поля, які є чи не найкращим сувеніром, який ви можете взяти з собою додому і старовинну гавань доби Відродження. На острові також знаходиться найстаріший театр в Європі, заснований у 1620 році. Але якби ви запитали місцевих жителів, що робить їх острів знаменитим, більшість із них, мабуть, відповіли б, що це найсонячніший з усіх хорватських островів, де протягом року сонце світить близько 2700 годин. Цікаво, що на Хварі існує правило, що туристи в готелях платять половину ціни за номер, якщо цілий день йде дощ, і не платять нічого, якщо йде сніг.

В хорватській Адріатиці є ще один острів – Бішево, а заслуговує на увагу будь-якого туриста тому, що зберігає на своїй території дійсно унікальне явище – Блакитну печеру. Хоча про її існування відомо вже багато років, переломний момент у її розвитку відбувся в 1884 році, коли вхід у неї був розбитий за допомогою динаміту. До цього моменту єдиним способом потрапити в нього було занурення під скелі.

Найкращий час для відвідування цього місця – між 11 і 12 годиною, коли сонячні промені потрапляють у печеру і створюють незвичне відображення світло-блакитного кольору.

Це може бути нелегке місце, щоб потрапити, але те, що ви побачите, безумовно, вартує зусиль. Печера, залита синім світлом, точно запам’ятається надовго.

Якщо бажаєте відвідати найбільш відоме місто Хорватії – це однозначно буде Дубровник. Знаменитий Бернард Шоу колись сказав: «Хто шукає рай на землі, повинен відвідати Дубровник». Місто найбільш відоме як місце, де знімали велику кількість мегапопулярних фільмів та серіалів (Гра престолів, Зоряні війни, Робін Гуд), Це є однією з причин, по якій місто вважається одним з найпопулярніших напрямків Хорватії.

У місті також розташована найстаріша аптека в Європі та одна з найстаріших у світі, заснована в 1317 році. Хоча сьогодні в аптеках продаються «сучасні» ліки, іноді тут можна знайти і старі за рецептами того часу.

Коли ми говоримо про те, що подивитися в Хорватії, неможливо не згадати про Загреб. Столицею Хорватії часто нехтують у списку туристів, які віддають перевагу узбережжю, але останнім часом вона повільно, але впевнено стає однією з найпомітніших визначних пам’яток у Європі. Обов’язково відвідайте прекрасний Загребський собор, церкву св. Марка, Ботанічний сад, вежу Лотрщак, Кам’яні ворота, Хорватський національний театр і загляньте до деяких великих музеїв, таких як Мімара чи незвичайний Музей розірваних стосунків.

Якщо відвідати Загреб взимку, можна потрапити на Різдвяний ярмарок, який кілька років поспіль оголошують найкращим в Європі. Тут панує неймовірна різдвяна магія та атмосфера, що дуже нагадує фільми «Сам у домі».

А ще прогулюючись вуличками міста, можна натрапити на крамничку, яка торгує українськими товарами – їжею та напоями. Магазин розташований у центральній частині міста та носить символічну назву «Борщ».

Ще одне, обов’язкове місто для відвідування – Шибеник. Старе місто налічує багато красивих будівель вік яких кілька століть. Так, у Шибенику, місті з трохи менше 50 000 жителів, є аж дві будівлі, що охороняються ЮНЕСКО. У світі існує невелика кількість міст, які можуть похвалитися цими даними.

Це також одне з найстаріших міст Хорватії. Його ім’я згадується в документі 1066 року. Щоб залишитися в місті та відвідати його найважливіші пам’ятки, вам знадобиться близько 2 днів, а всі архітектурні пам’ятки знаходиться в безпосередній близькості одна від одної. Однією з найцікавіших пам’яток є середньовічний монастирський сад.

Без сувенірів нікуди

Враження про сонячну Хорватію хочеться зберегти не тільки в пам’яті і на фотоплівці, але і в матеріальному вигляді. Найкращий спосіб це зробити – привезти пам’ятні сувеніри для себе та близьких. Це можуть бути і якісні місцеві вина з місцевих сортів винограду, ароматні фруктові лікери, локальні сири і мед, предмети народних промислів, натуральна косметика і ювелірні прикраси.

Найкращими пам’ятками, які передають традиційний дух будуть :

1. Вироби з брачського каменю. Це білий дуже твердий вапняк, видобуток якого відбувається на острові Брач. Знаменитим цей камінь став після того, як з нього побудували Білий Дім у Вашингтоні.

2. Кольорові свічки з міста Ровінь. Місто славиться майстрами з виготовлення свічок різних форм і кольорів. У них можна замовити свічки за індивідуальними вимогами, кольорами та формами.

3. Краватка. Якщо батьківщина краватки не Хорватія (хоча місцеві стверджують зворотне), то вже точно це національна гордість і важливий елемент гардеробу.

4. Трюфелі. Делікатесні гриби збирають в Центральній Істрії – там є великий трюфельний ліс. У продажу на ринках і спеціалізованих магазинчиках – трюфельна паста, сушені трюфелі і цілі свіжі гриби.

5. Пажський сир. Знаменитий твердий сир з овечого молока виготовляється з додаванням оливкової олії. Пажський сир продається в більшості супермаркетів, але мандрівники радять купувати його у місцевих фермерів – так сир буде більш свіжим і якісним.

6. Інжирний джем. Варення з інжиру можна придбати в супермаркетах або сувенірних крамницях. У нього досить приємний терпкий смак.

7. Печеня «Папреняк». Це знамените хорватське печиво, яке робиться на основі меду і перцю. Смак цікавий і незвичайний. Продається в багатьох кондитерських і сувенірних лавках.

8. Баядерка, хорватські цукерки. Найзнаменитіші хорватські цукерки, схожі на пташине молоко, тільки з фундуком, горіхами і печивом.

Цікаві факти

1. Хорвати проживають у кожному куточку нашої планети і цікаво, що за межами Хорватії їх більше, ніж всередині. А саме, у світі приблизно 4,2 мільйона хорватів, тоді як на батьківщині – близько 4 мільйонів.

2. Відповідно до сьогоднішньої ситуації, цікаво відзначити, що карантин було введено в Хорватії вперше у світі. А саме у 1377 Дубровник, першим у світі запровадив карантин у часи чуми.

3. У Хорватії є цікаве місто – Хум. Воно занесено до Книги рекордів Гіннеса як найменше місто на Землі. Населення цього міста не перевищує 17 чоловік, тоді як у давнину воно досягало 300 чоловік. Відвідування цього міста зазвичай поєднується з екскурсією по старовинному замку, якому більше 1000 років, який зберіг унікальні фрески 12 століття.

4.Найкоротшим народним костюмом в Європі виділяється острів Сусак. Молоді жінки носять коротку спідницю яскравих кольорів та відповідний жилет. Вони носять під спідницями довгі вовняні шкарпетки рожевого або оранжевого кольору. Ляльки, одягнені в такий одяг, можна придбати на острові як сувенір.

5. Хорватія – це країна, з якої походить знаменита порода чотирилапих друзів – далматинців. Вони отримали свою назву від однойменного регіону – Далмації.

І хоча, більшість людей найчастіше приїжджають до Хорватії саме через море, не варто забувати, що в глибині країни є місця, які зачаровують дивовижною природою та мальовничими пейзажами.

Ірина Луцась