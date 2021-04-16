Путівник Парижем: маловідомі місця романтичної столиці світу

Кожен турист у Парижі завжди має свій перелік місць для відвідування. Сфотографуватись біля Ейфелевої вежі, прогулятись Монмартром та поласувати круасанами із філіжанкою запашної кави. Але в столиці є місця, які менш популярні, та вони заслуговують на Вашу увагу.

Перш за все, щоб відчути колорит та атмосферу міста потрібно пройтись вуличками Парижа. Краще за все для цього підходить квартал Маре. Створена на місці болота у XIV столітті площа і до наших часів зберегла свій вигляд. Це те місце, де можна побачити палаци і замки поруч із будиночками ремісників. Тут багато музеїв та пам’яток, проте не має метушні. Особливість кварталу – велика кількість представників секс-меншин. Латинський квартал не менш колоритне місце Столиці. Цей район асоціюється у туристів із мислителями, художниками та богемою. Окрім дивовижних будівель тут можна відвідати музей Клюні, де дізнаєтесь усе про Париж та церкву Сен-Северен. На власні очі побачите відомий університет Сорбону, а на бульварі Сен-Мішель зможете купити сувеніри та інші цікавинки. Не кожен район вміщує в себе таку велику кількість букіністичних магазинів. Книголюбам тут сподобається. А ось кладовище Пер-Лашез привабить прихильників Оскара Уайльда. Саме тут поховано видатного письменника. Пам’ять про ексцентричного драматурга живе і донині, а «зацілований» меморіал підтримує незвичайну традицію. Починаючи з 1990-х років на пам’ятнику почали з’являтись сліди від поцілунків. Прихильниці із різних країн приїжджали до могили, щоб залишити надпис, записку та виказати повагу до Оскара. Якщо вирішите відвідати меморіал та залишити відбиток червоної помади, то не забудьте завітати й до могили Едіт Піаф. Вона також тут похована.

Закінчимо ми розповідь тим, що називають серцем Парижа. Так, це Нотр-Дам. І хоч це місце можна вважати ну надзвичайно популярне, не згадати його було б помилкою. Просочений історією Собор Паризької Богоматері неодноразово зазнавав руйнувань. Сьогодні дізнатись про початковий вигляд храму ми можемо завдяки однойменному роману Віктора Гюго, та ще деяких історичних джерел. Приїхати до Парижа і не знайти час для відвідання цієї історичної пам’ятки буде великою помилкою. Якщо Нотр-Дам вже є у вашому списку, то порадимо приїжджати сюди рано вранці. Так ви не потрапите до величезної черги охочих насолодитись місцем де відбувався суд над Жанною Д’Арк та одружувався Наполеон.

Тож пакуйте валізу. Невідомий Париж чекає на Вас.

Bon voyage, mes amis!

Поліна Бадасен