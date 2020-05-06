Чернівці – маленька копія Відня

Чернівці – це маленьке місто на Заході України. Не дарма його ще називають «маленьким Віднем», містом любителів книг та різних людей. Тут можна зустріти різні національності, відчути дух їх культур та побачити колорит різноманітних традицій в одному місці. Побувавши в Чернівцях, ви неодмінно оціните його архітектуру.

Перлиною міста вважається резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Зараз це центральний корпус Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Його архітектура бавить око як туристів з усього світу, так і самих мешканців міста. Головним архітектором цього шедевру став чех Йозеф Главка. На допомогу йому поспіли найкращі майстри з Вени, Чехії та Буковини. Його творіння й досі цінують та шанують пам’ять цього надзвичайного архітектора багато років. Сьогодні резиденцію митрополитів знають у всьому світі. Вона часто з’являється у різноманітних фільмах. Кожен, хто побуває в місті, повинен побачити і закохатися в неї.

Неможливо відвідати місто, не побачивши його центр. Саме там знаходиться одна із наймальовничіших площ – Театральна. Саме тут ви можете помітити велику кількість туристів та чернівчан, які із задоволенням відпочивають та спілкуються на лавицях, годуючи хлібом, печивом чи насінням голубів. Навколо вирує життя міста, а тут серед зелених та струнких ялинок та дивовижних троянд, час, наче, зупиняється.

Родзинкою площі є Чернівецький театр ім. Ольги Кобилянської. Це точна зменшена архітектурна копія театру, який знаходиться у Відні. Побувавши тут, ви відчуєте дух Європи. З Театральної площі можна відразу помітити два однакових, на перший погляд, будинки. Вони цікаві тим, що являються, наче, віддзеркаленням один одного. Місцеві мешканці прозвали їх братами-близнюками, бо відмінностей відразу не помітити. А ви зможете? Спробуйте!

Однією із найголовніших пішохідних вулиць на Буковині вважається вулиця Ольги Кобилянської. Це – серце та душа Чернівців. Це сплетіння різних епох, які можна побачити через архітектуру різноманітних будівель. Кожна із них має свою власну історію. Раніше, за часів Австро-Угорщини, цю вулицю підмітали букетами троянд і намивали спеціальним мильним розчином з додаванням парфумів. На ній жили заможні міщани, які могли відчути цей запах через прочинені вікна у квартирах. Також, у цей час, по ній заборонялося ходити у брудному взутті. Зараз тут можна відвідати безліч затишних ресторанчиків та кафе з різними кухнями світу, магазини та різні сувенірні лавки, які тільки і чекають твого приходу.

Площа Пресвятої Марії – це надзвичайне місце. Його краєвиди манять людей сюди з відусюди. Не можливо пройти повз площу Пресвятої Марії не зупинившись хоч на мить. Тут можна побачити найдавніший колодязь на всій території Буковини, який був ще побудований турками. Існує легенда, що турецький паша закохався в українку, а вона не відповіла взаємністю. Зустрівши її ще раз, дівчина, щоб не стати ще одним трофеєм серед дружин паші, кинулась у колодязь і потонула. Ця легенда передається з уст в уста вже кілька віків.

В Україні рідко можна побачити архітектуру неоготичного стилю, але в Чернівцях це можливо. Одним із представників такої архітектури є костел Пресвятого Серця Ісуса. В кінці 19 ст. на замовлення ордену єзуїтів був побудований цей чудовий храм. Назву пов’язують з найбільшим дзвоном під назвою «Серце Ісуса» серед трьох, які були привезені з Шотландії. По спеціальному замовленню сюди привезли орган з Німеччини, хоча на той час він коштував дуже дорого. На сьогоднішній день, тут проводиться реставрація, а сам храм знаходиться у власності римо-католицької общини.

Приїхавши у Чернівці, ви можете зупинитися в одному із хостелів. Майже всі вони знаходяться в центрі міста. Цінова політика теж варіюється – від 240 грн. до 550 грн.

В Чернівцях є ще багато цікавих та неймовірних місць, які варто відвідати. Коли ви приїдете сюди, ваша душа та серце залишаться тут назавжди.

Лілія Мицко