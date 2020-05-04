Берлін – столиця свободи

У Берліні, як ніде в східній Європі відчувається дух свободи. Безперечно, це простежується ще з падіння берлінської стіни. Споруди, що так довго ділила місто на дві частини. Тому сьогодні Берлін – це столиця мистецтва, креативної культури, барів та вечірок.

Сучасний Берлін має два обличчя, Історичне й з Бундестагом, Бранденбурзькими ворогами, Єврейським музеєм. І сучасне – з галереями, стріт-артом, дизайнерськими магазинами і танцювальними клубами. Німецька точність тут поєднується з бунтарством.

Переліт з Києва до Берліна займає лише дві години. З аеропорту до центральної частини міста можна з легкістю дістатися громадським транспортом.

Місто поділене на кілька транспортних зон. Практично всі музеї, історичні пам`ятки та готелі розташовані в зонах А і В, а значить, разовий квиток коштуватиме 2€. Він діє протягом двох годин.

Берліну чарівним чином вдається витримувати баланс між урбаністською потужністю і садово-парковим релаксом. Місто вирує новинами, тут найактивніше ділове і культурне життя, безліч подій, фестивалів, заходів, але при цьому Берлін примудряється залишити можливість тихого відпочинку.

Темпельхоф – колишній берлінський аеропорт перетворився на громадський простір для ярмарків, виставок і концертів, а також пікніків з барбекю і катання на велосипедах або скейтах і усілякого урбаністичного екстриму. Вражає і вид, і масштаб нового парку з нескінченними просторами і ідеальною лінією горизонту.

Під час знайомства з Берліном не слід відмовляти собі в задоволенні відвідати місцевий зоопарк, який знаходиться відразу ж за парком Тіргартен. Вражаюча різноманітність, представлених в зоопарку, тварин робить це місце третім по відвідуваності місцем в місті. До речі, одночасно з цим зоопарк носить звання першого звіринця в Німеччині. На площі більше 35 га представлені понад 15 тисяч тварин зі всього світу. А на відміну від інших подібних закладів, тварин дозволено годувати.

Фрагменти берлінської стіни, що колись розділяла місто і всю Європу на дві різні частини, розкидані по усьому Берліну. Причому розташовані вони не лише в тих місцях, де проходила стіна, а на різних музейних експозиціях і тимчасових виставках.

Відрізки стіни збереглися на вулиці Мюлен-штрассе, де її розмальовували всесвітньо відомі художники і на території музею терору. У інших місцях вони зустрічаються просто як частинки виставки.

Для задоволення культурно-естетичних потреб варто завітати в Хамбургер Банхов. Знаходиться музей недалеко від нової циклопічної будівлі залізничного вокзалу, в приміщеннях старого вокзалу. Він відокремився від Національної галереї. Тут можна споглядати творіння майстрів на зразок Енді Уорхола, Йозефа Бойса та Рою Ліхтенштейну, спостерігати за творчим пошуком молодих художників або знайомитися із виставками лауреатів арт-премій. Додатковий бонус для любителів мистецтва – відмінний книжковий магазин Вальтера Кенига і приємний ресторан при музеї.

Також Берлін не даремно називають засновником рейву. Тут культура електронної музики дійсно захоплює. До душі повеселитися в цьому місті буде, як любителям техно, так і прихильникам хауз-музики. Трезор клаб – надбання берлінської техно-культури. Клуб займає площу у 22 тисячі кв. м, розташований на території колишньої електростанції в районі Мітте. У Трезор складається враження, ніби ти став героєм книги «Аліса в Задзеркаллі», тільки з приставкою техно- і залізобетонним інтер’єром. Сюди приходять з відчуттям ностальгії по першим берлінських рейвах, і коли хочеться індустріального чаду.

Танцювальне поле битви розподілене між хаус-танцполом «Глобус», більше експериментальним «Баром +4», звідки відкривається вид на руїни старої електростанції і знаменитим «Підвалом», сполученим з основним тунелем танцювального майданчику. Також при клубі є сад, який працює тільки в літній період.

Побачити столицю Німеччини з пташиного польоту можна з оглядового майданчику на куполі Рейхстагу. Черга зазвичай невелика, чоловік тридцять, і всередину потрапити можна досить-таки швидко.

Практика показує, що в Рейхстаг краще сходити увечері, адже працює він до 22.00 годин і до цього часу черга коротшає. Щоб потрапити всередину та під купол Рейхстагу, необхідно пройти прискіпливий огляд. Людей примушують знімати верхній одяг і пройти через металошукач. Навіть черевики можуть змусити зняти. Робити фото і знімати відео дозволяють. Сьогодні купол зовсім не той, який ми звикли бачити у фільмах про війну.

З оглядового майданчика Рейхстагу можна бачити, як відрізняється архітектура східного і західного Берліна. На сході багато будинків, схожих на вбогі п’ятиповерхівки-хрущовки, тоді як в західній частині усі будинки відрізняються доглянутістю та акуратністю.

Карнаух Кароліна