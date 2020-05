Закохані в Корк

Корк – це друге за розміром місто в Ірландії, але не найбільше в цілому світі. Воно має свою історію – для когось загадкову й таємничу, а для когось – цікаву та незбагненну.

Приїхавши сюди, неможливо пізнати Корк не пройшовши головним бульваром (вулицею Святого Патрика), не відвідавши його визначні місця та тутешні паби, не спробувавши місцевого пива і традиційних страв, не побачивши їх колориту та традицій.

Корк манить туристів з усього світу своєю привітністю та відкритістю, надзвичайними соборами та замками, неймовірними краєвидами та природою. Побувавши тут хоч раз, розумієш, що хочеш повертатися сюди все частіше, адже він полонить і душу, і серце.

Однією із візитних карточок Корку є замок Блекрок. Він знаходиться у 2 кілометрах від центра міста на мальовничому березі річки Лі. Замок був збудований у 16 столітті і охороняв місто від набігів піратів та інших завойовників.

Історія замку оповита містичними історіями та легендами, що не залишить нікого байдужим. Сам замок приваблює до себе туристів своєю архітектурою та чарівними краєвидами, які перехоплюють подих.

На початку 2000-х років в замку Блекрок був створений науковий центр з обсерваторією за підтримки Коркської місцевої ради, Коркського технологічного інституту та невідомого мецената. Центр та обсерваторія були оснащені найкращим обладнанням. Відвідавши обсерваторію, ви можете здійснити дивовижну та захопливу віртуальну екскурсію по всесвіту і дізнатися про останні наукові відкриття.

Не можливо уявити Корк без англіканського кафедрального собору Святого Фінбарра. Його велична архітектура бавить око справжніх поціновувачів вишуканих будівель та соборів. Його вітражі з малюнками зі Старого та Нового Завітів та справжня органна музика надають особливої атмосфери цьому місцю. Їх не можливо не оцінити. Сам собор знаходиться неподалік від центра міста.

Історики вважають, що саме на цьому місці знаходився древній монастир, який був заснований святим Финбарром ще у 7-му столітті. Відповідно, на цьому місці існували інші храми, а в 1860-му році був збудований новий храм, який ми знаємо і сьогодні.

На сьогоднішній день собор Святого Финбарра – це одне із найцікавіших визначних місць через свою унікальну архітектуру. Жителі Корка часто називають його Південним собором, в той час як католицький собор Святої Діви Марії та Святої Анни – Північним.

Католицький собор Святої Анни вважається перлиною Корка. Він найцікавіший серед усіх храмів, церков та соборів. Він знаходиться в одному із найстаріших районів міста – Шандон.

Найперша церква існувала на цьому місці ще за часів середньовіччя. У той час вона була освячена на честь Пресвятої Діви Марії.

Собор запам’ятовується своєю каплицею, що схожа на вежу з великим годинником заввишки більше, ніж 50 метрів. Її стіни з півночі та сходу облицьовані червоним піщаником, а з заходу та півдня – білим тесаним вапняком. Вежа добре видніється з усіх куточків містечка і є чудовим орієнтиром для туристів.

Для любителів дивовижних краєвидів, на вежі зробили чудовий оглядовий майданчик (на висоті приблизно 40 м від землі), з якого відкриваються мальовничі панорамні види на місто і річку Лі.

Серед численних визначних пам’яток Ірландії особливої уваги заслуговує замок Бларні. Це напівзруйнований старовинний замок поряд з однойменним селом всього в 8-10 км на північний захід від міста Корк. Туристи часто навідують це місце, щоб побачити історію з середини. Історики вважають, що перший замок-фортеця на цих землях існував ще в 10-му столітті. Він був зведений з дерева і немає нічого дивного в тому, що від оригінальної конструкції до наших днів не залишилося і сліду. Але можна собі уявити, наскільки він був величним та дивовижним.

Популярним замок став завдяки відомому каменю Красномовства (або камінь Бларні). Про нього здавна ходять різні легенди. Він схожий на блок так званого «білого каменю» і вмонтований у верхній частині замкової стіни. Згідно з переказами, всякий, хто поцілує цей камінь (при цьому необхідно дотримуватися певного ритуалу), назавжди оволодіє даром красномовства. Правда це чи вигадка, звичайно ж, невідомо, але охочих завжди більше ніж достатньо.

У Корку, ви можете оселитися в бюджетному хостелі. Ціни тут варіюються від 1196 грн. до 2700 грн. Серед них Bru Bar & Hostel (57 MacCurtain St, Victorian Quarter), Sheila’s Hostel (4 Belgrave Place, Wellington Road), Kinlay House Shandon (Bob and joan’s Walk, Shandon), Oscars Hostel (111 Lower Glanmire Rd, Tivoli), Bijoux By The Lee (20 S Main St, Centre) та ін.

Приїхавши до Корку ви відчуєте його дух, а його природа заполонить вашу душу. Неможливо не закохатися в це місто. Тут кожен знайде те, що буде шукати, незалежно від того, чи це буде звичайне спілкування з доброзичливими людьми, чи відчуття історії в реальності, чи пошук натхнення в дивовижній архітектурі міста. Це місто, до якого варто приїхати і побачити все на власні очі.

Лілія Мицко