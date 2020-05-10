Ужгород – відчуйте Європу на дотик

Ужгород – це місто, що далеке від постійного руху. Тут можна насолодитися спокоєм та набратися сил на весь подальший рік. Якщо вам набрид мегаполіс та його шум, тоді вам варто сюди їхати.

Ужгород запам’ятовується маленькими кав’ярнями з найкращою запашною кавою, вузенькими вуличками з мальовничими будинками, які манять туристів прогулятися ними. Приїхавши до Ужгорода, спершу варто відвідати його окрасу – величну фортецю. Її місце розташщування – Замкова гора. Це місце сповите загадковими легендами. Сама ж фортеця була побудована більше тисячі років тому. У XVI ст. італійські майстри перебудовували її і внесли в архітектуру мотиви доби Ренесансу. Фортеця постійно змінювала своїх володарів, але кожен з них залишав якусь пам’ять по собі. Тут можна побачити внутрішній двір з дивовижними садами та міфічними статуями.

Також територія Ужгородського замку відома фундаментом церкви Святого Юрія. Сама церква датується XIV ст., а внутрішній дворик відкриває чудовий краєвид на тихе і спокійне місто.

В самому палаці можна відвідати етнографічний музей з дуже цікавими експонатами. Манить око туриста і каплиця. Вона унікальна тим, що розписана на релігійну тематику. Кольорова гамма розписів захоплює всіх відвідувачів без винятку.

Відвідавши Театральну площу, неможливо не помітити величну та мальовничу єврейську синагогу. Вона така одна у всій Європі, оскільки її аналога не існує. Архітекторами синагоги були Д. Папп та С. Ференц. Збудували її в 1904 році. В ній яскраво висвітлюється неомавританський стиль. В ній чудово сплелись романтизм з візантійським та арабо-марокканським характером. Після геноциду євреїв під час Другої Світової війни, влада СРСР дала указ зробити із синагоги філармонію. На сьогодні колишня синагога, а точніше філармонія, вважається найкращою у всьому Ужгороді..

Цікавою є назва центральної вулиці Ужгорода – Корзо. Італійською мовою, вона несе значення місця для прогулянок. Прийнято вважати, що назва пов’язана з графами Другетами з Італії. Вони господарювали у місті майже чотири століття поспіль. Сама ж архітектура була сформована в кінці XIX — на початку XX століття. На сьогоднішній день, вулиця Корзо сповнена затишними кафе, маленькими внутрішніми дворами та цікавими магазинами. Сюди часто приходять вуличні музиканти, щоб зіграти та поліпшити настрій перехожим та туристам.

Ще однією цікавою вулицею, яку варто відвідати, є вулиця Волошина. Вона розташована перпендикулярно до вулиці Корзо. Їх перехрестя – це традиційне місце зустрічі місцевих жителів. Вулицю назвали в честь Августина Волошина, колишнього президента Карпатської України. Вулиця Волошина сповнена архітектурними пам’ятками. Серед них храм Св. Георгія. Він був побудований у другій половині XVIII століття. В середині храму є орган, звук якого не залишить байдужим навіть самого вибагливого критика. Також тут була побудована перша жіноча гімназія Св. Гізелли. На сьогоднішній день це – музичне училище. Закарпатський художній інститут також знаходиться на вулиці Волошина. Його вхід увінчує старовинна арка. А ще, побувавши на вулиці Волошина, ніяк не можна оминути будівлю колишнього Василіанського монастиря, який зараз є фізичним корпусом в Ужгородському університеті.

Приїхавши в Ужгород, можна з легкістю зайти собі хостел на будь-який смак і гаманець. Ціни тут варіюються від 220 грн. до 780 грн. Найпопулярнішими є VULYK Hostel на вулиці Фединця, City Hostel Panorama на вулиці Льва Толстого, hostel-pension HOSPODA на вулиці Волошина та Hostel Egan на вулиці Волошина.

Побувавши в Ужгороді, ви не зможете побачити всі його красоти за один день. Це місто, куди хочеться повертатися. Воно надихає і наповнює силами та енергією. Ужгород – місто, де можна відчути Європу на дотик. Його колорит, традиції та настрій не залишать нікого байдужим. Сюди варто їхати за новими враженнями і варто повертатися за старими спогадами.

Лілія Мицко