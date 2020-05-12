Вінниця – перлина Поділля

Люди звикли вважати Вінницю перлиною Поділля. Приїхавши сюди, помилувавшись її витонченістю, дивовижною архітектурою та природою, ви зрозумієте, чому Леся Українка назвала Поділля «красою України».

До Вінниці кожного року приїжджають тисячі людей з усього світу, щоб помилуватися її визначними місцями. Це одне із найпопулярніших туристичних міст нашої держави. Сюди варто приїхати, щоб насолодитися красотами.

Вінниця відома своїми фонтанами. Одним із них є відомий світломузичний фонтан «Рошен». На даний момент це, поки що, унікальне місце для України. Тут можна спостерігати справжні концерти з березня по листопад під відкритим небом. До надзвичайного пейзажу Вінниці, до заходу сонця над річкою Південний Буг, який перехоплює дух будь-якій людині, та до острова Кемпа додається неперевершене дійство з різними музичними хітами та лазерним шоу.

Дістатися до фонтану досить легко. До нього можна дійти пішки – він знаходиться в 5 хвилинах ходьби від центрального автовокзалу. Від залізничого вокзалу можна доїхати на будь-якому трамваї чи тролейбусі №5, 6, 11 (зупинка «Музей Коцюбинського»).

Пізнати Вінницю неможливо, не пройшовши по центру міста – по вулиці Соборній. Саме тут можна побачити старовинні пам’ятки архітектури, такі як: Преображенський собор, білосніжний костел Діви Марії, готель «Савой». Також тут можна пройти цікавий квест, під час якого турист буде розшукувати на вулицях та площах старого центру різні скульптури.

Для того, щоб краще познайомитись з Вінницею, вам варто хоч раз проїхатися у трамваї. Доступний wi-fi та безкоштовні екскурсії нікого не залишать байдужим. Для того, щоб краще дізнатися історичні факти про Вінницю, вам варто проїхати в трамваї №4 від залізничого вокзалу до Барського шосе. Таким чином, ви відчуєте дух історії за допомогою проекту «Історична зупинка».

Окрасою Вінниці та її гордістю є водонапірна башта. Вона знаходиться в самому серці міста – на Європейській площі. Це семиярусна, восьмикутна будівля, що досягає 28 метрів. Це один із найвідоміших символів міста. За свою історію існування башта виконувала різні функції. Вона була і водопроводом, і форпостом, і пожежною каланчею, і, навіть, гуртожитком. Зараз – це музей, а також Подільський туристичний інформаційний центр. Башта охороняється законом і має статус пам’ятки місцевого значення. Сам музей відчинений з 10:00 до 18:00 кожного дня, окрім понеділка. До нього легко можна прийти пішки – від автовокзалу по вулицям Соборній, Червонохрестівській та Грушевського.

Ще однією окрасою Вінниці є музично-драматичний театр імені М. Садовського. Його архітектура бавить око як і туриста, так і місцевого жителя. Він знаходиться на вулиці Театральній. На сьогоднішній день – це культурній центр міста. У складі його репертуару можна побачити велику кількість спектаклів по драмам та п’єсам як української, так і світової літератури. Серед них відомий «Ревізор» М. Гоголя, «Королева чардаша» І. Калмана, а також спектаклі по творам Л. Українки та М. Булгакова та інших відомих авторів.

Якщо захочеться приїхати до Вінниці на кілька днів, тут можна знайти хостел на буд-який смак. Ціни варіюються від 340 грн. до 1560 грн. Майже всі вони знаходяться в центрі міста. Найпопулярнішими серед них є Vin-Hostel, що знаходиться на вулиці Соборній, SWEET hostel по вулиці Хлібній та хостел На Пестеля, неподалік від театру ім. М. Садовського.

Вінниця – це не просто місто. Це місце, куди хочеться їхати великою сім’єю на відпочинок. Діти з радістю відвідають зоопарк, планетарій, театр ляльок та Вінницький зоопарк. Відвідавши Вінницю, ти розумієш, наскільки душевним та спокійним може бути місто. Тут відчувається гармонія та рівновага у всьому. Сюди хочеться повертатися і думками, і тілом. Тому, не варто гаяти ані хвилинки, а пора збиратися їхати до Вінниці!

Лілія Мицко