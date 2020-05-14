Амстердам – місто, в яке хочеться повернутися

Є міста, в яких відчуваються особлива енергетика, особливі неповторний шарм і привабливість. Амстердам – старовинне місто, яке знайшло другу молодість. Справжній коктейль культур і епох, унікальна архітектура всіх часів, витонченість кав’ярень – життя тут б’є за край, кипить і вирує.

Амстердам – це прогулянки

Це повільні променади по вуличках старих кварталів, це подорож велосипедом, найпопулярнішим у столиці транспортом, по набережним та бульварам – здається, тут не буває втоми, ніби саме повітря вабить кудись, не даючи засиджуватися на місці.

Вулиця Дамрак давно стала всесвітньо відомою. Звідси починаються всі екскурсії – і до історичного центру, і до скандально відомого кварталу Червоних Ліхтарів. Крім того, Дамрак – улюблене місце шопоголіків. Тут розташовані десятки маленьких крамничок, модних бутиків і магазинів на будь-який смак, а в затишних кафе і ресторанах можна смачно поїсти та відпочити.

Від Дамрак променями розходяться маленькі провулки, в яких ховаються кофішопи (кавові бутики, які мають дозвіл на продаж канабісу). Їх досить просто відрізнити від звичайної кав’ярні або іншого закладу: вивіску над ним прикрашає емблема у вигляді листа конопель. Там можна розслабитися в тихих сhill out з м’яким приглушеним світлом, пряними ароматами під лаундж і блюз. До речі, і яскраві дискотеки з модними міксами користуються неймовірною популярністю. Мінімальний вік для відвідування кофішопів і дискотек – 18 років, тому варто мати з собою документи.

Ще один привабливий для туристів «амстердамський експонат» – вулиця Червоних Ліхтарів. У самому центрі Старого міста стоять будиночки, з віконець яких визирають дами різного віку: від юних, схожих на німфеток до бабусь вельми поважного віку. Це – представниці найдавнішої професії в очікуванні клієнтів. Однак, окрім повій, вулиця Червоних Ліхтарів славиться й чималою кількістю музеїв. Здебільшого, вони мають еротичну тематику, що лише додає їм популярності: музей сексу, еротичний музей, музей марихуани і всілякі еротичні магазини на будь-який смак. На вулиці Червоних Ліхтарів є навіть свої екскурсії та гіди.

Амстердам – місто клубів на будь-який смак

Тут можна потрапити на живий концерт альтернативної групи або модного діджея. Можна вибрати вечірку в стилі дискотеки 80-хх або побувати на екзотичній «блакитній» паті. Кожен клуб багатопрофільний, тому варто слідкувати за афішею. На вході зазвичай діє жорсткий фейс-контроль і дрес-код, тому варто потурбуватися про свій вигляд. Одне з улюблених місць місцевих і приїжджих клаберів – це клуб Melkweg: 40 років тому на покинутому молокозаводі компанія хіпі стала влаштовувати вечірки, які прославилися на всю Європу. Зараз це величезний розважальний комплекс.

Амстердам – це місто свободи, що п’янить

Шарм старовинних вуличок, краса Королівського парку і тиша музеїв змішуються в яскравий коктейль з драйвом нічних клубів, пряним запахом кофішопів і екзотикою вулиці Червоних Ліхтарів. Амстердам різний і ця багатогранність робить його привабливим; містом, в яке хочеш повернутися.

А тепер декілька лайфхаків, як заощадити в Амстердамі.

1. Відвідуйте ринки замість магазинів

Це стосується їжі, одягу, сувенірів, книг і навіть вина!

Блошиний ринок Waterlooplein працює щоденно (крім неділі) до 17:00. Тут ви зможете придбати ексклюзивні сувеніри, які не запропонує вам жодна крамниця. Nieuwmarkt та Noorderkerk працюють лише по вихідним, тут ви зможете закупитись органічними продуктами та місцевими смаколиками. До того ж, Noorderkerk щопонеділка перетворюється на ринок вінтажного одягу. На ринках Dappermarkt і Albert Cuyp продають продукти харчування, квіти, свіжу рибу, одяг, сувеніри та багато іншого.

2. Придбайте багаторазовий квиток на трамвай

Замість того щоб купувати трамвайний квиток щоразу за 2,80 €, подумайте про варіант, який надає необмежений доступ на один, два, три чи сім днів.

Наприклад, якщо ви плануєте використовувати трамвай три або більше разів протягом дня, вам підійде 24-годинний квиток за 7,50 €. Таким способом ви не лише заощадите гроші, а й сили. Адже ходити цілий день не так просто. 48-годинний квиток коштуватиме вам 12,72-16,50 € і тижневий – 32 €. Квитки можна придбати іноді в самому трамваї, але краще купити їх в районі метро під центральним вокзалом Амстердама у спеціальних автоматах чи касах.

3. Не купуйте аудіо-гіди в музеях

Більшість описів творів та біографії авторів у музеях зазначені біля самих картин голландською та англійською мовами. Безкоштовні брошури голландською та англійською також доступні, тому подумайте, перш ніж купувати аудіо-гід.

4. Сніданки

Амстердамці снідають дуже стримано – зазвичай, на сніданок у них випічка та склянка апельсинового соку чи чашка кави.

У більшості готелів та хостелів сніданок вже включений у вартість, і ви можете отримати чай чи каву з тостами або пластівцями. Та якщо ви не забезпечені сніданком на місці проживання, не радимо вам щойно прокинувшись поспішати до кафе або замовляти сніданок у готелі. Вийдіть ліпше у найближчу пекарню. Такі заклади розташовані майже на кожному перехресті Амстердаму, тож ви точно знайдете щось поряд. Зазвичай, пекарні пропонують свіжу, ще гарячу випічку за досить помірною ціною – значно дешевше, ніж у кафе.

5. Не купуйте воду на вулиці

У центрі міста є багато кіосків, сувенірних крамниць та вуличних ресторанів, де можна купити воду. Проте пляшка звичайної мінералки коштуватиме вам тут 2,50 €. Краще запасіться водою у супермаркеті та беріть її з собою у ресторан.

6. Що далі від центру – то дешевше

Готелі поза центром міста, як правило, новіші, з ремонтом і трохи більші, ніж готелі в районі Червоних ліхтарів і навколо площі Дам. Звичайно, можна зловити гарячу пропозицію і оселитись прямо в серці міста, але такі акції розкуповуються дуже швидко. Тому радимо вам оселитись подалі – таким чином ви можете забронювати ліжко у хостелі всього за 6 € ще й зі сніданком. В парі з багаторазовим квитком на трамвай це стає виграшною комбінацією.

7. Уникайте аргентинських ресторанів

Ви побачите їх по всьому місту, але насправді жодного голландця в них нема.

8. Вживайте пиво чи вино замість коктейлів

Якщо ви вирішили поринути у нічне життя Амстердаму, майте на увазі, що коктейлі будуть вам коштувати від 6 € за склянку. Краще спробуйте місцеве пиво чи італійське або французьке вино. Імпортні вина коштують тут доволі дешево, іноді можна спробувати й домашнє вино з підвалу хазяїна закладу.

9. Беріть напрокат велосипед

Тут не можна не орендувати велосипед – основний транспорт міста. Точок прокату багато, та найголовніше, що треба врахувати – оренда на довший час значно дешевша. День може коштувати до 15 €, коли прокат на три дні може обійтись майже у ті ж 15 €. Найвідомішим прокатом є Мак-байк.

Із цими порадами ви зможете заощадити та отримати набагато більше вражень. Головне в Амстердамі – спілкування. Спілкуйтесь з місцевими, барменами, туристами, музиками і вам відкриються найцікавіші місця цього прекрасного міста.

Анжеліка Журавльова

