Центр Галицького князівства

Галич – місто, що вважається давнім центром Галицького князівства і відповідно Галичини. Розташоване менше ніж за 30 кілометрів від Івано-Франківська на берегах Дністра.

Перша згадка про місто припадає на кінець XIII століття згідно зі списком угорської хроніки, автором якої був анонімний нотаріус угорського короля Бели III. Варто зазначити, що саме Галич дало назву всьому регіону – Галичина. Найбільшого визнання та розквіту місто зазнало за князівства Ярослава Осмомисла (1153—1187 роки), оспіваного в «Слові о полку Ігоревім». Наприкінці ХІІ століття Галич отримує звання столиці об’єднаного Галицько-Волинського князівства. У той час у місті стрімко розвивалися ремесла і торгівля, велося значне цивільне і церковне будівництво. Було складено першу половину Галицько-Волинського літопису.

Сьогодні Галич – місто з великою історією, що сповнене пам’ятками, а кількість храмів зведених на території цього містечка взагалі вражає. Коли почнете свою мандрівку, ви побачите єдиний в області Музей народної архітектури та побуту. У музеї просто неба зібрано колекції матеріальної культури відповідних етнографічних груп XIX — початку XX століть. На території площею 4,5 гектара встановлено одинадцять автентичних архітектурних пам’яток: дві гражди та типову гуцульську хату, опільські «мазанку» та кузню, покутські садибу та олійню, бойківську хату 1848 року тощо.

На центральній площі, яка носить назву Майдан Різдва, ви побачите пам’ятник Данилові Галицькому. Місце для встановлення споруди обрано дуже вдало, його видно з усіх боків і в різних ракурсах, тому кожен охочий може розгледіти його. Поряд із великим правителем церква Різдва ХІІІ століття та макет Давнього Галича на якому можна перерахувати усі храми міста за лічені хвилини. У центрі варто відвідати й урочище «Галич Гора». На Замковій горі збереглись руїни Галицького замку — національної пам’ятки середини XIV ст., що нині входить до складу заповідника «Давній Галич». З вершин Галич Гори відкриваються чудові краєвиди на річку Дністер, придністровську долину, місто Галич та навколишні села. Поблизу в селі Шевченкове розташована церква святого Пантелеймона, що вважається єдиним і найстарішим із храмів Галицько-Волинського князівства, що зберігся до сьогодні.

Монументальна хрестовобанна церква зі зразками вишуканого біло кам’яного різьблення і численними малюнками та графіті на стінах. Збудована 1194 року волинським князем Романом Мстиславичем як православна церква. Названа на честь святого Пантелеймона. У XIV столітті перетворена на римо-католицький храм святого Станіслава.

Варто зауважити, що якщо ви зголоднієте, то в Галичі перекусити ніде. Тому треба брати їжу із собою заздалегідь або ж купувати в місцевому супермаркеті на центральній площі. Ночівлю також треба планувати, адже готелі міста можна перерахувати на пальцях однієї руки. Приємним бонусом стануть ціни на проживання, номер буде коштувати лишень 100-200 гривень на день.

Дістатися до Галича можна потягом зі Львова менше ніж за дві години. Також з Івано-Франківська автобусом або ж приміською електричкою. Квиток обійдеться у 10-20 гривень, якщо є можливість доїхати на машині можна за 10-15 хвилин. Із залізничного вокзалу до центру міста доведеться прогулятись 20-25 хвилин, але краєвиди навколо будуть цього варті. Можна прокласти собі дорогу через відремонтований пішохідний міст через Дністер.

Евеліна Лиховій