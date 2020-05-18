Нойшванштайн – той самий казковий палац з Діснею, «must see» серед туристичних місць Німеччини. Він розташований на пагорбі, звідки його вежі здаються наче несправжніми. А ще зовсім небагатьом відома його історія: історія про безумного короля, якому так і не вдалося побачити свій палац у всій розкоші.

Замок Нойшванштайн (у перекладі з німецької: «Новий лебединий камінь») розташований поблизу німецького містечка Фюссен. Про створення палацу в 1869-1891 роках подбав баварський король Людовик II. Його мрійливий світогляд та химерні фантазії знайшли своє втілення в дизайні, архітектурі і ландшафтній композиції замку – звичайно, з цим йому допоміг талановитий театральний художник Крістіан Янк. Той факт, що замок було зведено далеко від галасливих міст, підкреслює відлюдкуватість короля.

Будівництво цієї перлини архітектури тривало 17 років. Однак, безперервно змінюючись та вдосконалюючись, Нойшванштайн так і не був збудований під час правління Людовика II. Король весь той час знаходився поруч – в замку Хохеншванг, на сусідній горі. Аби дістатися до «палацу мрій» доведеться годинку прогулятися вгору, але запевняємо, воно того варте!

Коли король залишив цей світ, місце стало популярним серед туристів. Архітектурна пам’ятка почала приносити шалені прибутки, за що мешканці Баварії були вдячні своєму дивакуватому управлінцю. Палац здається казковим будиночком, який загубився в таємничих лісах навколишніх гір. Хто хоч раз побував у цьому куточку, захоче відвідати його знову і знову.

Щорічно цей палац відвідує 1,4 мільйони туристів. Загальний огляд величної споруди займає десь 40-50 хвилин. Що ще важливо, це не стане для вас звичайною екскурсією довжиною в життя. Це – прогулянка основними залами, кімнатами короля, трохи історії та цікавих фактів. Навіть мій п’ятирічний брат слухав із цікавістю. Ну й, звичайно, екскурсія доступна будь-якою мовою: кожному видають рацію з безліччю перекладів.

Ще одною цікавинкою палацу є тронна зала без трону. Пояснення цьому нескладне: просто цю залу було завершено вже після смерті короля, який встиг провести у своєму новому палаці лише 11 ночей.

Нойшванштайн – це жива ілюстрація казки, яку я бажаю кожному побачити на власні очі!

Влада Цимбаленко