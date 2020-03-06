Подорожі Україною. Перша асоціація: Львів чи Одеса? От і ні – Івано-Франківськ! Місто туристичне і водночас спокійне. У 2013 році журнал «Фокус» назвав його найбезпечнішим в Україні, а у 2017 Франківськ зайняв 5 позицію у рейтингу найкращих міст України. Що то за місце і що там їдять?

Підготовка

До Івано-Франківська можна долетіти літаком, доїхати автобусом, власним автомобілем або випробувати свою вдачу в автостопі. Однак у власній подорожі було обрано Укрзалізницю. Житло можна забронювати на сайті Booking.com. На 2 дні перебування у місті, обрали костел в центрі міста.

«Потяг прибуває на станцію Івано-Франківськ»

Такий собі факт, у Івано-Франківську немає мережевих закладів швидкого харчування як McDonald’s чи KFC, які працюють цілодобово. Тому місцеві жителі вирішили зробити щось накшталт того. Інтер’єр кафе виглядає як дуже спрощений аналог американських закладів.

Якщо Ви звикли до київських відстаней, то пам’ятайте, що в Івано-Франківську можна дістатися до потрібного місця за 20-30 хвилин, якщо це дев’ята ранку та не час пік.

Хостел виявився звичайною квартирою у самому центрі. Напроти будівлі знаходиться музей та собор. З іншого боку споруди – Ратуша.

Побачити все

Питання, яке з’явилося ще до прибуття у Івано-Франківськ – що побачити? Ось Вам невеличкий списочок:

1. Стометрівка

2. Ратуша

3. Колегіальний костел пресвятої діви Марії

4. Кафедральний собор Святого Воскресіння

5. Івано-Франківський національний медичний університет

6. Площа Адама Міцкевича

7. Бастіон

8. Міське озеро

9. Меморіальний сквер

10. Парк воїнів-визволителів

11. Міський парк Шевченка

12. Парк «Молодіжний»

Про деякі з цих місць – детальніше. На Ратушу варто піднятися, навіть якщо маєте страх висоти. Звідти відкривається справді мальовничий вид на місто, особливо на його сторичну частину.

У парку «Молодіжний» є атракціони. Серед них – оглядове колесо – старе і заржавіле. Краще не випробовувати свою долю на ньому, бо розвага розчаровує. З атракціону відкривається вид на стадіон, приватні будинки і поля. Однак навіть цю картину затуляють верховіття дерев. Міський парк Шевченка – чудова локація для прогулянок і фотосесій.

Місце, де збирається молодь, найбільше туристів, магазинів, закладів харчування – це Стометрівка. Хоча насправді довжина вулиці майже 500 м. Навіть вважається, що це другий, після Ратуші, центр міста. Хоча відстань між ними – кілька хвилин пішки.

За півдня можна встигнути все це обійти. Особливо, якщо зупинитися поблизу до центра.

Місто справді невелике, а відстані між нашими «must-see» – короткими. Тож, заблукати буде складно.

Смачно та дешево

Ціни на їжу у Івано-Франківську, порівняно зі столицею, значно нижчі. Крім того, страви у місцях, страви – смачні, офіціанти – привітні.

Заклад Urban Space 100 має ще й цікаву історію. 100 людей вклали в нього по 1000 $ і тепер 80% прибутку йде на громадські проекти з розвитку міста. У ресторані часто проводяться лекції, майтер-класи і навіть є своя радіостудія. Ще одна цікава деталь – заклад працює з 6 ранку. Отже, приїхавши в місто, Ви можете зайти сюди, а не чекати у не надто охайному привокзальному кафе.

Ресторан Fabbrica спеціалізується на італійській кухні, яку тут готують з українських продуктів. У кафе Mануфактура, крім смачної їжі, можна придбати різні речі, зроблені в Україні – від листівок до футболок. До речі, це стосується і Urban Space 100.

Заклади, де можна випити каву та з’їсти солодкого: «Цар Хліб» та Delikacia. У першому ще можна купити свіжу випічку.

Якщо Ви хочете потрапити у ресторан Familiya, то будьте уважними, заклад такий популярний, що краще бронювати столик чи не за місяць. Тож якщо маєте бажання спробувати кухню цього ресторану, краще бронювати столик зарані, особливо, коли плануєте відпочинок на вихідні.

Їхати чи не їхати?

Однозначно — так! Найкраще в теплу пору або на свята.

Відвідати Івано-Франківськ потрібно, аби відпочити, смачно поїсти, помилуватися архітектурою і все це – бюджетно, якісно і в Україні.

Інна Олексієнко