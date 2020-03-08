Ніцца — лазурова мрія мандрівників

Берег Франції приваблює чи не кожного українця. Переглядаючи фото, так і хочеться залишити усі буденні справи та вирушити в подорож. Упевнені, що Французька Рив’єра задовольнить примхи найвибагливіших туристів. Ми завітали до одного з південних міст Франції — Ніцци, яка славиться своїм лазурним морем.

Це справді так: вода буквально блакитна. Аби переконатися в цьому, потрібно піднятися парком Шато, який розташований у старому місті. Коли ви там опинитеся, то знову переконаєтеся у неймовірній красі міста. Зможете сповна поглянути на бухту янголів, англійську набережну та море. Варто зауважити, що вхід до парку безкоштовний, як і на решту оглядових майданчиків.

Місцева набережна вразить Вас своєю красою. Тут все створене для туристів чи, можливо, місцевих жителів: сотні блакитних крісел стоять біля моря, але годі й шукати глибинного сенсу у цій інсталяції. Вони тут стоять для зручності, а пофарбовані у синій колір, бо це гарно. Як кажуть місцеві, інколи дійсно не варто шукати потаємний сенс у доступних для розуміння, але неймовірно красивих речах. Гуляючи набережною, ви на мить відчуєте спокій та насолоду від подиху морського повітря та краєвидів.

Вулички Ніцци не надто вузькі та заплутані, а будівлі здебільшого виконані у світлих тонах, що надає затишку та святковості. Як і в будь-якому центрі міста, тут мало супермаркетів, натомість багато усіляких кафе та ресторанів. Вони виконані в європейському стилі з розлогими терасами та зручними кріслами.

Пообідати в Ніцці коштуватиме трішки вище середнього, але дешевше на кілька євро, ніж в інших містах південної Франції. Варто зауважити, що чайові вже включені у Ваш рахунок. Також не варто присідати самому за вільний столик — у Ніцці прийнято, аби офіціант сам вас посадив. А ще пам’ятайте, що місцеві ринки працюють не лише до обіду, тому варто зранку поспішити, аби першим купити потрібну річ.

Одне з місць Ніцци, яке обов’язково треба відвідати — це кафе, в якому подають 59 видів морозива та 39 видів сорбетів. Хочете спробувати морозиво зі смаком оливок чи навіть пива? Кондитерське кафе Fenocchio Glacier пропонує справді дивовижні, а інколи навіть дивні смаки, але вони точно не залишать вас байдужими. Також представлені й стандартні смаки фруктів — для тих, хто не хоче експериментувати.

Місцеві жителі ніби відсторонені від буденних труднощів, уміють насолоджуватися життям. Вони привітні до туристів та завжди допоможуть за потреби. До речі, через велику кількість туристів тут англійською говорять непогано.

З транспортом у Ніцці все добре: таксі коштує дорого, тому більшість туристів надають перевагу автобусам чи трамваям. Вартість проїзду в автобусі — 1 євро, проїзд на день — 4 євро, на тиждень — 15 євро. Потрібно завжди купувати квитки, оскільки в Ніцці це контролюється. Поліція у місті так само привітна та вихована, але чітко виконує свою роботу.

Уляна Шевчук — студентка-мандрівниця, яка завжди намагається відкрити для себе нові країни. Дівчина захоплена Ніццою та щиро ділиться своїми враженнями: «Я люблю подорожувати. Подорожую часто, тому відвідала багато країн. Але Ніцца мене вразила! Тут у повітрі лунає легкість. А ще Ніцца — місто мільйонерів та зірок. Всюди шикарні яхти, машини, лазурний берег із його розлогими пляжами. У це місто не можна не закохатися! А люди, які там живуть, створюють неповторну атмосферу».

Загалом, Французька Рив’єра — це місце абсолютної краси та безтурботності. Тут найдорожча нерухомість і високі ціни на звичайні продукти. Однак фантастичні краєвиди, лагідна атмосфера та ніжне море — безкоштовні. Вирушайте і відкривайте цю красу для себе. Франція кличе!

Соломія Юричко