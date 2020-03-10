Богуслав: гори, ріки й полонини під Києвом

«То була перша моя зустріч з великим містом з церквами і різним-різним людом, що зібрався на величезну торговицю. А ще дивувався я баржі, на якій ми, сидячи з батьком на возі, переправлялись на другу сторону Росі», ― писав про Богуслав Тарас Шевченко. Зараз ринок лише зменшує свої розміри, а Рось місцями можна перейти вбрід.

Як дістатися?

Відстань від Києва до Богуслава ― 124 км. З автовокзалу «Видубичі» майже щогодини їздять автобуси. Місто над Россю не має пасажирського залізничного сполучення. Однак, якщо є бажання проїхатися електричкою, ― можна дістатися сусіднього міста Миронівка і звідти за 20 хвилин доїхати до Богуслава автобусом.

Готелі

У старій частині міста є готель «Богуславль» ― 2 хвилини до місцевого ринку, 10 хвилин до річки, а через дорогу ― Кам’яниця, найстаріша будівля міста (1726 рік).

Найбільш презентабельним місцем відпочинку в районі вважається готель «Гончарі». Він розташований у селі Дибинці за 10 км від Богуслава. Тут є власний ресторан, басейни, тенісний корт, гончарна майстерня, пейнтбол. Також організовують рибалку та екскурсії. Комплекс розташований поруч із сосновим лісом і річкою.

Садиби

Крім того, у Богуславському районі розвинений «зелений» туризм. Садиби для туристів є ледь не в кожному селі.

Одна з таких розміщена в селі Синиця. За 25 км від Богуслава власники садиби пропонують баню, тенісний корт, рибалку, велопрогулянки і сосновий ліс поряд. Господарі вирощують коней, поні, овець, свиней.

За 20 хвилин від міста у селі Коряківка розташована садиба «Коряківський рай». Навколо ― ліси, озера і тиша, бо в населеному пункті залишилося лише кілька десятків жителів. Навіть немає магазину і погано працює мобільний зв’язок. Тому для тих, хто хоче відпочити від метушні, ― це ідеальне місце.

10 хвилин від Богуслава ― і ви в селі Дибинці. Садиба «Дибинецькі Карпати» названа саме так, бо село розміщено на пагорбах. Поруч ― річка і ліс. Господарі пропонують катання на возі, на мотоциклі, майстер-класи з гончарства, петриківського розпису, ткацтва, а навесні ще й плетіння з лози.

Риболовецьке господарство і комплекс відпочинку Fishing & Park пропонує два варіанти розміщення: у дерев’яних будиночках або у землянках. Навколо є 3 штучні озера для любителів риболовлі. Взимку пропонують катання на санах та лижах, влітку ― походи по гриби та ягоди, купання в Росі і навіть підводне полювання.

Бази відпочинку

У селі Дибинці, за 10 км від Богуслава, розміщені дві бази відпочинку: «Джерела» та «Сонячний бір». Особливої різниці між ними немає. Обидві розміщені на одній території ― посеред хвойного лісу. П’ять хвилин до річки. На території є власний пляж, їдальня, бар, магазин. Душ тут за додаткову плату. Крім того, організовуються розважальні програми і дискотеки. Бази відпочинку працюють лише влітку.

Що на обід?

У богуславських закладах переважає українська кухня. Смачно поїсти можна у кафе «Стефанія». Воно розміщене біля річки та озера, тож поки готуються страви, можна милуватися краєвидами. Якщо хочете доставку їжі, можна замовити суші в закладі Satori чи піцу в піцерії Smile. Головні вечірки району відбуваються у закладах Sunrise і «Шашлична». А вдень там можна смачно перекусити. Хорошу каву готують у закладі «Кофеїнчик» на центральній площі міста. Якщо бажаєте чогось солодкого ― вам у Mon Ami. Коли тепло, заклад розміщує столики у затишному сквері.

Куди піти і що зробити?

1. Обов’язково прогуляйтеся від пішохідного мосту Кохання до ГЕС. Потім перейдіть місточок по дамбі і йдіть до купальні під назвою «Яма». Там ви побачите височезні кам’яні скелі і природний басейн, до якого можна стрибати з висоти. Крім того, у Богуславі проводяться змагання з веслування на байдарках і каное. Влітку, проходячи повз дамбу, можете стати глядачем.

2. Сфотографуватися на фоні міста. Для цього потрібно піднятися до міської школи №2 на гору Лобунка і ви побачите неймовірну панораму з видом на міст, річку і центр Богуслава.

3. Набрати цілющої води біля Миколаївського монастиря. До джерела веде місток через мальовниче озеро. Купатися там не можна, однак фото вийдуть чудові.

4. Сходити на кінопоказ. У Богуславі немає кінотеатру, однак влітку місцеві активісти виносять проектор на центральну площу і показують фільми. Перегляди відбуваються увечері і глядачі розміщуються на газоні, тож обов’язково візьміть із собою плед.

5. Поплавати на центральному міському пляжі. Він має піщаний берег, роздягальні і навіси від сонця. Після того перейти через місток поряд з кафе «Казка» і потрапити на невеличкий острів. Там можна полежати на великих камінцях, доки вода робить вам природний масаж. У цьому місці Рось більше схожа на гірську річку.

6. Сходити до пам’ятника Марусі Богуславці і попросити когось із місцевих розповісти свою версію легенди про дівчину, яка звільнила козаків з турецького полону.

7. Сфотографуватися біля водоспаду. Він розміщений за Будинком Культури.

8. Зліпити горщик із глини. Для цього потрібно попередньо домовитися з гончарнею готельного комплексу «Гончарі».

9. Покататися на конях. У селі Гута розміщені дві стайні: на одній тренуються до змагань, на іншій коней тримають для власної втіхи. Однак господарі обох за символічну плату дозволять і вам посидіти в сідлі.

10. Спробувати сири ручної роботи на сімейній фермі з власною сироварнею у селі Івки.

11. Подивитися хокей чи фігурне катання на льодовій арені «Льодограй». Якщо бажаєте і самі стати на ковзани, краще дізнатися розклад вільних катань завчасно, адже майже весь час на льоду проводяться тренування.

12. Піднятися на гору Тотоха в селі Медвин. Їй приписують езотеричні властивості, називають «місцем сили», а археологи знайшли тут ознаки давніх поселень. Говорять, якщо піднятися на гору опівночі і стати на камінь, який розміщений на вершині, то має статися щось незвичайне.

Як дістатися цих місць запитуйте тутешніх ― вони з радістю покажуть вам дорогу. У Богуславі завжди раді гостям!



Інна Олексієнко