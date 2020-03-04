До Мюнхена за історією та сосисками

Столиця Баварії чи шматочок Америки в Німеччині. Пропонуємо Вам не робити помилок і приділити Мюнхену бодай декілька днів. Так щоб часу вистачило і на неквапливу прогулянку вулицями, і на поїздку за місто, і на музей BMW.

З Києва до Мюнхена: як дістатися столиці Баварії

На щастя, дістатися до Мюнхена з Києва тепер значно простіше — до Баварії літає лоукостер WizzAir, квиток на рейс якого коштує до 1000₴. Щоправда, це рейс не безпосередньо до Мюнхена, а до Меммінгена, міста в 120 км від столиці Баварії. Звідти до Мюнхена можна дістатися потягом або трансфером з аеропорту до центрального залізничного вокзалу.

Звісно, можна надати перевагу класичному транспорту — залізниці або автобусам. Щоправда, така подорож може тривати більше доби, і можливо, Вам доведеться робити пересадки — наприклад, у Будапешті.

Що робити в Мюнхені?

Щоб побачити все місто одразу, радимо піднятися на Стару ратушу на Маріенплатц — квиток туди коштує 2€. Головне — не лякайтеся кількості охочих потрапити сюди, черги не виникне — завдяки швидкісним ліфтам. Так само не варто засмучуватися, якщо не знаєте, що саме бачите з Ратуші — на рівні підвіконь зображені силуети основних будівель із підписами.

А далі — складніше, бо Мюнхен вражає розмаїттям закладів, пам’яток та поєднанням культур. На Маріенплатц чи не найбільше відчувається дух стародавньої Німеччини, а лише трохи пройшовши вниз вузькими вулицями — Ви вже в сучасному районі, який нагадує Нью-Йорк.

Є в місті нова Ратуша, відома своєю 85-метровою вежею з великим годинником, тут щовечора по вихідних відбуваються театралізовані дійства.

Якщо маєте натхнення оглянути старовинну архітектуру, зазирніть до величного собору св. Марії. Це найбільш впізнавана церква світу зі склепіннями, які нагадують свічки. Відома вона ще й тим, що у ній вів служби Папа Римський Бенедикт XVI.

Варта уваги також Азамкірхе — одна з найгарніших церков міста, хоча й доволі маленька зсередини. Радимо звернути увагу на скульптури та ліпнину на фасаді будівлі.

Звісно, не можна оминути Фрауенкірхе — головний собор міста, довжиною більше 100 метрів.

Якою дивною не видавалась би ця порада, але просто покатайтеся на метро — у Мюнхені воно особливе — яскраво розфарбовані станції цікаво вирізняються серед наземних. І гілки мюнхенського метрополітену теж розташовані цікаво.

Чимало в Мюнхені і музеїв. Неодмінно варто зайти до Старої Пінакотеки — картинної галереї старих майстрів. Вхідний квиток сюди коштує 7€, а по неділях — лише 1€. Поруч розташована нова Пінакотека, тут можна побачити полотна XIX-XX ст.

Якщо вже зайшла мова про музеї, не можна не згадати про музей BMW — розташований на околиці Мюнхена. Тут діє постійна експозиція, на якій представлені всі моделі автомобілів та мотоциклів корпорації. І попри, здавалося б, очевидну популярність компанії, музей не надто відомий. Відтак, є хороша новина — там може не бути черг на вході та натовпу туристів всередині.

Що їсти в Мюнхені?

Подорож до Мюнхена важко уявити без ковбас та сосисок із додаванням мускатного горіху. Їх зазвичай подають з кисло-солодкою капустою та кнедлем.

І звісно, вибір сортів пива вражає — навіть байдужим до цього напою важко втриматися, аби все-таки не скуштувати келих. Баварська кухня ситна і калорійна — тож, на прилавках вуличної їжі можна знайти рульку зі свинини — засмажений на грилі великий шматок м’яса з картоплею, або ж сирну закуску — її готують з м’яких сортів сиру, перетертих із зеленню.

Що робити, якщо вже здається, що подивилися все, а час ще лишився?

Однозначно, їдьте за місто. На щастя, мережа залізниць у Німеччині дуже розвинена, тож дістатися з Мюнхена до сусідніх міст нескладно. Придбайте Bayern Ticket за 25€ — це значно вигідніше, ніж щоразу купувати новий квиток. На відстані двох годин від Мюнхена розташовані відмові замки Ліндерхоф та Харренкімзее. А це вже, між іншим, Альпи. Недалеко від міста розташований колишній концтабір у Даххау — вхід до музею безкоштовний.

Насправді, потягом з Мюнхена можна доїхати до Зальцбурга, і хоча це вже Австрія, квиток німецької залізниці теж діє.

Галина Вахтіна