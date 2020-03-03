Туризм у нокдауні

Світовий туризм потерпає від стрімкого поширення коронавірусу. Мільйони туристів по всьому світу масово скасовують свої поїздки до країн, де зафіксовані випадки захворювання. Міжнародні компанії закривають свої представництва, припиняють роботу театри й музеї. А Олімпійські ігри в Токіо та Євробачення в Ротердамі опинилися під загрозою зриву. Наша редакція спробувала підрахувати, яких збитків може зазнати туризм від COVID-19 та масової істерії навколо нього.

Від китайського коронавірусу найбільше постраждав сам Китай. Світові компанії призупинили діяльність у КНР та будь-які торговельні відносини з країною взагалі. Період спалаху епідемії припав якраз на святкування китайського Нового року. Масові заходи довелось скасувати, мільйони людей не змогли виконати заплановані поїздки на свята до друзів та рідних, бо десятки міст закрили на карантин. Основні туристичні маршрути та екскурсії скасували, визначні місця, заклади харчування зачинили. Тож коронавірус вдарив також по доходах туристичних компаній та туроператорів, готелів і хостелів. Зараз вони лиш намагаються підрахувати збитки. Та вочевидь найближчим часом сума тільки зростатиме. Окрім того, у майбутньому вартість споживчих цін може зрости, а люди – залишитись без роботи.

Країни одна за одною припинили авіасполучення з Піднебесною. Українські авіакомпанії останні рейси виконали до Саньї ще на початку лютого, аби забрати наших туристів із курортного острова Хайнань. Після цього відбувся лиш один екстрений рейс – евакуація 45 наших співвітчизників та 27 іноземців із епіцентру спалаху вірусу, китайської провінції Хубей. Відновити авіаперельоти зможуть лише після стабілізації ситуації. Тож українські туристи, замість Китаю, почали віддавати перевагу Таїланду, Шрі-Ланці та Індії. Невдовзі спалахи смертельного вірусу почали фіксували в Південній Кореї, Ірані, Японії й згодом євроепейським осередком коронавірусу стала Італія.

Коронавірус уже дістався всіх континентів, окрім Антарктиди. Мандрівники масово скасовують свої поїздки, адже світ просто таки лихоманить від стрімкого поширення вірусу. Італію ж прийнято називати «туристичною Меккою». Сотні тисяч туристів приїжджають туди щомісяця. Рим, Мілан, Венеція – найпопулярніші міста серед мандрівників. Спочатку туризм у Венеції постраждав від наслідків повені в листопаді, коли рівень води піднявся критично високо. Щойно місто оговталось, як на нього чекав черговий удар. Мандрівники анулюють свої поїздки до Італії, адже країна посідає друге місце за кількістю інфікованих після Південної Кореї. Припиняти авіасполучення з цією країною поки не планують, але Міністерство охорони здоров’я України рекомендує утриматись від поїздок туди.

«Туризм є вразливим до наслідків надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я, і на нього цей спалах уже впливає. Але поки зарано, щоб повною мірою оцінити наслідки цього спалаху», – сказано в заяві Світової організації туризму при ООН від 31 січня. Новий вид коронавірусу, офіційна назва якого COVID-19, порівнюють із вірусом, який лютував у 2002 році – SARS. Тоді темп розвитку Китаю знизився з 2,8% до 1,8%. Це вдарило по економіці всього світу. Загальна сума збитків перевищила 30 мільярдів доларів. Цього ж разу вона може становити щонайменше 22 мільярди доларів. Якщо розповсюдження смертельного вірусу не вдасться спинити найближчим часом, вона може зрости ще в два-три рази. Це попередні підрахунки WTTC та Oxford Economics. Про це в одному з інтерв’ю розповіла очільниця Всесвітньої ради з туризму та подорожей Глорія Гевара. Більше за все туризм потерпає від зменшення кількості саме китайських туристів. За її словами, вони по-особливому щедрі й завжди витрачають на подорожі чимало коштів.

За перші два місяці нового року держави, які входять до Європейського Союзу, за приблизними підрахунками втратили близько двох мільярдів євро. Так, повідомляють, що туристи провели на два мільйони менше ночей, ніж зазвичай. На початку квітня має з’явитися більш точна інформація. Адже компанії підрахують результати своєї роботи за перший квартал року. Тим часом у Франції зачинили Лувр, а в Італії – музеї, театри, кінотеатри, скасовані також масові заходи. За словами Італійської асоціації туризму, лише готельний бізнес зазнав збитків на 200 мільйонів євро через відмову від бронювання готелів на березень.

Однак більшою мірою туризм страждає не від самого коронавірусу насправді, а від масової істерії навколо нього в суспільстві. Так званий вірус паніки змушує нас забувати про критичне мислення й піддаватись паніці. Люди по всьому світу масово скуповують маски та продукти в супермаркетах. Натомість слід дотримуватись рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, тобто слідкувати за власною гігієною – мити руки, користуватись антисептиками. Це те, що ми можемо зробити для себе та для інших. Та схоже, що світова економіка ще довго оговтуватиметься від вірусу, який забрав життя вже понад трьох тисяч людей.

Інна Лебеденко