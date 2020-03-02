Туристична мекка Вінниці

Не обов’язково їхати на Гоа чи Балі, щоб поплавати в озері з блакитною водою, це можна зробити у Вінниці.

Розпочнемо нашу подорож із прекрасного місця для життя. Вінниця — це туристичне місто, яке відоме своїми співучими фонтанами та талановитими вуличними музиками. Сідаємо в автобус і через 40 хвилин ми будемо на місці призначення. Загублений шматочок раю — так називають затоплений Черепашинецький кар’єр місцеві жителі. До середини дев’яностих років тут видобували граніт. Зараз місце набуло шаленої популярності серед туристів з усієї України завдяки своїм неймовірним пейзажам та бірюзовій воді.

Не дивуйтеся, але ви не знайдете тут фінікових дерев і бананових пальм. Тут лише круті береги, що досягають 7-8 метрів та оточують озеро. З весни до пізньої осені на них буяють різноманітні трави та ростуть звичайні берізки та ялини. У деяких місцях дерева ростуть прямо з води, що є доказом того, що час від часу рівень води у Черепашинецькому кар’єрі підвищується. Вода, до речі, прозора. У ясний день можна побачити предмети на глибині до двох метрів і видно, як плаває риба. Завдяки цьому сонячне проміння проходить глибше у водні шари і здається, що Черепашинецький кар’єр має блакитний колір.

Щорічно це місце приваблює все більше відпочивальників, які хочуть побачити цю маловідому, але надзвичайно прекрасну частину України на власні очі. Така краса є просто неймовірною, але обов’язково варто пам’ятати про правила безпеки поводження на воді.

Глибина кар’єру сягає майже сто метрів, а дно нерівне. В одному місці воно може мати кілька метрів глибини, а поряд лежатиме каміння. І всі, хто наважується стрибати із берегових круч, а таких екстремалів чимало, наражають себе на смертельну небезпеку. На вихідних туристи приїжджають сюди родинами, деякі ставлять намети і живуть на березі декілька днів. Відпочивальники розводять багаття, смажать картоплю і рибу, співають пісень. Єдине, що вимагають місцеві жителі — це чистота, кожен має прибрати сміття після себе.

Для бюджетного відпочинку кращого місця, ніж Черепашинський кар’єр, годі й шукати. Особливо, якщо найближчим часом потрапити до моря чи на закордонні курорти вам не вдасться.

Сергій Ткачук