Розвиток туризму в 2020: тенденції та чинники

Брекзит, війни, геополітична, торговельна та соціальна напруженість — це чи не найголовніші чинники, які негативно впливали на розвиток туризму в 2019 році. Та, попри це, мандрівок торік було більше майже на 4% у порівнянні з минулими роками. Десятий рік поспіль доходи від туризму невпинно зростають. Однак початок 2020 року вже вказує на те, що цьогоріч тенденція може піти на спад.

Що було: яким став 2019 рік для сфери туризму

Мандрівки серед туристів у всьому світі зросли на 4% торік та сягнули півтора мільярда. І це майже на 54 мільйони більше, ніж попереднього року. Меншим попитом користувались поїздки Європою. Передусім на це вплинули невизначеність навколо Брекзиту, геополітична та торговельна напруженість, а також глобальне економічне уповільнення. 2019 рік також був роком значних зрушень у секторі через крах Томаса Кука та декількох дешевих авіакомпаній в Європі.

Загалом збільшення прибутків спостерігалося в усіх регіонах. Найбільший ріст відбувся на Близькому Сході (+ 8%), далі Азія та Тихий океан (+ 5%). Доходи в Європі та Африці (обидві частини світу + 4%) зросли відповідно до середнього рівня у світі. У той час як в Америці дохід збільшився лише на 2%.

Як повідомляють головні джерела ринків, Франція повідомила про найбільший приріст витрат закордонних туристів серед топ-10 туристичних ринків світу.

Що буде: які прогнози дають експерти на 2020 рік

Ґрунтуючись на сучасних тенденціях, економічних перспективах та індексі довіри Всесвітньої Туристичної організації, ЮНВТО прогнозує ріст кількості туристів у світі на 3-4% у 2020 році. Прогнозується, що економічне зростання від жовтня 2019 року досягне 3,4% у 2020 році. Про це свідчать дані перспектив розвитку світової економіки Міжнародного Валютного Фонду. Перш за все, йдеться про покращення в низці країн, які розвиваються: Латинська Америка, Близький Схід та Європа. Однак у той самий час є країни, для яких 2020 рік стане не дуже прибутковим. Певне уповільнення темпів може спостерігатись у Китаї та США.

На перспективи розвитку може вплинути погіршення економічного сценарію, а також поточна торговельна та геополітична напруженість. Значною мірою Брекзит може вплинути на країни Єврозони. Таким чином, чимало туристів оберуть напрямки для мандрів поза Європою. Як це й було вже в 2019 році. Торговельна, соціальна та геополітична напруженість можуть вплинути на доходи Латинської Америки, Азії, Тихого океану та Близького Сходу. Також не слід забувати й про те, що внутрішні проблеми країн теж можуть призвести до перерозподілу поїздок на інші напрямки. За більш сприятливого сценарію торговельна угода між США та Китаєм і поступове поліпшення соціального середовища можуть дати певний поштовх розвитку економіки.

Наостанок слід зауважити, що низка великих спортивних та культурних заходів, які відбудуться в 2020 році, включаючи Олімпійські ігри в Токіо та Євробачення в Роттердамі теж сприятимуть попиту серед туристів. Питання лишається в тому, чи вдасться країнам до того часу приборкати коронавірус, який зараз уже активно шириться світом, незважаючи на спад у Китаї, звідки, власне, і почалась епідемія COVID-19.

Інна Лебеденко