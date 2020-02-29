Чому варто відвідати Чорногорію?

Якщо ви ще з весни думаєте про плани на літо, хочете вдосталь відпочити, насолодитися довгими вечорами та скупатися в морі, то Балкани — прекрасне рішення. Вирушайте до Чорногорії — країни, історія та природа якої так нагадують нашу!

Тут архітектура надзвичайно схожа на українську — історична минувшина не зникає так легко. Але, незважаючи на схожість у будівлях, інфраструктура повністю європейська, більш витримана, ніж у нас. Сучасні автобуси курсують цілодобово та за розкладом.

Культурного шоку чи бар’єру у спілкуванні з місцевими мешканцями ви не відчуєте — люди схожі на українців, але більш стримані та холодні.

Чорногорія — ідеальна країна для туристів будь-якого віку. Студентка Інституту журналістики, Дарія Богомазюк, отримала прекрасні враження після подорожі: «Балкани — моя улюблена частина Європи. Минулого року я вже відвідувала Хорватію, а тепер вирішила провести літо у Чорногорії. Для більшості людей ця країна відома завдяки своїм курортам на Адріатичному морі, але справжнім природним скарбом є її гірська частина».

Місто Цетинє у минулому було столицею Чорногорії, але й нині залишається важливим культурним та політичним центром країни. Історичний центр міста дуже красивий, хоч і невеликий. Розташоване Цетинє у живописній долині біля підніжжя гори Ловчен. Збереглися суцільні квартали старої забудови XVIII — початку XX ст. Більшість будівель — у чудовому стані, їх регулярно реставрують.

Чорногорці знають і шанують свою історію: у середмісті стоїть пам’ятник князю Івану Црноєвичу — правителю князівства Зети (XV ст.). Перлиною Цетинє є королівський палац, який був закладений ще у ХІХ ст.

Чорногорці — релігійні люди, тому в храмах міста рідко буває порожньо. Серед інших особливостей міста — велика кількість парків та пекарень (випічку продають всюди). У Цетинє дуже важко залишитись голодним.

Культурне життя чорногорців дуже насичене. Зупинки щодня рясніють анонсами всіляких концертів та виставок.

Тепер кілька слів про умови життя. Ціни вищі, ніж в Україні (валюта — євро), але порівняно з іншими країнами Європи досить помірні.

Невід’ємною частиною вашої поїздки до Чорногорії стануть подорожі. Радимо відвідати Котор, Будву, Бар. У Хорватії є неймовірно красивий природний парк у регіоні Ліка, поряд із Боснією, у Словенії — озеро Блед.

Чорногорці тепло ставляться до українців, тому рекомендуємо вам відвідати цю красиву країну. Вона порадує вас своїми мальовничими краєвидами та колоритом.

Соломія Юричко