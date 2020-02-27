Катовіце: індустріальна Польща без палаців

Куди їхати, якщо не помічаєш різниці між Ратушами у Кракові та Варшаві?

Реклама популярних напрямків для подорожей закликає відвідати Варшаву, Краків, Познань, Люблін, Гданськ та інші історичні міста Польщі. Куди їхати, якщо типові польські міста набридли? За 80 км від Кракова розташувалося місто Катовіце. У ньому немає Ратуші та тисячі туристів, проте є індустріальна сторона Польщі.

Катовіце – місто на півдні Польщі, яке є центром Сілезького воєводства. Офіційно у ньому проживає 321 163 людей (приблизно як у Чернігові або Полтаві). Мова – польська, але значна кількість жителів розмовляє діалектною шльонською мовою (німецька+польська). Тому навіть якщо ви вивчали польську, спершу можуть виникнути труднощі у розумінні. Також тут часто можна зустріти вихідців із України, а деякі місцеві знають англійську.

Як доїхати

Дібратися до Катовіце можна літаком, автобусом, потягом, власним авто або автостопом.

Літак. Здійснюються щоденні рейси з аеропорту «Київ» або Бориспіль. Ціни коливаються від 2704₴ до 3477 ₴ в одну сторону. Такий спосіб підійде тим, хто не любить довго стояти на кордоні та витрачати добу на дорогу.

Автобус. Здійснюються щоденні рейси від Центрального автовокзалу або Центрального залізничного вокзалу. Ціни від 650₴ до 1177₴ в одну сторону. Обирайте такий вид пересування, якщо вас не лякає можливість провести декілька годин у черзі на кордоні.

Потяг. Щодня курсують ранкові потяги «Київ-Пшемисль» (Перемишль). Квитки коштують 536-585₴ в одну сторону. Якщо Ви студент, можете придбати квиток до Львова зі знижкою (157-167₴), а у Львові пересісти на потяг до Перемишлю (226₴). У Польщі можна дотримуватися такого маршруту Перемишль-Жешув-Катовіце. Квитки на ці напрямки можна придбати на сайті podróżnik або безпосередньо у залізничній касі. Такий спосіб пересування підійде тим, хто хоче встигнути за один день подивитися декілька міст, не боїться декількох пересадок та хоче зекономити.

Коли і на скільки їхати

Катовіце – індустріальне місто, тому великої кількості туристів тут немає. У кав’ярнях та ресторанчиках Ви завжди знайдете столик. Музеї відкриті незалежно від сезону, але потрібно зважати на офіційні вихідні (вони вказані на сайтах музеїв, які вас зацікавили).

Зимою у центрі міста відкривається різдвяний ярмарок, а літом – тераси кав’ярень. Спочатку дайте відповідь на питання, яку погоду Ви любите та задля чого їдете: новорічного настрою або літнього перепочинку. Після цього вирішуйте, у яку пору року подорожувати.

Усе найцікавіше в Катовіце можна побачити за один день. Але якщо Ви хочете відвідати ще Краків або Аушвіц, то на подорож треба виділити 3-4 дні.

Де жити

Із житлом проблем не виникне. У хостелі Katowice Centrum ліжко у загальній кімнаті коштуватиме 462₴ за дві ночі, а одномісний номер у готелі Klimczoka 6 – 1048₴.

Для пошуку та бронювання готельних номерів або квартир є два зручні сайти: https://www.booking.com та www.airbnb.com/ . Оплатити квартиру на airbnb можна лише карткою. Про це варто подумати заздалегідь: відкрити валютну банківську картку або не користуватися цим ресурсом.

Якщо ви хочете поспілкуватися з місцевими, то завжди можна знайти хоста на Couchsufing, який безкоштовно надасть вам місце для ночівлі та розповість про місто.

Що подивитися

Катовіце – центр вугільної і металургійної промисловостей. Тому не намагайтеся знайти звичну для польських міст шпилясту ратушу або королівський палац.

У центрі міста є Сілезький музей, який побудований на території старої кам’яновугільної шахти «Катовіце». У Музеї 8 відділів – мистецтва, аматорської пластики, фотографії, освіти, історії, археології, етнології та візуальної комунікації та видавництва. Ціни на квитки та графік роботи можна подивитися на сайті: https://muzeumslaskie.pl .

Недалеко від центру розташовується сучасна бібліотека CINiBA. Без перепусток у приміщення не потрапити, проте споруда зацікавлює і ззовні.

Трохи далі від бібліотеки — стадіон Spodek, схожий на корабель прибульців. На верхній частині спорткомплексу є величезні лавки, на яких можна відпочити після прогулянки та насолодитися видом згори на місто.

Поряд із Стадіоном неможливо оминути Національну оперу. Вона побудована у незвичному для нас стилі модерн. Катовіцьку Оперу можна порівняти з Норвезькою національною оперою та балетом в Осло, що також вражає своєю сучасністю.

Galeria Szyb Wilson (Oswobodzenia 1) – музей сучасного мистецтва, відкритий на місці колишнього вугільного заводу. У ньому представлені роботи сучасних польських митців. Час від часу в музеї проводять тематичні вечірки або вистави. Працює галерея без вихідних, навіть на свята. Вхід безкоштовний.

Що скуштувати

У Катовіце обов’язково треба спробувати польські пончики з різними начинками у Stara Pączkarnia на вулиці 3 Maja, 20. Серед смаків є роза, гранат, малина та інші. Ціна за один пончик –22-23₴.

Із солодкого варто скуштувати морозиво «Lodowato» на вулиці Dworcowa 15, поруч із залізничним вокзалом. Смаки морозива завжди різні в залежності від дня. Щоденно шість смаків змінюються, тому ніколи не знаєш, що то буде. За оновленнями можна слідкувати у них на сторінці у Facebook, де вони публікують ці смаки та основний смак дня. Одна порція коштує десь 26₴.

Національна польська кухня дуже схожа на українську. Вона має свій борщ та вареники, які у Польщі називаються пєрогі. Вони є з різними начинками: солодкі з сиром, ягодами або солоні з картоплею. Також спробуйте журек – польський суп на заквасці. Він подається у білому хлібі, із копченою ковбасою та яйцем. Зважайте, що порції в польських ресторанах великі, голодними не будете.

Що привезти

Катовіце не може похизуватися оригінальними сувенірами. Окрім магнітику, кабаносів (польські ковбаси), осципеку (солоний сир) та солодощів Wawel, привезіть із собою безліч фотографій та спогадів. Адже це найкраще, що можна придбати за час подорожі.

Євгенія Луценко