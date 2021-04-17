Автостоп по-європейськи, або Коли дорога кличе

Екстрим, емоції, пригоди та високий рівень самостійності. Такі переваги виділяють сучасні мандрівники автостопом. Якщо раніше, це був спосіб пересування для бюджетних подорожей, то зараз, перш за все – цікавий досвід.

Кожна частина світу та навіть країна мають свою специфіку для таких подорожей. Автостоп Європою не можна охарактеризувати однозначно. Наприклад, в Німеччині не можна заходити на швидкісні автобани. За таке порушення можна ненароком знайти житло… Діб на 15. Італія також має недоброзичливу поліцію. Навіть якщо будете ловити машину на заправці, можете опинитись у патрульному відділенні. Будьте обережні. У Франції майже не розмовляють англійською, а тому словник зайвим не буде. Також, в пригоді можуть стати офлайн-карти. Доступ до Інтернету може бути не в кожній місцевості.

Додатки що об’єднують автостоперів та водіїв також стануть в нагоді. Голосувати на трасі не завжди дієвий метод. Є напрямки де важко знайти попутників. Якщо пізній час, а у вас понад 2-3 години не виходить зупинити машину, то час або лягати спати, або шукати попутників онлайн.

Якщо ви не одноразово мандрували Європою, то ці поради вам не потрібні. Але якщо такий досвід уперше – записуйте.

1. На фури не слід сподіватись. Раніше – це був основний спосіб пересування, але все змінилось. Річ у тому, що зараз, якщо фура потрапить у ДТП, то далекобійнику можуть не компенсувати страховку. Начебто, водій міг відволіктись на пасажирів.

2. Таблички із надписом потрібного пункту в Європі вам не знадобляться. Доброзичливі люди завжди зупиняться та запитають куди вам. А тому краще зберегти природу. Хоча деякі автостопери притримуються більш консервативних поглядів.

3. Хоч поліція в європейських країнах частіше не зовсім привітна, але допомогти охоча. Якщо ви голосуєте на трасі де це заборонено, то вас відвезуть туди, де можна та законно шукати попутників.

4. Обирайте для свого маршруту країни із високим рівнем життя. В таких місцях люди більш привітні та мандрувати безпечніше.

Кожна країна має свої особливості та менталітет, а тому необхідно «познайомитись» із ними заздалегідь. Та головне пам’ятати, що успіх поїздки залежить від багатьох чинників. Іноді мандрівка має негативні наслідки. Поганий напарник – не найгірше, що може трапитися. Тому будьте обережні, зважте усі за і проти та добре підготуйтесь.

Поліна Бадасен