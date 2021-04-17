Якщо в подорож, то куди? Сім рукотворних чудес світу

Понад 2 000 років тому Філон Візантійський створив список чудес світу. Багато тисячоліть ніхто не спростовував їх велич. Проте, у першому десятилітті XXI сторіччя голосуванням при підтримці некомерційного фонду було проголошено «7 нових рукотворних Чудес Світу».

Колізей або амфітеатр Флавіїв

Перше чудо світу розташоване в Римі. Колізей – найбільший амфітеатр побудований людьми. Його спорудження зайняло 8 років. Цікаво, що п’ятиярусний амфітеатр, за часів правління імператорів поділявся на ряди для заможних та бідних глядачів. Навіть входи були сегментовані. Зараз близько 6 млн чоловік на день відвідує Колізей.

В Італії також є велика кількість легенд стосовно пам’ятки. Одна з найбільш розповсюджених свідчить про те, що в підземних ходах і колодязях мешкає стародавнє чудовисько. Начебто, коли раніше туди скидали тіла загиблих гладіаторів та тварин, яких і з’їдало чудовисько. І поки буде приноситись жертва, буде стояти Колізей.

Велика Китайська стіна

«Земляний дракон», «Стіна плачу», «Довга стіна», «Фортеця» … Свою сучасну назву «Велика Китайська стіна» отримала не одразу, а тільки наприкінці ХІХ ст. За весь час зведення пам’ятки було задіяно п’яту частину населення Китаю. Найдовшу споруду у світі щорічно відвідують близько 40 млн туристів. Побачити її можна з дуже різних локацій, але потрібно бути обережним. Не зважаючи на те, що щорічно на її реставрацію витрачають великі гроші, але вік та панування стихій накладають відбиток. Самі китайці вбачають у пам’ятці велике досягнення свого народу.

Мачу-Пікчу

Місто-примара Мача-Пікчу було заново відкрито в 1911 році. Зникле місто інків знайшов професор Єльського університету. Стародавня пам’ятка має понад 3 тисяч кам’яних брил. Архітектура просто вражає. Учені приділили велику увагу вивченню міста. Перше припущення, як виявилось, було не правильним. А саме те, що місто побудовано без дотримування будь-яких правил. Пізніше, дослідники встановили, що все зроблено так, аби при землетрусі брили не падали, а поверталися в першочергове положення. Є також припущення, що це місто будо святилищем.

Петра

У самому серці Йорданії, серед піщаних гір є загадкове місто «Петра». Потрапити туди можна тільки через ущелини. Саме місто витесане із червоного піску. Достеменно не відомо, як стародавнім людям вдалась така складна робота. Проте, дехто каже, що це більше гра тіней і нічого величного вони не побачили. Однак все одно мільйони туристів приїжджають туди щорічно, щоб насолодитись красою, а оригінальність міста надихнула не одного кінематографіста на створення свого шедевру.

Тадж-Махал

Будівництво мавзолею-мечеті тривало 21 рік. Шах-Джахан вирішив створити цю пам’ятку на честь своєї дружини Мумтаз-Махал. Тут вони й поховані разом зі своїми нащадками. Цікаво, що для перевезення матеріалів під час будівництва було задіяно близько 1000 слонів. Стіни Тадж-Махалу зроблені з особливого мармуру, який у різний час доби може бути білого, рожевого або срібного кольору. Це місце повинно бути у вашому маршруті Індією.

Статуя Христа-Спасителя

Одна з найбільших скульптур у світі зроблена із залізобетону і мильного каменю. Статуя Христа-Спасителя заввишки 38 метрів та вагою – 635 тонн стоїть в Ріо-де-Жанейро. Історія її створення починається понад 100 років тому, коли громадські та релігійні лідери висунули ідею присвячену 100-річчу незалежності Бразилії. Зараз під статуєю існує невеликий сувенірний магазинчик, де можна придбати знакові подарунки близьким.

Чичен-Іца

Місто Чичен-Іца розташоване на території сучасної Мексики, а саме на півночі півострова Юкатан. За легендою місто збудували стародавні майя (ще в доколумбівську епоху). Площа міста становить 400 квадратних кілометрів. Найбільша піраміда «Ель Кастиліо» виступала храмом де майя поклонялись богам. Місто також має такі місця, як «Храм Воїнів», колонади, обсерваторію та навіть майданчики де можна пограти у м’яч.

Поліна Бадасен